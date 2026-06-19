Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Confraria das Onças entra em campo para celebrar a Copa do Mundo 2026
Renata Rasseli

Confraria das Onças entra em campo para celebrar a Copa do Mundo 2026

A confraria torceu pela estreia do Brasil contra o Marrocos, no sábado (13), na Ilha do Frade

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

19 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Confraria das Onças celebra jogo do Brasil na Copa
Beth Dalcolmo, Nazaré Neves, Marina Monteiro, Eulália Chieppe, Renata Rasseli, Edilene Chieppe, Roberta Rasseli (em pé), Mariana Perini, Maria Izabel Braga, Andréia Lopes e Ana Claudia Cardozo: a Confraria das Onças entrou em campo para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo 2026.

A Confraria das Onças, que celebra seus 16 anos em 2026, entrou em campo para torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Logo mais, às 21h30,  a disputa será entre Brasil e Haiti, mas no último sábado (13), as "onças" vestiram a camiseta customizada com estampa de Taiza Ammar, para torcer pela seleção contra o Marrocos, que terminou em empate. 

Os anfitriões da festa foram o casal Eulália e Décio Chieppe, que receberam o enólogo português Duarte Leal da Costa, que apresentou tintos e brancos da sua Ervideira para a confraria e convidados amigos do vinho. 


A decoração verde-amarela com balões com estampas de onça e de futebol foi assinada pela talentosa Bruna Medeiros, da Festar. O menu ficou a cargo da chef Arlete Nunes, que apresentou o melhor dos finger foods. E a música pós-partida de futebol foi de Rodrigo de Paula. 

Veja as fotos da festa na galeria abaixo e boa torcida nesta sexta-feira (19)!

Campanha

​ Renata Rasseli Zanete​ Yuri Braian assessor de comunicação, Nelzileide Mariano Coordenadora de Projetos Albergue Martim Lutero, Paula Resende
​ Yuri Braian, Nelzileide Mariano, Paula Resende Martins e Patricia Asseff: prestigiando a abertura da Loja Vazia 2026. Divulgação

Em Portugal


O empresário e presidente do LIDE-ES, Thiago Santos, cumpre nas próximas duas semanas uma série de agendas estratégicas em Portugal, fortalecendo conexões internacionais e ampliando o relacionamento com lideranças empresariais e institucionais. Entre os compromissos estão encontros com representantes do LIDE Portugal e do World Trade Center Lisboa, além de reuniões com lideranças ligadas ao ecossistema de inovação e tecnologia relacionados ao Web Summit, um dos principais eventos globais do setor.

Em Portugal 2 


A agenda reforça o trabalho de aproximação entre o Espírito Santo e importantes centros de negócios, inovação e investimentos da Europa, criando oportunidades de intercâmbio de experiências e desenvolvimento de novas parcerias. Durante a passagem pelo país, Thiago também vai prestigiar as Bodas de Prata do advogado Marcio Brotto e da esposa Ana Paula e aproveitará alguns momentos da programação cultural portuguesa, incluindo o Rock in Rio Lisboa, onde poderá curtir os shows de Rod Stewart e Cyndi Lauper.

Debate 

ESX Collab – Sebrae ES
O Base27 promoveu dentro da programação do ESX Collab – Sebrae ES mais uma edição do Talk B27, desta vez com foco nos impactos da inteligência artificial na transformação digital das empresas. O encontro contou com a participação de Giuliano Mendonça, da Embraer. Segundo Pollyana Rosa, diretora de inovação do Base27, a iniciativa aproxima o ecossistema capixaba de experiências reais sobre inovação Divulgação

Mulheres negras

Festival Turmalina chega ao ES

Vitória receberá, entre julho e novembro, a primeira edição do Festival Turmalina, primeiro festival capixaba totalmente dedicado ao protagonismo de mulheres negras nas artes. Com patrocínio master da Vale, a programação gratuita e acessível ocupará diferentes espaços da capital, com shows no Cais das Artes, oficinas de formação, ações educativas e uma exposição fotográfica inédita no Mucane, construída a partir de um edital nacional exclusivo para fotógrafas negras. A abertura da programação musical acontece em 18 de julho e reunirá artistas contemporâneas e mestras da cultura popular afro-capixaba, como Maria Laurinda Adão e Dona Isolina. O acesso aos shows será por meio da doação solidária de absorventes higiênicos, em uma iniciativa que alia cultura e combate à pobreza menstrual. Inspirado na resistência da turmalina negra, o festival nasce para ampliar a visibilidade, a circulação e a formação de artistas negras, fortalecendo a conexão entre arte, ancestralidade e transformação social.

Exposição

Thais Hilal e o artista Yiftah Peled
Thais Hilal e o artista Yiftah Peled:  na abertura da exposição "Se Encruzilham os destinos?", aberta até o dia 14 de agosto, na OÁ Galeria, em Vitória.  Nuno Pignaton Perim

Lançamento de "Adauto"

Elda Bussinger convida para o lançamento do documentário "Adauto”, na segunda-feira (22), no  Centro Cultural Sesi de Jardim da Penha. A obra  conta  a história de um dos mais importantes hospitais psiquiátricos de nosso país, o Hospital Colônia Adauto Botelho. Considerado, inicialmente, como a Casa dos Loucos do Espírito Santo, lugar de dor, de sofrimento e de violação de Direitos Humanos, o hospital se transformou em Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), lugar de acolhimento, de cuidado, de tratamento e de respeito a pessoas em suas mais diferentes necessidades de saúde. 

Entre as melhores

A Ribeiro Fialho Advogados conquistou um lugar entre as dez melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo, segundo o ranking 2026 da Great Place to Work (GPTW). O escritório alcançou a 10ª colocação na categoria de pequenas empresas e figura entre as nove organizações que estrearam na lista este ano. O reconhecimento é baseado na avaliação dos próprios colaboradores e destaca empresas com ambientes de trabalho de excelência.

Em Cariacica


A empresária Geane Resende promove, no próximo dia 22 de junho, a 8ª edição do tradicional Jantar de Empresários de Cariacica. O encontro será realizado no Cerimonial La Belle, em São Francisco, e reunirá lideranças empresariais, autoridades e convidados em uma noite voltada ao fortalecimento do networking e à geração de novas oportunidades de negócios. Entre as presenças confirmadas estão o prefeito Euclério Sampaio, o governador Ricardo Ferraço, e o empresário Fábio Queiroz da Equity contabilidade.

Em Iriri

Neste sábado (20), um encontro em Iriri vai celebrar a chegada do inverno numa tarde com literatura, jazz e pôr do sol. A primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo, a Lúcia Livraria, promove um bate-papo literário que reúne o escritor Caê Guimarães, autor do romance Encontro você no oitavo round, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, o escritor, editor e curador cultural Saulo Ribeiro, fundador da Editora Cousa, e, na sequência, uma apresentação do Gean Pierre Trio, com um repertório de jazz, bossa nova e releituras da música popular brasileira. 

Decoração

O veterano arquiteto Max Mello -  que carimba sua 13ª participação na CASACOR Espírito Santo -  propõe um manifesto de oposição ao minimalismo genérico e à homogeneização das decorações virtuais, defendendo a tese de que o maior luxo de uma moradia é carregar a identidade real de quem a habita. Seu ambiente, a Casa Mivita, será um pavilhão que inclui uma galeria, um apartamento conceito e um lounge de eventos. A CASACOR ES será de 16 de julho a 8 de setembro no antigo hotel Canto do Sol, em Camburi.

Em Cachoeiro

abertura da exposição “Você Já Escutou a Terra?” em Cachoeiro de Itapemirim
Lorena Vervloet, gerente de Cultura do Sesc-ES; Renata Pante, coordenadora do Centro de Educação, Memória e Pesquisa do Museu da Pessoa; Rosana Miziara, diretora de Relações Institucionais do Museu da Pessoa ; Romulo Gomes, diretor de Programas Sociais do Sesc-ES
Valéria Dilem, gerente do Sesc Cachoeiro de Itapemirim: na abertura da exposição “Você Já Escutou a Terra?” em Cachoeiro de Itapemirim.  Sesc/ES

Veja Também 

Silva no Cais das Artes

Silva apresenta show “De Férias no Brasil” no Cais das Artes; veja fotos

Bruno Passoni, Alexandre Schubert, Aristóteles Passos, Leandro Lorenzon e Marcello Moraes

Café da manhã reúne mercado imobiliário para "start" do Talk Imóveis A Gazeta

Bruno Pinho e Talita e os filhos Maya e Luca

Bruno de Pinho celebra aniversário em clima de Copa do Mundo em Vitória

Johnathan Alves, André Pimenta, João Vieira, Djllali Chorfa, Rodrigo Barbosa

Rodrigo Barbosa anuncia restaurante de luxo em seu resort de Vila Velha

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Copa do Mundo Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional
Torta banoffee
Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar
Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua
BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados