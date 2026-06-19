Confraria das Onças entra em campo para celebrar a Copa do Mundo 2026

A Confraria das Onças, que celebra seus 16 anos em 2026, entrou em campo para torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Logo mais, às 21h30, a disputa será entre Brasil e Haiti, mas no último sábado (13), as "onças" vestiram a camiseta customizada com estampa de Taiza Ammar, para torcer pela seleção contra o Marrocos, que terminou em empate.
Os anfitriões da festa foram o casal Eulália e Décio Chieppe, que receberam o enólogo português Duarte Leal da Costa, que apresentou tintos e brancos da sua Ervideira para a confraria e convidados amigos do vinho.
A decoração verde-amarela com balões com estampas de onça e de futebol foi assinada pela talentosa Bruna Medeiros, da Festar. O menu ficou a cargo da chef Arlete Nunes, que apresentou o melhor dos finger foods. E a música pós-partida de futebol foi de Rodrigo de Paula.
Veja as fotos da festa na galeria abaixo e boa torcida nesta sexta-feira (19)!
Campanha
Em Portugal
O empresário e presidente do LIDE-ES, Thiago Santos, cumpre nas próximas duas semanas uma série de agendas estratégicas em Portugal, fortalecendo conexões internacionais e ampliando o relacionamento com lideranças empresariais e institucionais. Entre os compromissos estão encontros com representantes do LIDE Portugal e do World Trade Center Lisboa, além de reuniões com lideranças ligadas ao ecossistema de inovação e tecnologia relacionados ao Web Summit, um dos principais eventos globais do setor.
Em Portugal 2
A agenda reforça o trabalho de aproximação entre o Espírito Santo e importantes centros de negócios, inovação e investimentos da Europa, criando oportunidades de intercâmbio de experiências e desenvolvimento de novas parcerias. Durante a passagem pelo país, Thiago também vai prestigiar as Bodas de Prata do advogado Marcio Brotto e da esposa Ana Paula e aproveitará alguns momentos da programação cultural portuguesa, incluindo o Rock in Rio Lisboa, onde poderá curtir os shows de Rod Stewart e Cyndi Lauper.
Debate
Mulheres negras
Festival Turmalina chega ao ES
Vitória receberá, entre julho e novembro, a primeira edição do Festival Turmalina, primeiro festival capixaba totalmente dedicado ao protagonismo de mulheres negras nas artes. Com patrocínio master da Vale, a programação gratuita e acessível ocupará diferentes espaços da capital, com shows no Cais das Artes, oficinas de formação, ações educativas e uma exposição fotográfica inédita no Mucane, construída a partir de um edital nacional exclusivo para fotógrafas negras. A abertura da programação musical acontece em 18 de julho e reunirá artistas contemporâneas e mestras da cultura popular afro-capixaba, como Maria Laurinda Adão e Dona Isolina. O acesso aos shows será por meio da doação solidária de absorventes higiênicos, em uma iniciativa que alia cultura e combate à pobreza menstrual. Inspirado na resistência da turmalina negra, o festival nasce para ampliar a visibilidade, a circulação e a formação de artistas negras, fortalecendo a conexão entre arte, ancestralidade e transformação social.
Exposição
Lançamento de "Adauto"
Elda Bussinger convida para o lançamento do documentário "Adauto”, na segunda-feira (22), no Centro Cultural Sesi de Jardim da Penha. A obra conta a história de um dos mais importantes hospitais psiquiátricos de nosso país, o Hospital Colônia Adauto Botelho. Considerado, inicialmente, como a Casa dos Loucos do Espírito Santo, lugar de dor, de sofrimento e de violação de Direitos Humanos, o hospital se transformou em Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), lugar de acolhimento, de cuidado, de tratamento e de respeito a pessoas em suas mais diferentes necessidades de saúde.
Entre as melhores
A Ribeiro Fialho Advogados conquistou um lugar entre as dez melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo, segundo o ranking 2026 da Great Place to Work (GPTW). O escritório alcançou a 10ª colocação na categoria de pequenas empresas e figura entre as nove organizações que estrearam na lista este ano. O reconhecimento é baseado na avaliação dos próprios colaboradores e destaca empresas com ambientes de trabalho de excelência.
Em Cariacica
A empresária Geane Resende promove, no próximo dia 22 de junho, a 8ª edição do tradicional Jantar de Empresários de Cariacica. O encontro será realizado no Cerimonial La Belle, em São Francisco, e reunirá lideranças empresariais, autoridades e convidados em uma noite voltada ao fortalecimento do networking e à geração de novas oportunidades de negócios. Entre as presenças confirmadas estão o prefeito Euclério Sampaio, o governador Ricardo Ferraço, e o empresário Fábio Queiroz da Equity contabilidade.
Em Iriri
Neste sábado (20), um encontro em Iriri vai celebrar a chegada do inverno numa tarde com literatura, jazz e pôr do sol. A primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo, a Lúcia Livraria, promove um bate-papo literário que reúne o escritor Caê Guimarães, autor do romance Encontro você no oitavo round, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, o escritor, editor e curador cultural Saulo Ribeiro, fundador da Editora Cousa, e, na sequência, uma apresentação do Gean Pierre Trio, com um repertório de jazz, bossa nova e releituras da música popular brasileira.
Decoração
O veterano arquiteto Max Mello - que carimba sua 13ª participação na CASACOR Espírito Santo - propõe um manifesto de oposição ao minimalismo genérico e à homogeneização das decorações virtuais, defendendo a tese de que o maior luxo de uma moradia é carregar a identidade real de quem a habita. Seu ambiente, a Casa Mivita, será um pavilhão que inclui uma galeria, um apartamento conceito e um lounge de eventos. A CASACOR ES será de 16 de julho a 8 de setembro no antigo hotel Canto do Sol, em Camburi.
Em Cachoeiro
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