O relato emocionante do alpinista que perdeu o guia encontrado após 6 dias no Everest

Um soldado britânico aposentado relatou o momento em que se separou de um guia de montanha nepalês durante a descida do Everest

Dawa Sherpa foi encontrado vivo na quinta-feira (4/6), seis dias depois de ter sido visto pela última vez perto do Acampamento 3, a uma altitude de aproximadamente 7,5 mil metros.

alpinista Chris Thrall disse que, a princípio, achava impossível que Sherpa pudesse ter sobrevivido contra todas as probabilidades.

"É incrível. Num minuto eu estava segurando as lágrimas com a filha dele, e no minuto seguinte o vi rastejando de volta para a vila. É absolutamente impressionante, indescritível", disse Thrall ao programa Newshour da BBC.

Thrall viu Dawa Sherpa pela última vez sentado em sua mochila, descansando brevemente enquanto retornavam ao acampamento base após árduos dias de escalada.

Thrall passou pelo guia, também conhecido como Hillary Dawa Sherpa, em homenagem ao famoso alpinista Edmund Hillary.

Ele continuou descendo sozinho por cerca de 50 a 100 metros, segundo sua estimativa, antes de encontrar outro membro do grupo: um alpinista polonês sem oxigênio, sofrendo de congelamento grave.

"Imediatamente, minha atenção se voltou para o mais frágil do trio. E foi isso", disse ele ao Newshour.

"Enquanto eu ajudava este homem a descer, Hillary Dawa parecia imóvel, e certamente não estava descendo, pois teríamos visto sua lanterna", acrescentou.

A última vez que Dawa Sherpa foi visto foi acima do Acampamento 3, a uma altitude de cerca de 7,5 mil metros.

Nos seis dias seguintes, não houve nenhum vestígio dele. Sua esposa começou a rezar pelo descanso de sua alma, contou à AFP.

Crédito: BBC

À medida que as esperanças de sobrevivência diminuíam, Dawa Sherpa lentamente retornou, e na quinta-feira foi avistado por uma equipe de limpeza enquanto descia a montanha mais alta do mundo.

Quando Thrall viu as primeiras postagens nas redes sociais dizendo que Dawa Sherpa havia sido encontrado vivo, pensou que fosse spam.

"É realmente algo que desafia todas as probabilidades. Encontrei-me com a família ontem para oferecer minhas mais profundas condolências", disse ele ao Newshour.

Ele acrescentou que estava "muito feliz por Hillary e ansioso para falar com ele em breve".

Pemba Sherpa, CEO da 8K Expeditions, empresa responsável pelas buscas, classificou o ocorrido como "um verdadeiro auto resgate". "Dawa conseguiu sobreviver contra todas as probabilidades por dias. É um verdadeiro milagre", disse ele.

O guia foi levado para um hospital em Katmandu, onde se recupera de congelamento e desidratação Crédito: AFP via Getty Images

Dawa Sherpa está "consciente e recebendo tratamento", segundo Nishant Dhakal, médico da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital HAMS em Katmandu, no Nepal.

"Estamos tratando seus ferimentos por congelamento, queimaduras de frio, desidratação e trauma. Ele está passando por uma avaliação mais detalhada e permanecerá na UTI", afirmou.

"Ele me reconheceu... está bem e conversando", disse sua filha, Mhendo Lhamo Sherpa, à Reuters após visitá-lo.

"Estamos felizes", acrescentou.