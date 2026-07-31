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Desenvolvimento sustentável

Prêmio Biguá 2026 celebra união entre marcas, sociedade e poder público pela sustentabilidade

Projeto que reconhece iniciativas sustentáveis no Espírito Santo foi lançado nesta quinta-feira (30), em evento que contou com a participação de marcas patrocinadoras e apoiadoras; inscrições estão abertas

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 11:42

Públicado em 

31 jul 2026 às 11:42
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Coletiva de lançamento Prêmio Biguá.
A coletiva de lançamento Prêmio Biguá contou com a presença de patrocinadores e apoiadores do projeto. Carlos Alberto Silva

A construção de um futuro mais sustentável é uma missão que depende da participação de todos, sendo uma responsabilidade compartilhada por indivíduos, empresas e órgãos públicos. Com a missão de reconhecer iniciativas capazes de gerar impacto ambiental, social e econômico positivo no Espírito Santo, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a mais uma edição, desta vez com o tema “Todos 100% Presentes”.


Nesta quinta-feira (30), foi dada a largada da edição 2026, com uma coletiva de imprensa realizada na sede da Rede Gazeta em Vitória, que marcou o início das atividades. O prêmio é voltado para representantes da sociedade civil, educação, empresas, produtores rurais e do poder público, que podem submeter iniciativas que promovam a sustentabilidade e gerem impactos positivos e replicáveis em suas comunidades.

Essa integração é importantíssima, porque a sustentabilidade é um tema que permeia todos os setores da sociedade. Hoje, o projeto Biguá passou a ser muito mais que um prêmio, ele se tornou um instrumento capaz de conectar iniciativas espalhadas por todo o Estado. Quando a gente promove essas iniciativas e as coloca em evidência, elas acabam contribuindo para que outras empresas, prefeituras e pessoas desenvolvam também suas iniciativas.

Maria Helena Vargas Diretora Regional da Rede Gazeta

Maria Helena Vargas durante o lançamento do Prêmio Biguá
Maria Helena Vargas, diretora Regional da Rede Gazeta. Carlos Alberto Silva

Segundo a diretora operacional do Sicoob Conexão, Michelle Manzoli, iniciativas como as que são reconhecidas no Prêmio Biguá fazem a diferença para o presente e o futuro do Espírito Santo. Ela ressaltou que a agenda ESG só traz resultados duradouros quando todos fazem a sua parte e que empresas, instituições e a sociedade precisam caminhar juntas.

Nós, do Sicoob, acreditamos que o desenvolvimento acontece quando unimos crescimento econômico, responsabilidade social, cuidados com as pessoas e com o meio ambiente. Investir nesse prêmio está ligado ao nosso propósito e valores é investir nas comunidades e no futuro do nosso Estado.

Michelle Manzoli Diretora operacional do Sicoob Conexão

Michelle Manzoli, diretora operacional do Sicoob Conexão.
Michelle Manzoli, diretora operacional do Sicoob Conexão. Divulgação

As Caravanas Biguá levarão às escolas capixabas atividades de educação ambiental e conscientização, reforçando o compromisso com a preservação do meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis. As ações serão realizadas em escolas das regiões Norte, Sul e Noroeste do Espírito Santo, com quatro caravanas em cada região.


Para o gerente operacional da BRK Cachoeiro, André Borges, a parceria com o Prêmio Biguá é capaz de conectar a empresa às comunidades e fortalecer ainda mais a educação ambiental. Ele destaca que a iniciativa é mais do que uma premiação, atuando também como um catalisador de boas práticas no Espírito Santo, engajando escolas, empresas, produtores rurais e instituições públicas no desenvolvimento de soluções sustentáveis.

Como resultado, o Prêmio Biguá impulsiona a conscientização coletiva, estimula a formação de jovens lideranças socioambientais e protege os recursos hídricos, abrindo perspectivas para que o desenvolvimento econômico caminhe lado a lado com a segurança ambiental para as próximas gerações.

André Borges Gerente Operacional da BRK Cachoeiro

A coordenadora de S|G da Brametal, Priscila Monechi, também reforçou que a união das empresas com a sociedade é o que possibilita o desenvolvimento sustentável de todo o Estado.

O patrocínio ao Prêmio Biguá está alinhado ao nosso propósito de fortalecer iniciativas que geram impacto positivo, especialmente em Linhares, onde mantemos uma forte conexão com a comunidade. O prêmio dá visibilidade a projetos que transformam vidas e inspiram soluções para desafios sociais e ambientais. Ao apoiar essa iniciativa, contribuímos para ampliar o alcance dessas ações e para a construção de um Espírito Santo mais inclusivo, sustentável e preparado para o futuro.

Priscila Monechi Coordenadora de S|G da Brametal

Priscila Monechi, coordenadora de S|G da Brametal.
Priscila Monechi, coordenadora de S|G da Brametal. Divulgação
Marcas apoiadoras destacam importância de iniciativas sustentáveis

Para o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, apoiar o Prêmio Biguá é uma forma de reforçar nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que as iniciativas que promovem inovação, responsabilidade socioambiental e impacto positivo fortalecem uma cultura de transformação que beneficia toda a sociedade, cuidando do presente e preservando o futuro das próximas gerações.

Wagner Medeiros Junior Superintendente do Heci

Wagner Medeiros Junior, Superintendente do Heci
Wagner Medeiros Junior, Superintendente do Heci. Divulgação

Ao investir no Prêmio Biguá, a Smartirriga contribui para fortalecer uma cultura de inovação, responsabilidade ambiental e valorização das boas práticas. O reconhecimento de iniciativas sustentáveis inspira novos projetos, amplia a conscientização da sociedade e estimula empresas, produtores rurais, estudantes e organizações a adotarem soluções que conciliem desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais.

Sheila Cristina Prucoli Posse Diretora da Smartirriga

Sheila Cristina Prucoli Posse, diretora da Smartirriga
Sheila Cristina Prucoli Posse, diretora da Smartirriga. Divulgação

A participação da Cooabriel no Prêmio Biguá é uma contribuição dentro de uma das vertentes da atuação da cooperativa, que é a sustentabilidade. E uma das colunas desse tripé é justamente o cuidado com o meio ambiente. A contribuição conjunta das empresas é muito importante, porque elas têm uma capacidade muito maior do que uma pessoa, individualmente, de promover ações voltadas ao meio ambiente, ao social e ao econômico. Quando esse esforço é coletivo, os resultados também são mais expressivos.

Luiz Carlos Bastianello Presidente da Cooabriel

Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel.
Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel. Divulgação

Para nós, é muito importante estar envolvido neste projeto. Tão importante quanto falar de sustentabilidade é agir e o projeto Biguá traz muito disso, ao permitir que a gente coloque em ação o que se discute sobre sustentabilidade, desde as pequenas coisas, como a coleta seletiva, até um projeto de reflorestamento, por exemplo.

Diego Veghini Diretor da Cajugram

Diego Veghini, diretor da Cajugram
Diego Veghini, diretor da Cajugram. Carlos Alberto Silva

Para o Supermercados Oriundi, apoiar o Prêmio Biguá significa incentivar iniciativas que valorizam a sustentabilidade, a inovação e o desenvolvimento responsável do Espírito Santo. Acreditamos que reconhecer boas práticas é uma forma de estimular empresas, instituições e pessoas a construírem um futuro mais equilibrado, competitivo e sustentável para o nosso Estado.

Aderbauer Pedroni Sócio-proprietário do Oriundi Supermercados

Aderbauer Pedroni, sócio-proprietário do Oriundi Supermercados.
Aderbauer Pedroni, sócio-proprietário do Oriundi Supermercados. Divulgação

A gente estimula que as empresas e as entidades participem do Prêmio Biguá, porque ele dá visibilidade às iniciativas que já existem e, ao mesmo tempo, estimula que outros venham a aderir. Nós do Sindirochas, como entidade setorial, nos somamos a esse esforço de divulgação e incentivo para que cada vez mais empresas e ações voltadas ao meio ambiente sejam desenvolvidas.

Celmo de Freitas Diretor executivo do Sindirochas

Celmo de Freitas, diretor do Sindirochas
Celmo de Freitas, diretor do Sindirochas. Carlos Alberto Silva
Prêmio Biguá 2026

As inscrições para a edição 2026 já estão abertas e encerram no dia 6 de setembro. Podem participar produtores rurais, sociedade civil, escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, empresas e poder público.


Os participantes podem submeter iniciativas que promovam a sustentabilidade e gerem impactos positivos e replicáveis em suas comunidades. Os primeiros colocados de cada categoria regional, exceto Empresa e Poder Público, recebem certificado, troféu e premiação de R$ 5 mil, além de garantirem vaga na etapa estadual.


Veja as datas em que acontecem as premiações:


Premiações regionais
  • Cachoeiro de Itapemirim - 27 de outubro
  • Colatina - 28 de outubro
  • Linhares - 29 de outubro

Premiação Estadual
  • Vitória: 27 de novembro

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Formada pela PUC Campinas, entrou em A Gazeta em 1997 como repórter na editoria de Cidades, onde recebeu dois prêmios. Foi editora-adjunta de Brasil & Mundo; e editora, por 12 anos, da Revista.ag, suplemento dominical do jornal A Gazeta. Possui também MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM). Antes de mudar para o Espírito Santo, atuou no jornal Correio Popular de Campinas (SP).

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