Caoa Chery Tiggo 7 e Tiggo 8 PHEV ficam até R$ 40 mil mais baratos na linha 2027

A Caoa Chery está ampliando a ofensiva da marca no mercado brasileiro, com o lançamento da linha 2027 dos SUVs Tiggo 7 Pro PHEV e Tiggo 8 Pro PHEV, ambos com nova motorização, novo câmbio, novos equipamentos e um “tapa” no visual. Além disso, os modelos ganharam o conjunto super-híbrido do Grupo Chery, batizado nos veículos da marca como Caoa Chery Super Hybrid (CCSH).
O sistema reúne motor 1.5 turbo GDI, dois motores elétricos, transmissão DHT dedicada, bateria de 18,4 kWh, carregamento rápido DC e gerenciamento eletrônico inteligente para entregar eficiência, desempenho e autonomia em diferentes cenários de uso.
O conjunto entrega 279 cv de potência combinada, 365 Nm de torque e autonomia combinada superior a 1.200 km. A tecnologia incorpora, ainda, a função V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar a energia da bateria do veículo para alimentar equipamentos externos.
Com a nova bateria, que recebeu estrutura reforçada, gerenciamento térmico mais eficiente e novos sistemas eletrônicos, o consumo de combustível dos modelos foi aprimorado. No Tiggo 7 Pro PHEV, o consumo agora é de até 38,6 km/l e tem autonomia no modo elétrico de até 70 km no padrão Inmetro, enquanto o Tiggo 8 Pro PHEV entrega até 36,1 km/l e os mesmos 70 km. Com isso, a autonomia combinada supera os 1.200 km em ambos.
Os preços também foram atualizados e agora partem de R$ 189.990 no Tiggo 7 Pro PHEV e R$ 229.990 no Tiggo 8 Pro PHEV. Antes, os valores partiam de R$ 219.990 e R$ 269.990, respectivamente, ou seja, reduções de R$ 40 mil.
As novidades já estão à venda na rede de concessionárias da marca no Brasil.
Veja o que muda em cada um dos modelos:
Novo Tiggo 7 Pro PHEV 2027
Na linha 2027, a versão híbrida plug-in do Tiggo 7 Pro conta com um painel curvo de 24,6” de alta resolução com conexão sem fio, navegação nativa e gerenciamento do powertrain híbrido. Além disso, a cabine conta com Head-Up Display (HUD), que projeta informações de condução no para-brisas, teto solar panorâmico e câmera HD 540º.
O visual da cabine recebe uma nova combinação de cores em preto e marrom, com acabamentos em soft touch e black piano. Além disso, os bancos esportivos agora são integrados com ajustes eletrônicos, ventilação e aquecimento, função memória e welcome seat para o motorista.
No console central, o Tiggo 7 Pro PHEV tem um compartimento com refrigeração e aquecimento, carregador de celular por indução super-rápido de 50W. A iluminação ambiente é personalizável e o sistema de som premium Sony conta com oito alto-falantes. O isolamento acústico do modelo, inclusive, foi aprimorado, incorporando vidros acústicos nas portas dianteiras e no para-brisa.
O pacote de segurança semiautônoma Max Drive também recebeu melhorias. Os itens presentes no SUV incluem: frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, mitigação de colisão secundária, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de abertura de portas, monitoramento e frenagem de tráfego cruzado, assistente inteligente de mudança de faixa e sete airbags.
O Tiggo 7 Pro PHEV tem 4,55 m de comprimento, 2,67 m de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,70 m de altura. A capacidade do porta-malas é de 484 litros.
Novo Tiggo 8 Pro PHEV 2027
O SUV de sete lugares também passou por uma renovação da cabine, que conta com acabamento em dois tons (preto e marrom) e um pacote de itens recheado. Os novos recursos tecnológicos incluem a nova multimídia de 15,6” de alta resolução, com mapas nativos e conexões sem fio, e um painel de instrumentos digital com 10,25”.
Os dois bancos dianteiros contam com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação. No caso do banco do passageiro, há ainda função de massagem, apoio elétrico para pernas em posição “Gravidade Zero” e o sistema Boss Key, que inclui comandos laterais que facilitam o ajuste para quem está nos bancos dianteiros.
Além disso, o pacote de assistência avançada à condução do Tiggo 8 Pro PHEV incorpora novos recursos de segurança, como Frenagem de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTB), Assistente Emergencial de Permanência em Faixa (ELK) e Sistema de Mitigação de Colisão Secundária (MCB).
Tecnologias já presentes em versões anteriores também foram mantidas, como frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de congestionamento, monitoramento de ponto cego, alerta de abertura de portas e assistente inteligente de mudança de faixa. Há, ainda, nove airbags.
Assim como no Tiggo 7 Pro PHEV, o modelo também incorpora vidros acústicos nas portas dianteiras e para-brisa com tratamento especial de isolamento, visando proporcionar uma rodagem silenciosa.
As dimensões do Tiggo 8 Pro PHEV são: 4,73 metros de comprimento, 2,71 metros de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,71 m de altura. O porta-malas comporta 650 litros.
*Com informações da Caoa Chery.