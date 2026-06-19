Confraria das Onças entra em campo para celebrar a Copa do Mundo 2026

Lançamento de "Adauto"



Elda Bussinger convida para o lançamento do documentário "Adauto”, na segunda-feira (22), no Centro Cultural Sesi de Jardim da Penha. A obra conta a história de um dos mais importantes hospitais psiquiátricos de nosso país, o Hospital Colônia Adauto Botelho. Considerado, inicialmente, como a Casa dos Loucos do Espírito Santo, lugar de dor, de sofrimento e de violação de Direitos Humanos, o hospital se transformou em Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), lugar de acolhimento, de cuidado, de tratamento e de respeito a pessoas em suas mais diferentes necessidades de saúde.



Entre as melhores



A Ribeiro Fialho Advogados conquistou um lugar entre as dez melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo, segundo o ranking 2026 da Great Place to Work (GPTW). O escritório alcançou a 10ª colocação na categoria de pequenas empresas e figura entre as nove organizações que estrearam na lista este ano. O reconhecimento é baseado na avaliação dos próprios colaboradores e destaca empresas com ambientes de trabalho de excelência.



Em Cariacica



A empresária Geane Resende promove, no próximo dia 22 de junho, a 8ª edição do tradicional Jantar de Empresários de Cariacica. O encontro será realizado no Cerimonial La Belle, em São Francisco, e reunirá lideranças empresariais, autoridades e convidados em uma noite voltada ao fortalecimento do networking e à geração de novas oportunidades de negócios. Entre as presenças confirmadas estão o prefeito Euclério Sampaio, o governador Ricardo Ferraço, e o empresário Fábio Queiroz da Equity contabilidade.



Em Iriri





Neste sábado (20), um encontro em Iriri vai celebrar a chegada do inverno numa tarde com literatura, jazz e pôr do sol. A primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo, a Lúcia Livraria, promove um bate-papo literário que reúne o escritor Caê Guimarães, autor do romance Encontro você no oitavo round, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, o escritor, editor e curador cultural Saulo Ribeiro, fundador da Editora Cousa, e, na sequência, uma apresentação do Gean Pierre Trio, com um repertório de jazz, bossa nova e releituras da música popular brasileira.



Decoração



O veterano arquiteto Max Mello - que carimba sua 13ª participação na CASACOR Espírito Santo - propõe um manifesto de oposição ao minimalismo genérico e à homogeneização das decorações virtuais, defendendo a tese de que o maior luxo de uma moradia é carregar a identidade real de quem a habita. Seu ambiente, a Casa Mivita, será um pavilhão que inclui uma galeria, um apartamento conceito e um lounge de eventos. A CASACOR ES será de 16 de julho a 8 de setembro no antigo hotel Canto do Sol, em Camburi.