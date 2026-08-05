Educares 2026 debate atenção, aprendizagem e futuro das profissões em Vitória

As mudanças provocadas pelas novas tecnologias e a crescente disputa pela atenção têm transformado a maneira como as pessoas aprendem, ensinam e se preparam para o mercado de trabalho. É a partir desse cenário que o Educares 2026 chega à segunda fase da programação com a Arena Profissões, reunindo estudantes, professores, especialistas e profissionais da educação para discutir os desafios da formação em um mundo marcado pelo excesso de estímulos.





Com o tema “Atenção em jogo: como aprender, ensinar e construir o futuro na era da distração”, o encontro será realizado no dia 2 de setembro, a partir das 13h30, no Centro de Convenções de Vitória (CCV).





A programação pretende ampliar o debate sobre o papel da educação diante das transformações tecnológicas, das novas exigências profissionais e das mudanças na forma como jovens e adultos consomem informação e constroem conhecimento.





A apresentação do evento ficará a cargo do ator e apresentador Will Loyola, responsável por conduzir as atividades e as interações com o público. Já a mediação do painel Arena Profissões será feita pelo ator e apresentador Marcos Veras.