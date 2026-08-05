Mounjaro corta o efeito do anticoncepcional? Ginecologista explica quando há risco de falha

Há quem acredite que o Mounjaro pode comprometer a eficácia do anticoncepcional. A dúvida ganhou força nas redes sociais e levantou questionamentos entre mulheres que utilizam o medicamento para emagrecimento ou tratamento do diabetes. Mas, afinal, existe risco de redução da proteção contra a gravidez?





Segundo a ginecologista Layla Duarte, a resposta é sim, em alguns casos. Como o Mounjaro retarda o esvaziamento do estômago, a absorção dos anticoncepcionais orais pode ocorrer de forma menos previsível, reduzindo sua concentração no organismo e, consequentemente, sua eficácia.





“Os anticoncepcionais via oral podem ter sua eficácia reduzida ao iniciar o uso do Mounjaro, principalmente nas quatro primeiras semanas, que é o período de adaptação. Isso também acontece cada vez que se aumenta a dose do medicamento”, destaca a ginecologista.