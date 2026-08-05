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Letícia Gonçalves

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

Vereadora de Vitória apoia um dos candidatos ao governo do ES, ainda que um correligionário dela esteja na outra chapa

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 12:33

Públicado em 

05 ago 2026 às 12:33
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
A vereadora de Vitória Mara Maroca
A vereadora de Vitória Mara Maroca instagram/@maramaroca11
O Progressistas, que compõe a chamada superfederação com o União Brasil, está na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta. O vice escolhido pelo emedebista foi o vereador de Vitória Camillo Neves (PP).

Dentro da própria Câmara, entretanto, uma correligionária de Camillo está ao lado do principal adversário dele.

A vereadora Mara Maroca (PP) apoia o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na corrida pelo Palácio Anchieta.

Ela até compareceu à convenção estadual do partido do ex-prefeito, na noite de terça-feira (4).

Sim (apoio Pazolini) pelo trabalho que desenvolveu principalmente nos bairros periféricos, o que há tempos não era visto

Mara Maroca Vereadora de Vitória

Mas isso não pode gerar um problema para a vereadora dentro do PP?

"Um bom diálogo abre portas, temos que ter lado. E temos uma prefeita do PP", lembrou Mara.

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, é também apoiadora de Pazolini e filiada ao PP.

Cris não participou da convenção do Republicanos, mas reafirmou recentemente o endosso à candidatura do ex-prefeito ao governo.

O Progressistas nada fez.

O PP é bem mais maleável, por exemplo, que o PL, que decidiu expulsar o prefeito de Santa Maria de Jetibá, Ronan Zucoloto.

O prefeito é politicamente próximo do governador Ricardo Ferraço, e o PL está no palanque de Pazolini.

O deputado federal Evair de Melo, hoje no Republicanos, foi por muito tempo filiado ao PP ao mesmo tempo em que fazia oposição ao então governador Renato Casagrande (PSB). Os progressistas integravam esse mesmo governo.

Logo, Mara Maroca, assim como Cris, não deve ter nenhuma dor de cabeça, ao menos não dentro do partido, por apoiar o ex-prefeito de Vitória.

Em resposta à coluna, o PP-ES, presidido pelo deputado federal Da Vitória, enviou a seguinte nota: 

"O partido está dialogando individualmente com cada mandatário, analisando caso a caso, como está sendo conduzido com a vereadora Mara Maroca".

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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