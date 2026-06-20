Modal Expo 2026 reúne grandes nomes da logística, comércio exterior e infraestrutura na Serra

Grandes nomes da logística, do comércio exterior, do transporte e da infraestrutura passaram pelo Pavilhão de Carapina durante a Modal Expo 2026.





Em sua segunda edição, a feira se consolida como um dos mais relevantes ambientes de relacionamento e geração de oportunidades do setor no Brasil, reunindo autoridades, empresários e os principais players do mercado em torno das discussões que irão moldar o futuro da logística nacional.





A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 100 milhões em negócios e amplie ainda mais a visibilidade do Espírito Santo no cenário econômico brasileiro.