Vitória vive uma tarde em Paris na Fête de la Musique; veja fotos

Vitória viveu um dia parisiense neste domingo (21). O Caçarola Bistrot transformou a calçada em pista de dança no domingo — tudo em celebração à Fête de la Musique, a Festa da Música que todo dia 21 de junho ocupa as ruas da França com shows espontâneos e alegria.





A surpresa carinhosamente idealizada pela chef Bia Delmaestro começou quando o saxofonista Matheus Damiani surgiu na calçada com La Vie en Rose - aquela melodia que faz qualquer pessoa se sentir em Paris por uns minutos. No primeiro dia de inverno, a canção clássica de Vivaldi no saxofone ganhou uma companhia surpresa: a DJ Larissa Tantan entrou em cena com balões e um techno mix que fundiu o som ao vivo do saxofone às batidas eletrônicas de Winter - as Quatro Estações.





O ápice veio ao som de Dancing Queen. Os coreógrafos Bia Saviolo e Matheus Segrini, que até aquele momento almoçavam discretamente como clientes comuns, levantaram das cadeiras e chamaram os clientes para a pista, ou melhor, para ocupar a calçada do bistrô no Barro Vermelho. Flash mob na veia, no melhor estilo parisiense.









O brinde foi com os vinhos Perrito Rosé e Perrito Tinto, sugeridos pelo wine hunter Vicente Jorge. A linha é uma homenagem de Vicente à sua filha Bruna e o símbolo que estampa os rótulos é o Marquinhos, o dachshund da família.





Quem esteve por lá, dançou, celebrou e garantiu que a Fête de la Musique vai virar tradição no Barro Vermelho. Veja as fotos de Monica Zorzanelli.