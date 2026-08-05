Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

Mas isso não pode gerar um problema para a vereadora dentro do PP?





"Um bom diálogo abre portas, temos que ter lado. E temos uma prefeita do PP", lembrou Mara.





A prefeita de Vitória, Cris Samorini, é também apoiadora de Pazolini e filiada ao PP.









O Progressistas nada fez.









O prefeito é politicamente próximo do governador Ricardo Ferraço, e o PL está no palanque de Pazolini.





O deputado federal Evair de Melo, hoje no Republicanos , foi por muito tempo filiado ao PP ao mesmo tempo em que fazia oposição ao então governador Renato Casagrande (PSB). Os progressistas integravam esse mesmo governo.





Logo, Mara Maroca, assim como Cris, não deve ter nenhuma dor de cabeça, ao menos não dentro do partido, por apoiar o ex-prefeito de Vitória.





Em resposta à coluna, o PP-ES, presidido pelo deputado federal Da Vitória, enviou a seguinte nota:



"O partido está dialogando individualmente com cada mandatário, analisando caso a caso, como está sendo conduzido com a vereadora Mara Maroca".