Silva apresenta show “De Férias no Brasil” no Cais das Artes; veja fotos

Nosso cantor Silva cantou para casais apaixonados e fãs capixabas no Dia dos Namorados, no Cais das Artes, em Vitória. O artista abriu a turnê “De Férias no Brasil”, que reúne músicas de “Rolidei”, sétimo e mais novo álbum autoral de Silva, lançado em abril.
Com 12 músicas, o artista revelou, nas redes sociais, que o lançamento é o mais alegre que produziu até agora. “Alegria como necessidade básica mesmo, para a gente encarar a vida.”
O evento contou com a presença do governador Ricardo Ferraço e sua Vivian Coser e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha e sua Carla Freire.
Veja quem circulou pelo show gratuito na galeria abaixo.
Copa 2026
Saúde
Médica capixaba em congresso internacional
Em Vitória
Congresso
Mulher na segurança pública
A presença feminina vem ganhando cada vez mais destaque nas forças de segurança pública do ES. Um exemplo desse protagonismo é que o Estado terá seu 1º Congresso Estadual de Mulheres na Segurança Pública, nesta quinta e sexta (18 e 19), no auditório do Sebrae, em Vitória. O evento é uma parceria das secretarias estaduais da Justiça, da Segurança Pública e das Mulheres. O congresso foi idealizado e é coordenado pela policial penal Graciele Sonegheti.
No Rio
E-commerce em destaque
O presidente da AvenpesBr, Alexandre Malta, será o mediador do painel “Cases de Sucesso de E-commerce no ES” durante a Modal Expo 2026. O encontro acontece na próxima quarta-feira (17), no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo Lucas Mota Soares (Grupo Adcos), Gabriel Benz (Grupo Wine) e Rodrigo Araujo (TRUE) para apresentar estratégias que ajudaram empresas capixabas a se destacarem no comércio eletrônico.
Gestão de pessoas
A LeCard marca presença no maior Congresso de Gestão de Pessoas do Estado, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES). O evento acontece nesta quarta-feira (17), no Centro de Convenções de Vitória.
Manhã fitness
A profissional de Educação Física Thayane Banhos inaugura oficialmente neste sábado (20), novo studio fitness voltado exclusivamente para mulheres, na Mata da Praia. A manhã especial para convidadas terá uma programação pensada para bem-estar e autocuidado, incluindo bate-papo com a nutróloga Ana Carolina De Biase e a nutricionista Alice Scarpati sobre alimentação, hormônios e controle do lipedema, tema que ganha ainda mais destaque neste mês por conta da campanha Junho Roxo.
Encontro
No Shopping Vitória
Experiência exclusiva
Sabores, técnicas e referências gastronômicas inspiram uma experiência exclusiva promovida pelo Shopping Vitória. O SV Living Chef Experience recebe na próxima segunda-feira (22), às 19h, o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais 2018 e um dos principais nomes da gastronomia brasileira, para um jantar especial no Wine Garden Bar & Bistrô, no 2º piso do empreendimento. Reconhecido por sua cozinha autoral, que combina técnicas contemporâneas, referências globais e ingredientes brasileiros, Rafa Gomes comandará uma apresentação ao vivo para os convidados, que poderão acompanhar de perto a elaboração de um dos pratos assinados pelo chef.
Em Pedra Azul
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