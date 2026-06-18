Loja Vazia abre as portas no Shopping Vitória para arrecadar doações para 7 instituições do ES

Tradicional no calendário do Shopping Vitória e da nossa cidade, a 13ª campanha "A Loja Vazia" foi aberta nesta quarta-feira (17), com a presença de madrinhas, padrinhos e representantes das instituições beneficiadas com a doação de roupas, calçados e acessórios.





Instalada no 2º piso do empreendimento, próximo à Super Kids (Acesso B), a loja abre diariamente de forma simbólica: sem peças nos manequins, nas araras e prateleiras, à espera das contribuições do público. Ao longo da campanha, os itens arrecadados serão destinados às entidades participantes, que poderão transformá-los em recursos para dar continuidade aos projetos desenvolvidos junto às comunidades atendidas. A arrecadação vai até o dia 19 de julho.

"Há 13 anos, a Loja Vazia mostra que uma peça esquecida no guarda-roupa pode ganhar novos significados quando encontra novos caminhos. Mais do que arrecadar doações, a campanha cria uma conexão entre pessoas e instituições que desenvolvem um trabalho fundamental no Estado", afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

Além do impacto social, a iniciativa também incentiva práticas mais conscientes de consumo, ao estimular o reaproveitamento de peças e ampliar o ciclo de vida de itens que ainda podem ser úteis para outras pessoas.

A Loja Vazia conta com o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), responsável pela curadoria das instituições beneficiadas e pelo fortalecimento de iniciativas voltadas ao terceiro setor capixaba.

Em 2025, a campanha alcançou um recorde com um total de 43.292 peças arrecadadas. Para ampliar ainda mais a mobilização neste ano, uma rede de madrinhas e padrinhos volta a se reunir em torno da iniciativa. Desde a primeira edição, a jornalista Renata Rasseli atua como madrinha master do projeto.



As entidades beneficiadas desta edição são: Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Apae Vitória – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, FBPC – Fundação Beneficente Praia do Canto, IJBS – Instituto Jutta Batista da Silva, Asilo dos Idosos de Vitória, AAML – Associação Albergue Martim Lutero, Amaes – Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo.



Veja quem prestigiou a abertura na galeria de Mônica Zorzanelli e Pedro Oliver.