Silva apresenta show “De Férias no Brasil” no Cais das Artes; veja fotos

Nosso cantor Silva cantou para casais apaixonados e fãs capixabas no Dia dos Namorados, no Cais das Artes, em Vitória. O artista abriu a turnê “De Férias no Brasil”, que reúne músicas de “Rolidei”, sétimo e mais novo álbum autoral de Silva, lançado em abril.





Com 12 músicas, o artista revelou, nas redes sociais, que o lançamento é o mais alegre que produziu até agora. “Alegria como necessidade básica mesmo, para a gente encarar a vida.”



O evento contou com a presença do governador Ricardo Ferraço e sua Vivian Coser e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha e sua Carla Freire.





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