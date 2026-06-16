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Renata Rasseli

Bruno de Pinho celebra aniversário em clima de Copa do Mundo em Vitória

O advogado reuniu a família e amigos para comemorar 55 anos no sábado (13), na Ilha do Frade

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

16 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruno Pinho e Talita e os filhos Maya e Luca
Bruno Pinho e Talita e os filhos Maya e Luca: em tarde de festa na Ilha do Frade, em Vitória. Cacá Lima

Querido de RR, o advogado Bruno de Pinho celebrou seu aniversário de 55 anos em clima de Copa do Mundo, no sábado (13), na Ilha do Frade, em Vitória. Ao lado da sua Talita e dos filhos Maya e Luca, recebeu a família e amigos de longa data para comemorar a data e assistir à partida do Brasil contra o Marrocos. A decoração foi assinada pela Festar, de Bruna Medeiros. A DJ Larissa Tantan e a banda São Rock animaram a festa. Veja as fotos de Cacá Lima. 

Em Santa Teresa

Marcos Aexandre Campos, diretor-geral da EDP no Espírito Santo, Kleber Medici, prefeito de Santa Teresa, Zé Olavo Médici, criador do Santa Jazz e Adilson Loriato Herzog, gestor executivo de relacionamento comercial da EDP.
Marcos Alexandre Campos, diretor-geral da EDP no Espírito Santo, Kleber Medici, prefeito de Santa Teresa, Zé Olavo Médici, criador do Santa Jazz e Adilson Loriato Herzog, gestor executivo de relacionamento comercial da EDP: na 13ª edição do Santa Jazz, um dos mais prestigiados festivais do gênero no Brasil que, neste ano, reuniu grandes nomes da música nacional e internacional com João Bosco, o inglês Bill Laurance, o guitarrista norte-americano Stanley Jordan e a banda canadense The Brooks. Fabrício Saiter

Campanha

A Loja Vazia abre as portas

Os cabides começam vazios e, aos poucos, são preenchidos por histórias, oportunidades e muita solidariedade. Tradicional no calendário do Shopping Vitória, a campanha "A Loja Vazia" chega à 13ª edição convidando os capixabas a dar um novo destino a roupas, calçados e acessórios em bom estado. A partir desta quarta-feira (17) até o dia 19 de julho, as doações arrecadadas beneficiarão sete instituições que atuam em diversas frentes sociais no Espírito Santo. Instalada no 2º piso do empreendimento, próximo à Super Kids (Acesso B), a loja abre diariamente de forma simbólica: sem peças nos manequins, nas araras e prateleiras, à espera das contribuições do público. Ao longo da campanha, os itens arrecadados serão destinados às entidades participantes, que poderão transformá-los em recursos para dar continuidade aos projetos desenvolvidos junto às comunidades atendidas.

Na Itália

A empresária Ana Luiza Azevedo e o advogado Tomás Baldo na Ilha de Capri, na Itália
A empresária Ana Luiza Azevedo e o advogado Tomás Baldo na Ilha de Capri, na Itália. O casal aproveitou o último feriado para renovar as energias e celebrar os dois anos de casamento. Divulgação

Festival gastronômico

Os shows do Botecão 2026

O Botecão, festa de encerramento do Roda de Boteco, já tem data marcada, time escalado e local confirmado. Nos dias 10 e 11 de julho, a Prainha, em Vila Velha, será palco da festa que encerra o maior festival gastronômico do Espírito Santo. Dilsinho abre a programação na sexta-feira (10), ao lado das atrações capixabas Sol Pessoa e SambAdm. Já no sábado (11), o grupo Bom Gosto celebra seus 20 anos de carreira e divide a noite com Arlindinho, que apresenta o emocionante espetáculo “O Show Tem Que Continuar: Arlindinho canta Arlindo Cruz”, tributo ao pai e ícone do samba brasileiro. Além dos shows, o público poderá degustar todos os petiscos concorrentes da edição deste ano. 

Em Cachoeiro 

Marcus Magalhães, diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES; Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac; e Richardson Schmittel
Referência na formação profissional no Espírito Santo, o Senac-ES celebrou a inauguração de sua nova unidade em Cachoeiro de Itapemirim. No registro, Luiz Toniato, diretor regional do Sesc-ES; Marcus Magalhães, diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES; Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac; e Richardson Schmittel, diretor regional do Senac-ES, anfitriões da cerimônia que apresentou ao público o novo espaço, concebido para ampliar o acesso à qualificação profissional e acompanhar o desenvolvimento econômico da região sul do Estado. Divulgação

Exclusivo


A dermatologista Priscila Passamani foi selecionada pela Allergan Aesthetics, empresa do grupo AbbVie e referência mundial em medicina estética, para participar de um evento exclusivo em São Paulo nos dias 15 e 16 de junho, o ‘Botox Authentic Expression: O Futuro em Sua Melhor Expressão', realizado na Casa Giardini. O grande destaque do encontro é a presença de Jean Carruthers, oftalmologista canadense reconhecida mundialmente como a pioneira no uso cosmético da toxina botulínica. 

Experiência

Neste domingo (21), a Orvel Jetour promove um momento exclusivo para os clientes.  Trata-se do “Wonder For Jetour / Wonderful Brazil”, uma experiência nacional com concessionárias selecionadas de todo país. A ação combina percursos por rotas cênicas e experiências gastronômicas. No Espírito Santo, o Orvel selecionou um dos destinos mais encantadores do Estado: a cidade de Santa Teresa e, ainda, um almoço no restaurante WO, no Circuito Caravaggio.  A ideia é proporcionar uma experiência de viagem com os carros da marca explorando todos os tipos de terreno.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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