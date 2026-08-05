Como uma avalanche matou uma lenda do alpinismo — e uma geração recordista

"Em geral, tragédias como essa provocam um momento de preocupação, mas depois tudo volta ao que era antes. É difícil afirmar com convicção que um acidente nas montanhas poderia ser evitado, porque o risco inerente a esse tipo de escalada é muito alto… e isso também faz parte do seu atrativo", disse Ayers, repórter especializado em Everest.