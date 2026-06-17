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Renata Rasseli

Silva apresenta show “De Férias no Brasil” no Cais das Artes; veja fotos

O evento embalou o Dia dos Namorados com hits e novos sucessos de "Rolidei", álbum lançado em abril

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

17 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Silva no Cais das Artes
Silva no Cais das Artes Mônica Zorzanelli

Nosso cantor Silva cantou para casais apaixonados e fãs capixabas no Dia dos Namorados, no Cais das Artes, em Vitória. O artista abriu a turnê “De Férias no Brasil”, que reúne músicas de “Rolidei”, sétimo e mais novo álbum autoral de Silva, lançado em abril. 


Com 12 músicas, o artista revelou, nas redes sociais, que o lançamento é o mais alegre que produziu até agora. “Alegria como necessidade básica mesmo, para a gente encarar a vida.” 

O evento contou com a presença do governador Ricardo Ferraço e sua Vivian Coser e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha e sua Carla Freire. 


Veja quem circulou pelo show gratuito na galeria abaixo. 

Copa 2026

Os organizadores da Arena Gran Park Itapuã Mateus Cassoti e Xande Mendes: no point da Copa do Mundo.  Levi Mori

Saúde

Médica capixaba em congresso internacional

A oftalmologista Claudia Akemi Shiratori foi convidada como palestrante para o CIOP/CIEPO 2026 (33º Congresso Internacional de Oculoplástica e 12º Congresso Internacional de Estética Periocular), que ocorre de 18 a 20 de Junho em Campinas, São Paulo. No evento, a especialista falará sobre cirurgias do terço superior da face. A médica representaVitória no evento organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, onde atua como representante da regional Sudeste. O congresso conta com a presença de grandes nomes da área com atualizações científicas, cursos com cirurgias ao vivo e discussões de alto nível sobre pálpebras, vias lacrimais, órbita e estética periocular.

Em Vitória

a diretoria da recém-criada Associação de Empresários de Vitória se reuniu com a Prefeita de Vitória, Cris Samorini, e secretários da capital
A diretoria da recém-criada Associação de Empresários de Vitória se reuniu com a Prefeita de Vitória, Cris Samorini, e secretários da capital. A conversa tratou sobre os primeiros passos da instituição, que vai dialogar com os governantes sobre os anseios dos empresários capixabas. Representantes do Espírito Santo em Ação também participaram do encontro, como grandes incentivadores da nova organização. 
 Divulgação

Congresso

Mulher na segurança pública

A presença feminina vem ganhando cada vez mais destaque nas forças de segurança pública do ES. Um exemplo desse protagonismo é que o Estado terá seu 1º Congresso Estadual de Mulheres na Segurança Pública, nesta quinta e sexta (18 e 19), no auditório do Sebrae, em Vitória. O evento é uma parceria das secretarias estaduais da Justiça, da Segurança Pública e das Mulheres. O congresso foi idealizado e é coordenado pela policial penal Graciele Sonegheti.

No Rio

O diretor-presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, (centro), a cofundadora e diretora-executiva da Fiquem Sabendo, Maria Vitória Ramos, e a diretora-executiva da República.org, Isadora de Souza Modesto Pereira
O diretor-presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, (centro), a cofundadora e diretora-executiva da Fiquem Sabendo, Maria Vitória Ramos, e a diretora-executiva da República.org, Isadora de Souza Modesto Pereira foram alguns dos palestrantes do evento “Integridade e Transparência”, promovido na última segunda-feira pelo RioAgora.org, no Rio de Janeiro. Saliba compartilhou a experiência e o modelo de atuação da entidade, que virou exemplo no Rio. Divulgação

E-commerce em destaque


O presidente da AvenpesBr, Alexandre Malta, será o mediador do painel “Cases de Sucesso de E-commerce no ES” durante a Modal Expo 2026. O encontro acontece na próxima quarta-feira (17), no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo Lucas Mota Soares (Grupo Adcos), Gabriel Benz (Grupo Wine) e Rodrigo Araujo (TRUE) para apresentar estratégias que ajudaram empresas capixabas a se destacarem no comércio eletrônico.

Gestão de pessoas 


A LeCard marca presença no maior Congresso de Gestão de Pessoas do Estado, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES). O evento acontece nesta quarta-feira (17), no Centro de Convenções de Vitória.


Manhã fitness

A profissional de Educação Física Thayane Banhos inaugura oficialmente neste sábado (20), novo studio fitness voltado exclusivamente para mulheres, na Mata da Praia. A manhã especial para convidadas terá uma programação pensada para bem-estar e autocuidado, incluindo bate-papo com a nutróloga Ana Carolina De Biase e a nutricionista Alice Scarpati sobre alimentação, hormônios e controle do lipedema, tema que ganha ainda mais destaque neste mês por conta da campanha Junho Roxo.



Encontro

José Márcio Barros, Clóvis Vieira, Denise Gazinelli e José Luiz Niemeyer
José Márcio Barros, Clóvis Vieira, Denise Gazinelli e José Luiz Niemeyer: encontro de executivos com o tema "Cenário Internacional: De Hoje para o Futuro", na Valor Investimentos.  Divulgação

No Shopping Vitória

Experiência exclusiva

Sabores, técnicas e referências gastronômicas inspiram uma experiência exclusiva promovida pelo Shopping Vitória. O SV Living Chef Experience recebe na próxima segunda-feira (22), às 19h, o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais 2018 e um dos principais nomes da gastronomia brasileira, para um jantar especial no Wine Garden Bar & Bistrô, no 2º piso do empreendimento. Reconhecido por sua cozinha autoral, que combina técnicas contemporâneas, referências globais e ingredientes brasileiros, Rafa Gomes comandará uma apresentação ao vivo para os convidados, que poderão acompanhar de perto a elaboração de um dos pratos assinados pelo chef.

Em Pedra Azul

Ivan Aguilar, DJ Ávila e Thaiz Cerqueira
O estilista Ivan Aguilar, soberano na alfaiataria nacional, divide a cena com o DJ Avila e Thaiz Cerqueira no Quadrado de São Paulinho, na Rota do Lagarto. O trio emoldurou o badalado coquetel de lançamento da coleção Inverno 2026, em Pedra Azul, que uniu moda e lifestyle nas montanhas. Após o sucesso do evento em parceria com a Tuia, Ivan já aterrissou em Florença, na Itália, onde cumpre agenda na Pitti Uomo, a mais importante feira de moda masculina de alta alfaitaria. Divulgação

Veja Também 

Bruno Passoni, Alexandre Schubert, Aristóteles Passos, Leandro Lorenzon e Marcello Moraes

Café da manhã reúne mercado imobiliário para "start" do Talk Imóveis A Gazeta

Bruno Pinho e Talita e os filhos Maya e Luca

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Johnathan Alves, André Pimenta, João Vieira, Djllali Chorfa, Rodrigo Barbosa

Rodrigo Barbosa anuncia restaurante de luxo em seu resort de Vila Velha

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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