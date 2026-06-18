Loja Vazia abre as portas no Shopping Vitória para arrecadar doações para 7 instituições do ES

Tradicional no calendário do Shopping Vitória e da nossa cidade, a 13ª campanha "A Loja Vazia" foi aberta nesta quarta-feira (17), com a presença de madrinhas, padrinhos e representantes das instituições beneficiadas com a doação de roupas, calçados e acessórios.
Instalada no 2º piso do empreendimento, próximo à Super Kids (Acesso B), a loja abre diariamente de forma simbólica: sem peças nos manequins, nas araras e prateleiras, à espera das contribuições do público. Ao longo da campanha, os itens arrecadados serão destinados às entidades participantes, que poderão transformá-los em recursos para dar continuidade aos projetos desenvolvidos junto às comunidades atendidas. A arrecadação vai até o dia 19 de julho.
"Há 13 anos, a Loja Vazia mostra que uma peça esquecida no guarda-roupa pode ganhar novos significados quando encontra novos caminhos. Mais do que arrecadar doações, a campanha cria uma conexão entre pessoas e instituições que desenvolvem um trabalho fundamental no Estado", afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
Além do impacto social, a iniciativa também incentiva práticas mais conscientes de consumo, ao estimular o reaproveitamento de peças e ampliar o ciclo de vida de itens que ainda podem ser úteis para outras pessoas.
A Loja Vazia conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), responsável pela curadoria das instituições beneficiadas e pelo fortalecimento de iniciativas voltadas ao terceiro setor capixaba.
Em 2025, a campanha alcançou um recorde com um total de 43.292 peças arrecadadas. Para ampliar ainda mais a mobilização neste ano, uma rede de madrinhas e padrinhos volta a se reunir em torno da iniciativa. Desde a primeira edição, a jornalista Renata Rasseli atua como madrinha master do projeto.
As entidades beneficiadas desta edição são: Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Apae Vitória – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, FBPC – Fundação Beneficente Praia do Canto, IJBS – Instituto Jutta Batista da Silva, Asilo dos Idosos de Vitória, AAML – Associação Albergue Martim Lutero, Amaes – Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo.
Veja quem prestigiou a abertura na galeria de Mônica Zorzanelli e Pedro Oliver.
Em Itaúnas
Medicina do sono
Pequenos hábitos, grandes efeitos
Tomar café perto da janela, fazer uma caminhada curta ao ar livre ou simplesmente receber alguns minutos de luz solar pela manhã podem fazer diferença na disposição e até na qualidade do sono. A orientação é da especialista em medicina do sono, Jéssica Polese.
“Muitas pessoas subestimam o impacto da luz natural no organismo. Pequenas mudanças na rotina já podem ajudar a reduzir a sonolência durante o dia e melhorar a energia”, destaca.
Em Viana
Partiu, Finlândia!
Márcia Gabriella Barros embarca para Helsinque, na Finlândia, onde participa, entre os dias 28 de junho e 1º de julho, de um treinamento internacional em tomografia computadorizada de alta definição na fábrica da Planmeca, uma das maiores referências mundiais em tecnologia para diagnóstico por imagem na odontologia. A capacitação proporcionará uma imersão nas mais avançadas técnicas e inovações da área.
Mercado imobiliário
A advogada e referência em locações, Raquel Queiroz Braga, comanda neste sábado, dia 20 de junho, a imersão online Manutenção Blindada 2.0. O evento, que acontece das 9h às 11h30h e das 14h às 16h30, é voltado a corretores, advogados e gestores imobiliários, com foco em eliminar os atritos jurídicos de pós-venda e traduzir as novas diretrizes da Reforma Tributária nos contratos.
A compra da casa própria ainda é cercada por dúvidas que muitas vezes acabam adiando a decisão de quem já tem condições de adquirir um imóvel. Questões como valor da entrada, uso do FGTS e custos do financiamento continuam entre os principais receios dos consumidores. Para o diretor da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, o mercado evoluiu nos últimos anos e hoje oferece alternativas mais flexíveis e processos mais ágeis. Segundo ele, informação e planejamento financeiro são os principais aliados para transformar o sonho do imóvel próprio em realidade.
Seminário
Copa do Mundo
Grife capixaba nos pés
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 também chamou atenção fora das quatro linhas. Bruna Biancardi, companheira de Neymar, apostou em um modelo da Quattre para compor o look em clima de Brasil, colocando a marca capixaba em evidência entre as mulheres ligadas ao universo do futebol. Além de Bruna Biancardi, a coleção também conquistou Carol Leite, esposa do ex-jogador Kaká, com o tamanco Luna Brasil Amarelo, criado na collab entre a Quattre e a influenciadora Gabi Figueiredo, esposa do zagueiro Gabriel Magalhães, um dos convocados para a Seleção Brasileira.
Inovação
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