O Brasil precisa de regras melhores para crescer

Abrir uma empresa, ampliar uma fábrica, lançar um produto ou realizar um investimento ainda exige, no Brasil, enfrentar uma combinação de licenças, cadastros, autorizações, obrigações acessórias e interpretações diferentes entre órgãos públicos. Parte dessas exigências é necessária para proteger consumidores, trabalhadores, o meio ambiente e a concorrência. O problema surge quando as regras são excessivas, contraditórias, pouco transparentes ou mudam sem transição adequada.
A simplificação regulatória costuma ser confundida com desregulamentação. Não são a mesma coisa. Desregulamentar significa reduzir ou eliminar determinada intervenção do Estado. Simplificar significa organizar melhor as regras, retirar exigências desnecessárias, integrar procedimentos e concentrar a fiscalização nas atividades que apresentam maior risco.
Uma atividade de baixo impacto não deve enfrentar o mesmo processo exigido de uma operação complexa. Quando o Estado trata situações diferentes da mesma maneira, produz dois problemas simultâneos: impõe custos excessivos aos pequenos negócios e desperdiça capacidade administrativa que deveria ser direcionada aos casos mais relevantes.
A complexidade regulatória funciona como um imposto indireto. Ela consome tempo de empresários e trabalhadores, exige estruturas jurídicas e administrativas, aumenta o custo dos investimentos e prolonga o período entre a decisão de produzir e o início efetivo da atividade. Esse custo não aparece diretamente em uma alíquota, mas termina incorporado aos preços, reduzindo a competitividade e desestimulando novos empreendedores.
As grandes empresas, embora também sejam prejudicadas, normalmente possuem mais recursos para lidar com esse ambiente. Já os pequenos negócios enfrentam maiores dificuldades para contratar consultorias, acompanhar mudanças normativas ou cumprir exigências provenientes de diferentes órgãos. Por isso, a burocracia excessiva pode proteger involuntariamente as empresas estabelecidas, dificultando a entrada de novos concorrentes.
Simplificar começa pela integração. O cidadão ou a empresa não deveria fornecer repetidamente uma informação que já está disponível em alguma base pública. Cadastros, registros, licenças e certidões precisam conversar entre si. O princípio deveria ser simples: o Estado solicita cada informação apenas uma vez e assume internamente a responsabilidade por compartilhá-la de forma segura.
Também é necessário ampliar os balcões digitais únicos. Em vez de percorrer diferentes órgãos, o empreendedor deveria iniciar o processo por uma única plataforma, conhecer previamente todas as exigências e acompanhar o andamento de cada etapa. A digitalização, contudo, não pode se limitar a transferir a burocracia do papel para a tela. Um formulário desnecessário continua desnecessário mesmo quando preenchido pela internet.
Outro avanço seria revisar periodicamente o estoque de normas. O poder público cria novas regras com frequência, mas raramente verifica se as antigas ainda são necessárias. Com o passar do tempo, decretos, portarias e resoluções se acumulam, muitas vezes sobrepondo-se ou tratando de problemas que já desapareceram.
Toda regulação deveria possuir uma justificativa clara, um objetivo mensurável e algum mecanismo de avaliação. É preciso perguntar se a regra resolveu o problema que motivou sua criação, quais custos produziu e se existem alternativas menos onerosas. Quando os benefícios não compensarem os custos, a norma deve ser alterada ou eliminada.
A análise de impacto regulatório é importante justamente por obrigar o Estado a comparar alternativas antes de criar uma nova exigência. Regular não deveria significar apenas publicar uma norma, mas demonstrar por que aquela intervenção é necessária, quem será afetado e quais resultados se espera alcançar.
Entretanto, a simplificação terá efeitos limitados se não vier acompanhada de segurança jurídica. Empresas tomam decisões olhando para o futuro. Um investimento realizado hoje pode levar anos para começar a operar e décadas para ser recuperado. Quando as regras mudam repentinamente ou são interpretadas de maneira contraditória, o risco aumenta e o investimento se torna mais caro.
Segurança jurídica não significa congelar a legislação. As sociedades mudam, novas tecnologias surgem e as regras precisam ser atualizadas. O que se espera é que as mudanças sejam previsíveis, fundamentadas e acompanhadas de períodos razoáveis de adaptação. Alterar uma regra é diferente de surpreender quem tomou decisões legítimas com base na norma anterior.
A insegurança também aparece quando diferentes órgãos públicos interpretam a mesma regra de maneiras distintas. Uma atividade autorizada por uma instituição pode ser questionada posteriormente por outra. Em alguns casos, o empreendedor cumpre todas as exigências apresentadas e, ainda assim, descobre que o processo poderá ser revisto anos depois.
Esse ambiente incentiva a postura defensiva. Empresas adiam projetos, mantêm reservas maiores, contratam mais seguros e evitam atividades sujeitas a interpretações incertas. O custo de capital aumenta não apenas pelo risco econômico do negócio, mas também pelo risco de uma decisão administrativa ou judicial modificar as condições previstas inicialmente.
A solução exige maior coordenação entre órgãos, uniformização de entendimentos e decisões administrativas mais transparentes. Quando houver mudança de interpretação, ela deve ser claramente fundamentada e, sempre que possível, aplicada prospectivamente. O contribuinte, empreendedor ou cidadão que agiu de boa-fé conforme orientação oficial não deveria ser punido posteriormente por uma alteração de entendimento.
Também é necessário estabelecer prazos para decisões administrativas. Processos sem prazo produzem insegurança semelhante à de uma resposta negativa. Para quem pretende investir, não saber quando haverá uma decisão pode ser tão prejudicial quanto não obter a autorização.
Os prazos, entretanto, precisam ser acompanhados de capacidade técnica. Não basta criar limites legais se os órgãos não possuem equipes, sistemas e informações suficientes. A simplificação regulatória requer investimento na qualidade do Estado, e não apenas redução de sua presença.
Essa agenda é particularmente importante para o Espírito Santo. O Estado busca atrair investimentos industriais, logísticos, portuários, energéticos e tecnológicos. Sua localização, infraestrutura e integração com grandes mercados consumidores representam vantagens relevantes, mas a concorrência entre os estados também passa pela qualidade institucional.
Investidores avaliam incentivos tributários e infraestrutura, mas também consideram quanto tempo levará para iniciar uma operação, quantos órgãos participarão do processo e qual a probabilidade de as regras serem modificadas posteriormente. Um ambiente regulatório claro pode ser tão importante quanto um benefício financeiro.
A simplificação também favorece a inovação. Novos modelos de negócio frequentemente não se encaixam perfeitamente em categorias regulatórias antigas. Quando a resposta do Estado é demorada ou excessivamente restritiva, tecnologias promissoras podem deixar de ser testadas. Ambientes regulatórios experimentais permitem acompanhar essas inovações, proteger o consumidor e aprender antes de estabelecer regras definitivas.
Naturalmente, simplificar não significa permitir que empresas transfiram seus custos para a sociedade. Regras ambientais, sanitárias, trabalhistas e concorrenciais continuam indispensáveis. A boa regulação não é necessariamente aquela que possui menos artigos, mas aquela que protege o interesse público com o menor custo possível.
O debate, portanto, não deve colocar de um lado o Estado e, de outro, as empresas. Um Estado eficiente é capaz de fiscalizar melhor justamente porque deixa de desperdiçar recursos com exigências de pouco valor. Ao simplificar atividades de baixo risco, pode concentrar sua capacidade nos casos em que danos sociais, ambientais ou econômicos são mais relevantes.
O Brasil não precisa escolher entre controle e liberdade econômica. Precisa substituir regras confusas por regras claras, exigências uniformes por tratamentos proporcionais e mudanças repentinas por transições previsíveis. Simplificação regulatória e segurança jurídica não beneficiam apenas os empresários. Elas reduzem custos, ampliam a concorrência, estimulam investimentos e ajudam a transformar produtividade em renda e oportunidades.
Crescer de maneira sustentável exige boas políticas econômicas, infraestrutura e capital humano. Mas também exige algo mais básico: que quem deseja produzir saiba quais regras deve cumprir, quanto tempo levará para obter uma decisão e tenha confiança de que o Estado não mudará o jogo depois que o investimento já foi realizado.