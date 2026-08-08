Renda extra, pesquisa de preço e investimentos: como blindar seu salário da inflação

A reportagem buscou o advogado trabalhista e professor José Carlos Rizk Filho para explicar como funciona o reajuste na legislação e como o trabalhador pode ser favorecido.





“Não há previsão em lei que obrigue as empresas a concederem aumentos salariais anuais. O que dita as regras, na maioria das vezes, são as convenções coletivas, ou seja, um acordo direto entre o sindicato daquela categoria e as empresas. E também pode haver uma pressão por meio do dissídio (coletivo ou individual), que é quando existe algum impasse e a decisão daquele reajuste passa a ser da Justiça”, comentou.





O advogado comenta que, quando o reajuste fica abaixo da inflação, o trabalhador tem pouca margem para agir de forma individual. O caminho mais eficaz costuma ser pressionar o sindicato da categoria para uma negociação melhor no ciclo seguinte.





Se a intenção for pedir um aumento diretamente à chefia, é recomendável ter uma conversa individual para discutir as possibilidades. Porém, a orientação do especialista é que o trabalhador evite acionar a Justiça enquanto ainda for funcionário daquela empresa.





“Geralmente, nas negociações individuais, as empresas costumam preferir reajustar benefícios, como o vale-alimentação, uma saída mais prática e barata para o empregador, do que alterar o salário-base. Isso porque o que faz com que um aumento de R$ 500 no salário, por exemplo, custe muito mais do que isso ao ano para o caixa do empregador enquanto nas verbas extras, não pesa tanto”, esclarece.



O assistente de comunicação Gabriel Larrieu, que já tem o hábito de se preparar para a alta nos preços, calculou que seus reajustes salariais conseguiram superar a inflação. Nos últimos seis anos, seus ganhos quase triplicaram e, com as medidas de organização financeira adotadas para fazer o dinheiro render, suas despesas básicas dobraram, ou seja, não "engoliram" todo seu salário.