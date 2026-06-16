Bruno de Pinho celebra aniversário em clima de Copa do Mundo em Vitória

Exclusivo





A dermatologista Priscila Passamani foi selecionada pela Allergan Aesthetics, empresa do grupo AbbVie e referência mundial em medicina estética, para participar de um evento exclusivo em São Paulo nos dias 15 e 16 de junho, o ‘Botox Authentic Expression: O Futuro em Sua Melhor Expressão', realizado na Casa Giardini. O grande destaque do encontro é a presença de Jean Carruthers, oftalmologista canadense reconhecida mundialmente como a pioneira no uso cosmético da toxina botulínica.



Experiência



Neste domingo (21), a Orvel Jetour promove um momento exclusivo para os clientes. Trata-se do “Wonder For Jetour / Wonderful Brazil”, uma experiência nacional com concessionárias selecionadas de todo país. A ação combina percursos por rotas cênicas e experiências gastronômicas. No Espírito Santo, o Orvel selecionou um dos destinos mais encantadores do Estado: a cidade de Santa Teresa e, ainda, um almoço no restaurante WO, no Circuito Caravaggio. A ideia é proporcionar uma experiência de viagem com os carros da marca explorando todos os tipos de terreno.