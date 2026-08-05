O Brasil precisa de regras melhores para crescer

Simplificar começa pela integração. O cidadão ou a empresa não deveria fornecer repetidamente uma informação que já está disponível em alguma base pública. Cadastros, registros, licenças e certidões precisam conversar entre si. O princípio deveria ser simples: o Estado solicita cada informação apenas uma vez e assume internamente a responsabilidade por compartilhá-la de forma segura.





Também é necessário ampliar os balcões digitais únicos. Em vez de percorrer diferentes órgãos, o empreendedor deveria iniciar o processo por uma única plataforma, conhecer previamente todas as exigências e acompanhar o andamento de cada etapa. A digitalização, contudo, não pode se limitar a transferir a burocracia do papel para a tela. Um formulário desnecessário continua desnecessário mesmo quando preenchido pela internet.





Outro avanço seria revisar periodicamente o estoque de normas. O poder público cria novas regras com frequência, mas raramente verifica se as antigas ainda são necessárias. Com o passar do tempo, decretos, portarias e resoluções se acumulam, muitas vezes sobrepondo-se ou tratando de problemas que já desapareceram.





Toda regulação deveria possuir uma justificativa clara, um objetivo mensurável e algum mecanismo de avaliação. É preciso perguntar se a regra resolveu o problema que motivou sua criação, quais custos produziu e se existem alternativas menos onerosas. Quando os benefícios não compensarem os custos, a norma deve ser alterada ou eliminada.





A análise de impacto regulatório é importante justamente por obrigar o Estado a comparar alternativas antes de criar uma nova exigência. Regular não deveria significar apenas publicar uma norma, mas demonstrar por que aquela intervenção é necessária, quem será afetado e quais resultados se espera alcançar.





Entretanto, a simplificação terá efeitos limitados se não vier acompanhada de segurança jurídica. Empresas tomam decisões olhando para o futuro. Um investimento realizado hoje pode levar anos para começar a operar e décadas para ser recuperado. Quando as regras mudam repentinamente ou são interpretadas de maneira contraditória, o risco aumenta e o investimento se torna mais caro.