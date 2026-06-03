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Polícia de NY investiga vídeos de homens saindo do sistema de esgoto da cidade

As autoridades alertam que entrar no sistema de esgoto é ilegal e extremamente perigoso.

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:35
Imagem BBC Brasil
Acredita-se que os homens filmados por câmeras de vigilância estariam procurando objetos de valor no subsolo Crédito: Reprodução
A polícia de Nova York está investigando vários vídeos que surgiram nas últimas semanas mostrando grupos de pessoas entrando e saindo do sistema de esgoto da cidade.
Acredita-se que os homens filmados por câmeras de vigilância em bairros de Brooklyn e Queens estariam procurando objetos de valor no subsolo, informou a imprensa dos EUA citando fontes policiais.
Ainda não está claro se o mesmo grupo está por trás de todos os incidentes. Em um vídeo, vários homens são vistos removendo a tampa de um bueiro e depois descendo ao esgoto, antes de reaparecerem horas depois.
"Entrar no sistema de esgoto é tanto ilegal quanto extremamente perigoso", disse um porta-voz do Departamento de Proteção Ambiental da cidade (DEP) à BBC.
"Os esgotos podem conter inúmeros perigos, incluindo gases nocivos e potencialmente mortais, superfícies instáveis, riscos de inundação e espaços confinados", afirmou o porta-voz do DEP. "Por essas razões, membros do público nunca devem entrar em um tubo, ralo, bueiro ou emissário de esgoto."
Na semana passada, a polícia recebeu relatos de vários indivíduos não identificados removendo tampas de bueiros e entrando no sistema de esgoto.
"Os indivíduos então deixaram o local em um veículo não identificado para destinos desconhecidos", disse o Departamento de Polícia de Nova York à BBC. "Não houve feridos. Não há prisões, e a investigação permanece em andamento."
Os homens que foram vistos em vídeo saindo de um bueiro são considerados "caçadores de tesouros" e exploradores urbanos à procura de objetos de valor no sistema de esgoto, disseram fontes policiais à CBS News.
Os homens podem enfrentar acusações de roubo, caso sejam capturados.

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