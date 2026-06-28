Museu da Identidade Capixaba é lançado para valorizar a cultura do ES

Com proposta contemporânea, interativa e imersiva, foi lançada, no Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória (EAV), a Pedra Fundamental do MIC – Museu da Identidade Capixaba, um museu único, voltado à valorização da cultura e da memória do Espírito Santo.





Participaram o evento o governador Ricardo Ferraço, o ex-governador Renato Casagrande, acompanhado da esposa, dona Virgínia Casagrabdes, empresários, gestores culturais e jornalistas.





Idealizado pelo Instituto Modus Vivendi, o projeto busca documentar e divulgar a pluralidade da história capixaba, conectando tradição, tecnologia e educação em uma experiência voltada tanto para moradores quanto para visitantes.





O projeto prevê investimento de R$ 17 milhões, já captou 70% dos recursos necessários e tem conclusão prevista para 2029. Viabilizado por recursos próprios e pela Lei Rouanet, o MIC conta com apoio do Governo do Estado e patrocínio das empresas ArcelorMittal Unidade Tubarão, Zurich Airport Brasil, Banestes, Estel, Brametal, EDP, Grupo Águia Branca, Grupo Buaiz, Apex e Grupo Coutinho. O Grupo Buaiz também participa por meio da cessão da área onde o museu será construído.





Localizado em uma área de três mil metros quadrados no entorno do Aeroporto Eurico Salles, o museu oferecerá arena imersiva de 360 graus com capacidade para 240 pessoas, exposições permanentes e temporárias, cafeteria, loja, espaços educativos e sala multissensorial para acolhimento de pessoas neurodivergentes.