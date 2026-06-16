Bruno de Pinho celebra aniversário em clima de Copa do Mundo em Vitória

Querido de RR, o advogado Bruno de Pinho celebrou seu aniversário de 55 anos em clima de Copa do Mundo, no sábado (13), na Ilha do Frade, em Vitória. Ao lado da sua Talita e dos filhos Maya e Luca, recebeu a família e amigos de longa data para comemorar a data e assistir à partida do Brasil contra o Marrocos. A decoração foi assinada pela Festar, de Bruna Medeiros. A DJ Larissa Tantan e a banda São Rock animaram a festa. Veja as fotos de Cacá Lima.
Em Santa Teresa
Campanha
A Loja Vazia abre as portas
Os cabides começam vazios e, aos poucos, são preenchidos por histórias, oportunidades e muita solidariedade. Tradicional no calendário do Shopping Vitória, a campanha "A Loja Vazia" chega à 13ª edição convidando os capixabas a dar um novo destino a roupas, calçados e acessórios em bom estado. A partir desta quarta-feira (17) até o dia 19 de julho, as doações arrecadadas beneficiarão sete instituições que atuam em diversas frentes sociais no Espírito Santo. Instalada no 2º piso do empreendimento, próximo à Super Kids (Acesso B), a loja abre diariamente de forma simbólica: sem peças nos manequins, nas araras e prateleiras, à espera das contribuições do público. Ao longo da campanha, os itens arrecadados serão destinados às entidades participantes, que poderão transformá-los em recursos para dar continuidade aos projetos desenvolvidos junto às comunidades atendidas.
Na Itália
Festival gastronômico
Os shows do Botecão 2026
O Botecão, festa de encerramento do Roda de Boteco, já tem data marcada, time escalado e local confirmado. Nos dias 10 e 11 de julho, a Prainha, em Vila Velha, será palco da festa que encerra o maior festival gastronômico do Espírito Santo. Dilsinho abre a programação na sexta-feira (10), ao lado das atrações capixabas Sol Pessoa e SambAdm. Já no sábado (11), o grupo Bom Gosto celebra seus 20 anos de carreira e divide a noite com Arlindinho, que apresenta o emocionante espetáculo “O Show Tem Que Continuar: Arlindinho canta Arlindo Cruz”, tributo ao pai e ícone do samba brasileiro. Além dos shows, o público poderá degustar todos os petiscos concorrentes da edição deste ano.
Em Cachoeiro
Exclusivo
A dermatologista Priscila Passamani foi selecionada pela Allergan Aesthetics, empresa do grupo AbbVie e referência mundial em medicina estética, para participar de um evento exclusivo em São Paulo nos dias 15 e 16 de junho, o ‘Botox Authentic Expression: O Futuro em Sua Melhor Expressão', realizado na Casa Giardini. O grande destaque do encontro é a presença de Jean Carruthers, oftalmologista canadense reconhecida mundialmente como a pioneira no uso cosmético da toxina botulínica.
Experiência
Neste domingo (21), a Orvel Jetour promove um momento exclusivo para os clientes. Trata-se do “Wonder For Jetour / Wonderful Brazil”, uma experiência nacional com concessionárias selecionadas de todo país. A ação combina percursos por rotas cênicas e experiências gastronômicas. No Espírito Santo, o Orvel selecionou um dos destinos mais encantadores do Estado: a cidade de Santa Teresa e, ainda, um almoço no restaurante WO, no Circuito Caravaggio. A ideia é proporcionar uma experiência de viagem com os carros da marca explorando todos os tipos de terreno.
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