Vitória recebe pela primeira vez o maior congresso de Direito Internacional do país

O Espírito Santo entra, neste ano, na rota dos principais debates jurídicos do país. Entre os dias 26 e 29 de agosto, Vitória sediará, pela primeira vez, o 24º Congresso Brasileiro de Direito Internacional (CBDI), considerado o mais tradicional e um dos maiores eventos acadêmicos da área no Brasil.





A edição de 2026 terá como tema "Direito Internacional e Novas Tecnologias", refletindo um dos assuntos mais estratégicos da atualidade para governos, empresas e instituições. A programação será dedicada a discutir como a inteligência artificial, a governança de dados, a biotecnologia e os sistemas autônomos estão transformando as relações internacionais e impondo novos desafios regulatórios e jurídicos em escala global.





Promovido pela Academia Brasileira de Direito Internacional (ABDI), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o encontro deve reunir, no campus de Goiabeiras, mais de 180 palestrantes e expositores do Brasil e do exterior - entre pesquisadores, professores, advogados, magistrados, representantes de organismos internacionais e especialistas em tecnologia.





Além dos painéis e debates, o congresso reunirá profissionais do Direito, Relações Internacionais, Comércio Exterior, agentes públicos, empresários e estudantes de todo o país. Para o vice-presidente da ABDI e coordenador-geral do evento, Wagner Menezes, a escolha de Vitória marca um novo momento para o congresso.



