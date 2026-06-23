Vitória vive uma tarde em Paris na Fête de la Musique; veja fotos

Vitória viveu um dia parisiense neste domingo (21). O Caçarola Bistrot transformou a calçada em pista de dança no domingo — tudo em celebração à Fête de la Musique, a Festa da Música que todo dia 21 de junho ocupa as ruas da França com shows espontâneos e alegria.
A surpresa carinhosamente idealizada pela chef Bia Delmaestro começou quando o saxofonista Matheus Damiani surgiu na calçada com La Vie en Rose - aquela melodia que faz qualquer pessoa se sentir em Paris por uns minutos. No primeiro dia de inverno, a canção clássica de Vivaldi no saxofone ganhou uma companhia surpresa: a DJ Larissa Tantan entrou em cena com balões e um techno mix que fundiu o som ao vivo do saxofone às batidas eletrônicas de Winter - as Quatro Estações.
O ápice veio ao som de Dancing Queen. Os coreógrafos Bia Saviolo e Matheus Segrini, que até aquele momento almoçavam discretamente como clientes comuns, levantaram das cadeiras e chamaram os clientes para a pista, ou melhor, para ocupar a calçada do bistrô no Barro Vermelho. Flash mob na veia, no melhor estilo parisiense.
O brinde foi com os vinhos Perrito Rosé e Perrito Tinto, sugeridos pelo wine hunter Vicente Jorge. A linha é uma homenagem de Vicente à sua filha Bruna e o símbolo que estampa os rótulos é o Marquinhos, o dachshund da família.
Quem esteve por lá, dançou, celebrou e garantiu que a Fête de la Musique vai virar tradição no Barro Vermelho. Veja as fotos de Monica Zorzanelli.
Tecnologia
IA e Direito Penal
Referência em Inteligência Artificial e Direito, com ênfase no processo penal, a advogada Ligia Mafra celebra o andamento do seu doutorado na Universidade de Sevilha, na Espanha. Para ela, não podemos ser ingênuos em acreditar que a IA é uma ferramenta neutra e inevitável. “Não parto de uma postura tecnofóbica; reconheço a importância da tecnologia e a necessidade de compreendê-la com seriedade, mas é preciso questionar. Estou investigando o que se perde quando atividades até hoje consideradas exclusivas do ser humano - julgar, decidir, interpretar, defender, responsabilizar - passam a ser delegadas por lógicas que nem sempre são compatíveis com os direitos e garantias fundamentais”, questiona a advogada.
Na Argentina
45 anos de história
O que em 1981 era o sonho de dois engenheiros virou 45 anos de história no Espírito Santo. Delva e Sebastião de Almeida fundaram a Morar Construtora e, desde então, entregaram muito mais do que imóveis. No próximo dia 27, eles recebem amigos e colaboradores no Theatro Carlos Gomes, ao lado dos filhos Rogério, Bartira e Rodrigo, para celebrar os 45 anos de história. Stella Miranda assina o cerimonial de uma noite que contará com o som do grupo Serenata d'Favela.
Açaiteria no Centro
O Mercado da Capixaba recebe, nesta terça-feira (23), a primeira unidade da Natuca em Vitória. A marca de açaiterias criada pelo Grupo Lamoia escolheu o Centro Histórico para sua estreia na capital. A inauguração acontece às 11 horas e contará com a presença da CEO do grupo Clécia Cavalcante.
Mercado de arte
A gestora cultural e galerista Lara Brotas participa do evento Head do Head, que acontece no WTC Lisboa, nesta quarta-feira (24), marcando presença no debate que terá como tema "Quem define o valor da arte? Curadoria, Mercado e Reputação”. A iniciativa, com apoio da Apex, é parceria com a Ene Inteligência Empresarial, de Márcio Brotto e Luiz Fernando Mello Leitão, empresa capixaba especializada em consultoria e internacionalização de negócios. Lara irá conversar sobre arte e mercado com o português João Silvério, curador da coleção de arte contemporânea da Fundação PLMJ, que tem um acervo com mais de 1.300 obras e 500 artistas representados.
Negócios
Alexandre Malta, presidente da Avenpes, marca presença na abertura da Rodada de Negócios do Espírito Summit 2026, na quinta-feira (25), em Linhares. Considerado um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do Estado, o encontro reunirá empresários, lideranças e especialistas para discutir oportunidades, conexões e tendências que impulsionam o desenvolvimento dos negócios e da economia digital no Estado.
Confraternização
Dia do Mídia
Rodrigo Oliveira, CEO da Maely Mídia OOH, recebeu profissionais de publicidade da Grande Vitória para um momento de confraternização e diversão, no Barlavento, em comemoração ao Dia do Mídia. O novo mascote da Maely, o "Maelyto" foi apresentado aos convidados durante o evento.
Aniversário 1
A MedSênior comemora seus 16 anos de história em junho com um marco expressivo: a chegada aos 300 mil beneficiários. Neste dia 23, dia de fundação da empresa, serão realizadas uma série de ações comemorativas em suas unidades espalhadas pelos seus oito estados de atuação.
Aniversário 2
Para o vice-presidente da MedSênior, Maely Coelho Filho, o momento simboliza a consolidação de um projeto construído com foco na longevidade e no cuidado integral. “Chegar aos 300 mil beneficiários justamente no mês em que celebramos 16 anos de história demonstra a força do nosso propósito e a consistência do trabalho realizado ao longo dessa trajetória. Seguimos crescendo de forma sustentável, sempre colocando o beneficiário no centro de nossas decisões”, afirma.
Em São Paulo
Evento
O mar em pauta
Vitória será palco, no próximo dia 24 de junho, da segunda edição do VivaOceano 2026, encontro que reunirá pesquisadores, gestores públicos, empresários e especialistas para discutir os desafios e oportunidades ligados aos oceanos, à economia azul e ao desenvolvimento sustentável. Promovido pelo Instituto Arandu, o evento contará com debates sobre mudanças climáticas, conservação marinha, turismo, pesca, energia oceânica e gestão costeira.
A programação reúne representantes de instituições como Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Seama, Bandes, Fapes, Sebrae-ES e Ufes, reforçando o protagonismo do Espírito Santo nas discussões sobre a economia do mar. A expectativa é consolidar o VivaOceano como um espaço permanente de diálogo e construção de soluções voltadas à preservação dos ecossistemas marinhos e ao desenvolvimento sustentável. O evento será realizado no Auditório do Sebrae.
Em Conceição de Castelo
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