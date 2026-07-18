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Arte e cultura

Do Museu Solar Monjardim ao Mucane: onde encontrar exposições no ES

De museus históricos a galerias de arte contemporânea e espaços ao ar livre, o Espírito Santo reúne opções para quem quer mergulhar na cultura e nas artes visuais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 11:00

instalação Magic Square #3, do artista Hélio Oiticica
instalação Magic Square #3, do artista Hélio Oiticica, no Parque Cultural Casa do Governador Cesar Oiticica Filho

Quem procura um programa diferente entre uma praia e outra ou quer incluir mais arte na rotina pode encontrar uma diversidade de museus, galerias e centros culturais espalhados por diferentes cidades capixabas. Há opções para quem gosta de história, arte contemporânea, cultura afro-brasileira, imigração europeia e até exposições ao ar livre. Confira a seleção de HZ:

Museu Solar Monjardim

Único museu federal do Espírito Santo, o Solar Monjardim funciona em um casarão colonial da década de 1780, na antiga Fazenda Jucutuquara, em Vitória. O espaço preserva mais de duas mil peças que ajudam a contar a história e os hábitos da elite rural capixaba do século XIX.


Onde: Rua Professor Carlos Mattos, 33, Jucutuquara, Vitória
Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h
Entrada: gratuita

Museu de Arte do Espírito Santo (MAES)

Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), no Centro de Vitória, está fechado para reformas Divulgação/Secult

Instalado em um prédio histórico de 1925, no Centro de Vitória, o MAES é um dos principais espaços dedicados às artes visuais no Estado. O acervo reúne cerca de 660 obras de artistas capixabas e brasileiros, além de exposições temporárias e atividades educativas.


Onde: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória
Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Museu Capixaba do Negro (Mucane)

Primeiro museu do Brasil dedicado à população afrodescendente, o Mucane é referência na valorização da cultura afro-brasileira e promove exposições, oficinas e atividades culturais voltadas às artes, memórias e histórias da população negra capixaba.


Onde: Avenida República, 121, Centro, Vitória
Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, das 9h às 13h
Entrada: gratuita

Palácio Anchieta Cultural

Palácio Anchieta
Palácio Anchieta Ricardo Medeiros

Além de sede do governo estadual, o Palácio Anchieta abriga exposições artísticas e científicas em um dos edifícios históricos mais importantes do Espírito Santo, com mais de quatro séculos de história.


Onde: Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Vitória
Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h
Entrada: gratuita

Galeria Homero Massena

Uma das instituições mais tradicionais das artes visuais capixabas, a galeria é voltada à produção contemporânea e recebe exposições de artistas locais e nacionais.


Onde: Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória
Funcionamento: segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quartas, das 10h às 20h; sábados e feriados, das 10h às 16h

Casa Porto das Artes Plásticas

Casa Porto das Artes Plásticas
Casa Porto das Artes Plásticas Flávio Almeida

Instalada em um prédio histórico de 1903, a Casa Porto é dedicada às artes visuais e recebe exposições de artistas capixabas e de outras regiões do país.


Onde: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória
Funcionamento: terça a sexta, das 12h às 19h; sábados, das 10h às 14h

OÁ Galeria

Fundada em 2007, a OÁ é uma das principais galerias privadas do Estado e atua na valorização e difusão da arte contemporânea.


Onde: Avenida Cezar Hilal, 1180, Praia do Suá, Vitória
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 19h

Matias Brotas Arte Contemporânea

Referência no mercado de arte capixaba, a galeria desenvolve projetos de formação de público, exposições e iniciativas voltadas ao colecionismo e à arte contemporânea.


Onde: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Museu do Colono

Localizado em Santa Leopoldina, o museu preserva a memória da imigração europeia no Estado em um casarão do século XIX que reúne cerca de 600 peças históricas.


Onde: Avenida Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina
Funcionamento: terça a domingo, das 8h30 às 20h

Casa de Pedra

Casa de Pedra, em Jacaraípe
Casa de Pedra, em Jacaraípe Reprodução Instagram @casadepedraneusso

Em Jacaraípe, na Serra, o espaço criado pelo artista Neusso Ribeiro reúne mais de mil esculturas produzidas em madeira reaproveitada e funciona como galeria e atração turística.


Onde: Rua Marcos Aurélio Castro, 341, São Francisco, Serra
Funcionamento: diariamente, das 8h às 17h
Entrada: R$ 10

Parque Cultural Casa do Governador

Considerada a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, reúne esculturas, instalações e obras contemporâneas distribuídas em uma área de 93 mil metros quadrados em meio à natureza.


Onde: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha
Funcionamento: terça a sábado, das 8h às 17h; domingos, das 8h às 15h
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso online.

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