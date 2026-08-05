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IA em foco

Vitória recebe pela primeira vez o maior congresso de Direito Internacional do país

Evento deve reunir mais de 180 especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir os impactos da inteligência artificial, da governança de dados e de outras novas tecnologias sobre o Direito Internacional

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 15:44

Públicado em 

05 ago 2026 às 15:44
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Inteligência artificial na área jurídica
shutterstock

O Espírito Santo entra, neste ano, na rota dos principais debates jurídicos do país. Entre os dias 26 e 29 de agosto, Vitória sediará, pela primeira vez, o 24º Congresso Brasileiro de Direito Internacional (CBDI), considerado o mais tradicional e um dos maiores eventos acadêmicos da área no Brasil. 


A edição de 2026 terá como tema "Direito Internacional e Novas Tecnologias", refletindo um dos assuntos mais estratégicos da atualidade para governos, empresas e instituições. A programação será dedicada a discutir como a inteligência artificial, a governança de dados, a biotecnologia e os sistemas autônomos estão transformando as relações internacionais e impondo novos desafios regulatórios e jurídicos em escala global.


Promovido pela Academia Brasileira de Direito Internacional (ABDI), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o encontro deve reunir, no campus de Goiabeiras, mais de 180 palestrantes e expositores do Brasil e do exterior - entre pesquisadores, professores, advogados, magistrados, representantes de organismos internacionais e especialistas em tecnologia.


Além dos painéis e debates, o congresso reunirá profissionais do Direito, Relações Internacionais, Comércio Exterior, agentes públicos, empresários e estudantes de todo o país. Para o vice-presidente da ABDI e coordenador-geral do evento, Wagner Menezes, a escolha de Vitória marca um novo momento para o congresso.


Wagner Menezes, vice-presidente da ABDI
Wagner Menezes, vice-presidente da ABDI divulgação

“Realizar um congresso com pessoas sérias, comprometidas com a ciência e com a excelência acadêmica torna tudo mais fácil. Saio desta visita técnica ainda mais convencido de que teremos uma edição memorável do CBDI. A receptividade da UFES e o entusiasmo da equipe nos dão a certeza de que Vitória fará história”

Wagner Menezes, vice-presidente da ABDI e coordenador-geral do evento

Além da relevância acadêmica, o encontro deve movimentar a economia local ao atrair centenas de participantes de diferentes estados e países para a capital capixaba.


Realizado ininterruptamente desde 2003, o CBDI já passou por cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Belém e Foz do Iguaçu. 


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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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