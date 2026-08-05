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Educação em Debate

Educares 2026 debate atenção, aprendizagem e futuro das profissões em Vitória

Evento gratuito reúne estudantes, educadores e especialistas em Vitória para discutir os impactos da tecnologia, da distração e das novas competências na educação e no futuro do trabalho.

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 10:34

Publicado em 

05 ago 2026 às 10:34
Educares 2026
Educares 2026 Projetos e Eventos Rede Gazeta

As mudanças provocadas pelas novas tecnologias e a crescente disputa pela atenção têm transformado a maneira como as pessoas aprendem, ensinam e se preparam para o mercado de trabalho. É a partir desse cenário que o Educares 2026 chega à segunda fase da programação com a Arena Profissões, reunindo estudantes, professores, especialistas e profissionais da educação para discutir os desafios da formação em um mundo marcado pelo excesso de estímulos.


Com o tema “Atenção em jogo: como aprender, ensinar e construir o futuro na era da distração”, o encontro será realizado no dia 2 de setembro, a partir das 13h30, no Centro de Convenções de Vitória (CCV).


A programação pretende ampliar o debate sobre o papel da educação diante das transformações tecnológicas, das novas exigências profissionais e das mudanças na forma como jovens e adultos consomem informação e constroem conhecimento.


A apresentação do evento ficará a cargo do ator e apresentador Will Loyola, responsável por conduzir as atividades e as interações com o público. Já a mediação do painel Arena Profissões será feita pelo ator e apresentador Marcos Veras.

A atenção no centro do debate

O tema escolhido para esta edição parte de uma questão cada vez mais presente no cotidiano: como manter o foco e desenvolver o pensamento crítico em uma realidade marcada por notificações, múltiplas telas, inteligência artificial e acesso permanente à informação?


Mais do que discutir os efeitos da distração, o Educares 2026 propõe uma reflexão sobre as competências necessárias para aprender e trabalhar nesse novo contexto. Entre elas estão a capacidade de selecionar informações, aprofundar conhecimentos, desenvolver novas habilidades e preservar o olhar humano diante do avanço das tecnologias.


A proposta é aproximar educação, formação profissional e futuro do trabalho, estimulando estudantes e educadores a refletirem sobre escolhas, competências e caminhos profissionais em um cenário de rápidas transformações.

Inscrições abertas

O Educares 2026 é gratuito e aberto ao público. As inscrições para a Arena Profissões já estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Sympla.

Inscrições Educares 2026: https:/www.sympla.com.br/evento/educares-arena-profissoes-2026/3527114

Sobre o Educares

O Educares é um projeto da Rede Gazeta dedicado ao debate sobre educação, formação profissional, juventude e transformações no mundo do trabalho.


A iniciativa busca aproximar estudantes, educadores, especialistas, instituições de ensino e a sociedade em torno de discussões sobre os desafios da educação contemporânea e as competências necessárias para a construção do futuro.

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