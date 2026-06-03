Caoa Chery Tiggo 7 e Tiggo 8 PHEV ficam até R$ 40 mil mais baratos na linha 2027

A Caoa Chery está ampliando a ofensiva da marca no mercado brasileiro, com o lançamento da linha 2027 dos SUVs Tiggo 7 Pro PHEV e Tiggo 8 Pro PHEV, ambos com nova motorização, novo câmbio, novos equipamentos e um “tapa” no visual. Além disso, os modelos ganharam o conjunto super-híbrido do Grupo Chery, batizado nos veículos da marca como Caoa Chery Super Hybrid (CCSH).





O sistema reúne motor 1.5 turbo GDI, dois motores elétricos, transmissão DHT dedicada, bateria de 18,4 kWh, carregamento rápido DC e gerenciamento eletrônico inteligente para entregar eficiência, desempenho e autonomia em diferentes cenários de uso.





O conjunto entrega 279 cv de potência combinada, 365 Nm de torque e autonomia combinada superior a 1.200 km. A tecnologia incorpora, ainda, a função V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar a energia da bateria do veículo para alimentar equipamentos externos.





Com a nova bateria, que recebeu estrutura reforçada, gerenciamento térmico mais eficiente e novos sistemas eletrônicos, o consumo de combustível dos modelos foi aprimorado. No Tiggo 7 Pro PHEV, o consumo agora é de até 38,6 km/l e tem autonomia no modo elétrico de até 70 km no padrão Inmetro, enquanto o Tiggo 8 Pro PHEV entrega até 36,1 km/l e os mesmos 70 km. Com isso, a autonomia combinada supera os 1.200 km em ambos.





Os preços também foram atualizados e agora partem de R$ 189.990 no Tiggo 7 Pro PHEV e R$ 229.990 no Tiggo 8 Pro PHEV. Antes, os valores partiam de R$ 219.990 e R$ 269.990, respectivamente, ou seja, reduções de R$ 40 mil.





As novidades já estão à venda na rede de concessionárias da marca no Brasil.





Veja o que muda em cada um dos modelos: