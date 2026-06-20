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Renata Rasseli

Modal Expo 2026 reúne grandes nomes da logística, comércio exterior e infraestrutura na Serra

A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 100 milhões em negócios e amplie ainda mais a visibilidade do Espírito Santo no cenário econômico brasileiro

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

20 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marcos Milaneze e Marcelo Braga
Marcos Milaneze e Marcelo Braga: na Modal Expo 2026, no Pavilhão de Carapina, na Serra.  Fervo Digital

Grandes nomes da logística, do comércio exterior, do transporte e da infraestrutura passaram pelo Pavilhão de Carapina durante a Modal Expo 2026. 


Em sua segunda edição, a feira se consolida como um dos mais relevantes ambientes de relacionamento e geração de oportunidades do setor no Brasil, reunindo autoridades, empresários e os principais players do mercado em torno das discussões que irão moldar o futuro da logística nacional. 


A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 100 milhões em negócios e amplie ainda mais a visibilidade do Espírito Santo no cenário econômico brasileiro. 

Em Pedra Azul

Rita Camata , Lu Índia, Luciana Sá, Luciana Noronha, Marcella Rosa, Regina Wyatt, Áurea Deps, ElizabethPadua , Wania Pádua, Chris Rabelo
Rita Camata, Lu Índia, Luciana Sá, Luciana Noronha, Marcella Rosa, Regina Wyatt, Áurea Deps, Elizabeth Pádua, Wania Pádua e Chris Rabelo: visita ao Bromélias Garden, num encontro de café com ópera.  Divulgação

Na telona

Protagonismo capixaba no 33º Festival de Cinema de Vitória

"Irmã" no Festival de Cinema de Vitória
"Irmã", de Anderson Bardot, será exibido no Festival de Cinema de Vitória Divulgação

O Espírito Santo vai a campo com força total no 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV). Das 87 obras selecionadas para as mostras competitivas do maior evento audiovisual do estado, 23 são produções capixabas — praticamente uma em cada quatro obras em disputa. O festival gratuito acontece de 18 a 25 de julho, no Sesc Glória, em Vitória.  Entre os filmes que representam o estado está "Irmã", de Anderson Bardot, que venceu o prêmio de Melhor Curta Nacional no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema, realizado em Salvador, e foi descrito pelo júri como "singular, criativo e tocante". Outra produção capixaba de destaque é o documentário "A Caminhada Sagrada de Tatatxi Ywarete", de Wera Djekupe, que concorre na Mostra Nacional de Longas, um tocante olhar indígena sobre tradição e território.

Gestão de pessoas

Casemiro Alves Ramos Junior, presidente da Mediatorie, está com o Dr. Fabiano Pimentel, diretor-presidente da Unimed Vitória
A equipe da Mediatorie esteve presente no Conexa H 2026, um dos principais congressos de gestão de pessoas do Espírito Santo, levando ao público o projeto Med é + Saúde, iniciativa voltada à promoção da saúde corporativa e ao fortalecimento das estratégias de bem-estar nas empresas. Na foto: Casemiro Alves Ramos Junior, presidente da Mediatorie, e o Dr. Fabiano Pimentel, diretor-presidente da Unimed Vitória. Divulgação

Festa

Fête de la Musique em Vix

Celebrar a música sem palcos, sem ingressos e com muita espontaneidade. Essa é a proposta do Caçarola Bistrot para este domingo (21), data em que a França celebra a Fête de la Musique (Festa da Música). A chef Bia Delmaestro está preparando algo especial na calçada do restaurante, no Barro Vermelho: uma performance surpresa. O mistério sobre quem se apresenta é guardado a sete chaves pela chef, mas a promessa é de ninguém parado na calçada. Para escoltar a celebração, o wine hunter Vicente Jorge, que assina a carta de vinhos da casa, tem uma sugestão: os rótulos da marca Perrito.

Almoço 1

Carlos Marianelli, Camila Barsan e Max Mello
Carlos Marianelli, Camila Barsan e Max Mello: encontro no Espaço Gourmet Compose Vitória. Cloves Louzada

Selo inédito no ES


Os empresários Alex Modenesi, Aline Zamprogno, Ana Paula Pontes e Rebeca Souza comemoram. A Casa Sênior tornou-se a primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do Estado a conquistar o Selo Ouro da plataforma nacional Trevoo, referência na avaliação e qualificação de instituições voltadas ao cuidado da pessoa idosa. O reconhecimento destaca a transformação tecnológica implementada pela equipe gestora, com avanços em segurança na administração de medicamentos, rastreabilidade de processos e eficiência na gestão assistencial, reforçando o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento e o bem-estar dos residentes.

Almoço 2

Augusto Pacheco e Lane Marianelli
Augusto Pacheco e Lane Marianelli: em tarde de arquitetos e designers em Vitória.  Cloves Louzada

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Bruno de Pinho celebra aniversário em clima de Copa do Mundo em Vitória

Johnathan Alves, André Pimenta, João Vieira, Djllali Chorfa, Rodrigo Barbosa

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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