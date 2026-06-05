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No México

Shakira se apresentará em cerimônia de abertura da Copa do Mundo

A seleção anfitriã e a África do Sul vão disputar a partida inaugural da competição na próxima quinta-feira (11) no estádio Azteca

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 15:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2026 às 15:53
Shakira
Shakira Reuters/Folhapress

A cantora colombiana Shakira vai se apresentar na Cidade do México na primeira das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo 2026. A seleção anfitriã e a África do Sul vão disputar a partida inaugural da competição na próxima quinta-feira (11) no estádio Azteca, na capital mexicana.


A Fifa planejou cerimônias de abertura nos outros dois países-sede da competição, Estados Unidos e Canadá, antes das demais partidas inaugurais. Shakira cantará "Dai Dai", música oficial do torneio, ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. O colombiano J Balvin e a sul-africana Tyla também se apresentarão na cerimônia na Cidade do México.


"Dai Dai" marca mais uma participação da artista em trilhas da Copa do Mundo, depois de "Waka Waka (This Time for Africa)", da edição de 2010, e "La La La", do Mundial de 2014, realizado no Brasil. As imagens do videoclipe de "Dai Dai" foram gravadas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Antes do lançamento oficial, a cantora já havia divulgado prévias da produção em suas redes sociais, o que aumentou a expectativa dos fãs.


Além da música oficial, Shakira também está confirmada como uma das atrações do primeiro show de intervalo da final da Copa do Mundo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O espetáculo é inspirado no formato tradicional das apresentações do Super Bowl.

Michael Bublé e Alanis Morissette serão as atrações principais da cerimônia de abertura em Toronto, antes de Canadá e Bósnia-Herzegovina entrarem em campo no BMO Field na próxima sexta-feira (12).


Nos Estados Unidos, Anitta, Katy Perry e o rapper Future se apresentarão antes da partida entre EUA e Paraguai no mesmo dia no estádio SoFi, em Los Angeles.


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