Modal Expo 2026 reúne grandes nomes da logística, comércio exterior e infraestrutura na Serra

Grandes nomes da logística, do comércio exterior, do transporte e da infraestrutura passaram pelo Pavilhão de Carapina durante a Modal Expo 2026.
Em sua segunda edição, a feira se consolida como um dos mais relevantes ambientes de relacionamento e geração de oportunidades do setor no Brasil, reunindo autoridades, empresários e os principais players do mercado em torno das discussões que irão moldar o futuro da logística nacional.
A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 100 milhões em negócios e amplie ainda mais a visibilidade do Espírito Santo no cenário econômico brasileiro.
Em Pedra Azul
Na telona
Protagonismo capixaba no 33º Festival de Cinema de Vitória
O Espírito Santo vai a campo com força total no 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV). Das 87 obras selecionadas para as mostras competitivas do maior evento audiovisual do estado, 23 são produções capixabas — praticamente uma em cada quatro obras em disputa. O festival gratuito acontece de 18 a 25 de julho, no Sesc Glória, em Vitória. Entre os filmes que representam o estado está "Irmã", de Anderson Bardot, que venceu o prêmio de Melhor Curta Nacional no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema, realizado em Salvador, e foi descrito pelo júri como "singular, criativo e tocante". Outra produção capixaba de destaque é o documentário "A Caminhada Sagrada de Tatatxi Ywarete", de Wera Djekupe, que concorre na Mostra Nacional de Longas, um tocante olhar indígena sobre tradição e território.
Gestão de pessoas
Festa
Fête de la Musique em Vix
Celebrar a música sem palcos, sem ingressos e com muita espontaneidade. Essa é a proposta do Caçarola Bistrot para este domingo (21), data em que a França celebra a Fête de la Musique (Festa da Música). A chef Bia Delmaestro está preparando algo especial na calçada do restaurante, no Barro Vermelho: uma performance surpresa. O mistério sobre quem se apresenta é guardado a sete chaves pela chef, mas a promessa é de ninguém parado na calçada. Para escoltar a celebração, o wine hunter Vicente Jorge, que assina a carta de vinhos da casa, tem uma sugestão: os rótulos da marca Perrito.
Almoço 1
Selo inédito no ES
Os empresários Alex Modenesi, Aline Zamprogno, Ana Paula Pontes e Rebeca Souza comemoram. A Casa Sênior tornou-se a primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do Estado a conquistar o Selo Ouro da plataforma nacional Trevoo, referência na avaliação e qualificação de instituições voltadas ao cuidado da pessoa idosa. O reconhecimento destaca a transformação tecnológica implementada pela equipe gestora, com avanços em segurança na administração de medicamentos, rastreabilidade de processos e eficiência na gestão assistencial, reforçando o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento e o bem-estar dos residentes.
Almoço 2
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