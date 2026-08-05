Perda gestacional: entenda as principais causas após caso de Gabriel Medina e Isabella Arantes

É comum que mulheres procurem entender o que aconteceu após uma perda gestacional e passem a questionar se alguma atividade do dia a dia poderia ter contribuído para o desfecho. Exercícios físicos, relações sexuais, trabalho ou momentos de estresse costumam estar entre as principais dúvidas.





Segundo os especialistas, porém, essas situações não costumam provocar um aborto espontâneo em uma gestação saudável. "É muito comum que, depois de uma perda, a mulher procure identificar alguma atitude que possa ter provocado o que aconteceu. Mas, na grande maioria das vezes, não é possível atribuir a perda a um esforço físico, a uma relação sexual, a uma situação de estresse ou a alguma atividade cotidiana", esclarece César.





Esse sentimento de buscar uma explicação pode aumentar a culpa, embora, na maior parte das vezes, ela não tenha fundamento. "A mulher não deve carregar a responsabilidade por algo que, na maioria das vezes, não estava sob seu controle. Uma das primeiras orientações após uma perda é justamente esclarecer isso: não se trata, na maioria dos casos, de uma consequência de uma decisão ou de um comportamento materno", acrescenta.