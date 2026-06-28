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Renata Rasseli

Museu da Identidade Capixaba é lançado para valorizar a cultura do ES

Idealizado pelo Instituto Modus Vivendi, o projeto busca documentar e divulgar a pluralidade da história capixaba, conectando tradição, tecnologia e educação em uma experiência voltada tanto para moradores quanto para visitantes

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

28 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Erika Kunkel, Américo Buaiz e Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil
Erika Kunkel, Américo Buaiz e Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, e Mariana Buaiz: no lançamento da pedra fundamental do Museu da Identidade capixaba.  Cloves Louzada

Com proposta contemporânea, interativa e imersiva, foi lançada, no Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória (EAV), a Pedra Fundamental do MIC – Museu da Identidade Capixaba, um museu único, voltado à valorização da cultura e da memória do Espírito Santo.


Participaram o evento o governador Ricardo Ferraço, o ex-governador Renato Casagrande, acompanhado da esposa, dona Virgínia Casagrabdes, empresários, gestores culturais e jornalistas.


Idealizado pelo Instituto Modus Vivendi, o projeto busca documentar e divulgar a pluralidade da história capixaba, conectando tradição, tecnologia e educação em uma experiência voltada tanto para moradores quanto para visitantes.


O projeto prevê investimento de R$ 17 milhões, já captou 70% dos recursos necessários e tem conclusão prevista para 2029. Viabilizado por recursos próprios e pela Lei Rouanet, o MIC conta com apoio do Governo do Estado e patrocínio das empresas ArcelorMittal Unidade Tubarão, Zurich Airport Brasil, Banestes, Estel, Brametal, EDP, Grupo Águia Branca, Grupo Buaiz, Apex e Grupo Coutinho. O Grupo Buaiz também participa por meio da cessão da área onde o museu será construído. 


Localizado em uma área de três mil metros quadrados no entorno do Aeroporto Eurico Salles, o museu oferecerá arena imersiva de 360 graus com capacidade para 240 pessoas, exposições permanentes e temporárias, cafeteria, loja, espaços educativos e sala multissensorial para acolhimento de pessoas neurodivergentes. 

Troféu

Ralph Ferreira Junior, proprietário da Dose Clássica, e o filho Rodolpho Nolasco que o auxilia na produção
Ralph Ferreira Junior, proprietário da Dose Clássica, e o filho Rodolpho Nolasco que o auxilia na produção Divulgação

Cachaça capixaba eleita a melhor do mundo

Em uma noite de puro prestígio em Londres, na Inglaterra, o empresário capixaba Ralphe Ferreira Junior, em companhia do filho Rodolpho Nolasco, viveu um momento histórico e de grande emoção ao erguer o troféu máximo do World Drinks Awards 2026, a cobiçada "Copa do Mundo das bebidas". A joia da família, a cachaça Dose Clássica N2 Blend Nelson Duarte, brilhou de forma inédita ao desbancar rótulos de peso e ser coroada internacionalmente como a Melhor Cachaça do Mundo! A vitória épica coroa mais de 40 anos de dedicação ao alambique e coloca, definitivamente, a excelência do destilado do Espírito Santo no mais alto e exclusivo patamar do cenário global.

Congresso

policial Penal Graciele Sonegheti, a delegada Cláudia Dematté e a Capitã Andresa
A policial Penal Graciele Sonegheti, a delegada Cláudia Dematté e a Capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros: no 1º Congresso Estadual de Mulheres na Segurança Pública Divulgação
Certificação Great Place to Work

A LeCard, maior empresa de cartões de benefícios do Espírito Santo, foi contemplada pelo terceiro ano consecutivo com a certificação Great Place to Work.  O selo internacional GPTW é concedido após uma análise criteriosa das práticas de gestão de pessoas e do clima organizacional, seguindo a metodologia da consultoria global responsável. A certificação comprova que a administradora capixaba de cartões-benefício oferece um ambiente de trabalho excepcional, segundo a percepção de seus próprios funcionários.

Sabores de Manguinhos


O prato mais tradicional da nossa culinária é a estrela do Circuito da Moqueca Capixaba de Manguinhos. Em sua 5ª edição, o evento acontece em dois finais de semana de julho, de 17 a 19 e de 24 a 26, reunindo gastronomia, artesanato e cultura no balneário da Serra. Os estabelecimentos participantes irão servir versões exclusivas do prato em porções individuais por R$ 40 e sobremesas por R$ 25.

Encontro

Ricardo Nunes e Ildo Steffen
Ricardo Nunes, empresário e fundador do Ricardo Eletro, ladeado pelo empresário Ildo Steffen, durante a concorrida passagem da turnê "Máquina de Vendas" por Vitória. O encontro de gigantes movimentou o ecossistema de negócios capixaba. Divulgação

Reunião

Alecssandro Casassi, Artur Barcellos, João Pedro Dalla Bernardina, Andre Pretti, Edimar Giacomin, Alair José Giuriato, Nailson Dalla Bernardina
Alecssandro Casassi, Artur Barcellos, João Pedro Dalla Bernardina, Andre Pretti, Edimar Giacomin, Alair José Giuriato, Nailson Dalla Bernardina Divulgação

Projetos

O CEO da Mivita, André Pretti, juntamente com outros diretores da empresa, estiveram reunidos com a diretoria do Sicoob Conexão e Central. Eles também visitaram  lgumas obras que estão em andamento e conheceram de perto os projetos que estão sendo desenvolvidos pela Mivita. Na foto, Alecssandro Casassi, Artur Barcellos, João Pedro Dalla Bernardina, Andre Pretti, Edimar Giacomin, Alair José Giuriato, Nailson Dalla Bernardina

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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