Do Museu Solar Monjardim ao Mucane: onde encontrar exposições no ES

Único museu federal do Espírito Santo, o Solar Monjardim funciona em um casarão colonial da década de 1780, na antiga Fazenda Jucutuquara, em Vitória. O espaço preserva mais de duas mil peças que ajudam a contar a história e os hábitos da elite rural capixaba do século XIX.





Onde: Rua Professor Carlos Mattos, 33, Jucutuquara, Vitória

Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h

Entrada: gratuita