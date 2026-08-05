AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Que países usam voto eletrônico além do Brasil?
Mundo

Que países usam voto eletrônico além do Brasil?

Uso de urnas eletrônicas não é exclusivo do Brasil; pelo menos 20 países adotam ou já utilizaram algum tipo de votação eletrônica, em diferentes escalas.

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 16:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 ago 2026 às 16:34
Imagem BBC Brasil
Urna eletrônica é usada por alguns Estados americanos Crédito: Getty

O uso de urnas eletrônicas não é exclusivo do Brasil.

Pelo menos 20 países adotam ou já utilizaram algum tipo de votação eletrônica, em diferentes escalas.

O Brasil, no entanto, implementou essa tecnologia de forma mais abrangente do que muitos outros países.

Em outubro, por meio das urnas eletrônicas, os eleitores brasileiros vão escolher senadores, deputados, governadores e o próximo presidente do país.

Por exemplo, a Índia e os Estados Unidos usam urnas digitais, mas apenas em partes do território, porque nem todos os Estados americanos adotaram o voto eletrônico.

Na Europa, países como Bélgica e França também utilizam esse sistema, mas em menor escala. Cada país, porém, adota um sistema diferente.

A urna eletrônica brasileira foi totalmente desenvolvida no país e é produzida em duas fábricas, localizadas em Ilhéus, na Bahia, e em Manaus, no Amazonas.

Embora os chips sejam importados, eles são testados, programados e soldados à placa-mãe da urna no Brasil, sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com Julio Valente, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, afirmar que a urna eletrônica não é eficaz por não ser amplamente utilizada em outros países é incorreto.

"Cada país tem um sistema eleitoral que reflete sua cultura", explicou ele à BBC News Brasil em uma entrevista em 2022.

O uso da urna eletrônica no Brasil, que começou em 1996, foi impulsionado pela alta incidência de fraudes com cédulas de papel.

Havia práticas fraudulentas, como a manipulação de cédulas em branco para gerar votos.

Alguns países que anteriormente utilizaram a votação eletrônica, como a Noruega, reverteram para as cédulas de papel.

Contudo, no caso da Noruega, a votação não era realizada por urnas, mas pela internet.

A decisão de voltar atrás ocorreu devido ao receio dos eleitores de que seus votos se tornassem públicos.

Testes de votação eletrônica foram feitos em eleições locais e nacionais na Noruega em 2011 e 2013, com o objetivo de incentivar a participação dos jovens, mas sem sucesso.

Após experimentar diferentes sistemas de votação eletrônica e realizar amplas consultas à população, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha decidiu, em 2009, manter o sistema manual de registro e contagem de votos, devido à falta de confiança do público nos sistemas eletrônicos testados.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6)
BR 101 em Rio Novo do Sul será interditada para desmonte de rochas
Educação
Ensino médio do ES tem a 3ª maior nota do Ideb no país; veja ranking
Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos, na Serra
Festa no ES celebra a cultura gaúcha com churrasco e bebida liberados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados