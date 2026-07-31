Prêmio Biguá 2026 celebra união entre marcas, sociedade e poder público pela sustentabilidade

A construção de um futuro mais sustentável é uma missão que depende da participação de todos, sendo uma responsabilidade compartilhada por indivíduos, empresas e órgãos públicos. Com a missão de reconhecer iniciativas capazes de gerar impacto ambiental, social e econômico positivo no Espírito Santo, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a mais uma edição, desta vez com o tema “Todos 100% Presentes”.
Nesta quinta-feira (30), foi dada a largada da edição 2026, com uma coletiva de imprensa realizada na sede da Rede Gazeta em Vitória, que marcou o início das atividades. O prêmio é voltado para representantes da sociedade civil, educação, empresas, produtores rurais e do poder público, que podem submeter iniciativas que promovam a sustentabilidade e gerem impactos positivos e replicáveis em suas comunidades.
Essa integração é importantíssima, porque a sustentabilidade é um tema que permeia todos os setores da sociedade. Hoje, o projeto Biguá passou a ser muito mais que um prêmio, ele se tornou um instrumento capaz de conectar iniciativas espalhadas por todo o Estado. Quando a gente promove essas iniciativas e as coloca em evidência, elas acabam contribuindo para que outras empresas, prefeituras e pessoas desenvolvam também suas iniciativas.
Maria Helena Vargas Diretora Regional da Rede Gazeta
Segundo a diretora operacional do Sicoob Conexão, Michelle Manzoli, iniciativas como as que são reconhecidas no Prêmio Biguá fazem a diferença para o presente e o futuro do Espírito Santo. Ela ressaltou que a agenda ESG só traz resultados duradouros quando todos fazem a sua parte e que empresas, instituições e a sociedade precisam caminhar juntas.
Nós, do Sicoob, acreditamos que o desenvolvimento acontece quando unimos crescimento econômico, responsabilidade social, cuidados com as pessoas e com o meio ambiente. Investir nesse prêmio está ligado ao nosso propósito e valores é investir nas comunidades e no futuro do nosso Estado.
Michelle Manzoli Diretora operacional do Sicoob Conexão
As Caravanas Biguá levarão às escolas capixabas atividades de educação ambiental e conscientização, reforçando o compromisso com a preservação do meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis. As ações serão realizadas em escolas das regiões Norte, Sul e Noroeste do Espírito Santo, com quatro caravanas em cada região.
Para o gerente operacional da BRK Cachoeiro, André Borges, a parceria com o Prêmio Biguá é capaz de conectar a empresa às comunidades e fortalecer ainda mais a educação ambiental. Ele destaca que a iniciativa é mais do que uma premiação, atuando também como um catalisador de boas práticas no Espírito Santo, engajando escolas, empresas, produtores rurais e instituições públicas no desenvolvimento de soluções sustentáveis.
Como resultado, o Prêmio Biguá impulsiona a conscientização coletiva, estimula a formação de jovens lideranças socioambientais e protege os recursos hídricos, abrindo perspectivas para que o desenvolvimento econômico caminhe lado a lado com a segurança ambiental para as próximas gerações.
André Borges Gerente Operacional da BRK Cachoeiro
A coordenadora de S|G da Brametal, Priscila Monechi, também reforçou que a união das empresas com a sociedade é o que possibilita o desenvolvimento sustentável de todo o Estado.
O patrocínio ao Prêmio Biguá está alinhado ao nosso propósito de fortalecer iniciativas que geram impacto positivo, especialmente em Linhares, onde mantemos uma forte conexão com a comunidade. O prêmio dá visibilidade a projetos que transformam vidas e inspiram soluções para desafios sociais e ambientais. Ao apoiar essa iniciativa, contribuímos para ampliar o alcance dessas ações e para a construção de um Espírito Santo mais inclusivo, sustentável e preparado para o futuro.
Priscila Monechi Coordenadora de S|G da Brametal
Para o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, apoiar o Prêmio Biguá é uma forma de reforçar nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que as iniciativas que promovem inovação, responsabilidade socioambiental e impacto positivo fortalecem uma cultura de transformação que beneficia toda a sociedade, cuidando do presente e preservando o futuro das próximas gerações.
Wagner Medeiros Junior Superintendente do Heci
Ao investir no Prêmio Biguá, a Smartirriga contribui para fortalecer uma cultura de inovação, responsabilidade ambiental e valorização das boas práticas. O reconhecimento de iniciativas sustentáveis inspira novos projetos, amplia a conscientização da sociedade e estimula empresas, produtores rurais, estudantes e organizações a adotarem soluções que conciliem desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais.
Sheila Cristina Prucoli Posse Diretora da Smartirriga
A participação da Cooabriel no Prêmio Biguá é uma contribuição dentro de uma das vertentes da atuação da cooperativa, que é a sustentabilidade. E uma das colunas desse tripé é justamente o cuidado com o meio ambiente. A contribuição conjunta das empresas é muito importante, porque elas têm uma capacidade muito maior do que uma pessoa, individualmente, de promover ações voltadas ao meio ambiente, ao social e ao econômico. Quando esse esforço é coletivo, os resultados também são mais expressivos.
Luiz Carlos Bastianello Presidente da Cooabriel
Para nós, é muito importante estar envolvido neste projeto. Tão importante quanto falar de sustentabilidade é agir e o projeto Biguá traz muito disso, ao permitir que a gente coloque em ação o que se discute sobre sustentabilidade, desde as pequenas coisas, como a coleta seletiva, até um projeto de reflorestamento, por exemplo.
Diego Veghini Diretor da Cajugram
Para o Supermercados Oriundi, apoiar o Prêmio Biguá significa incentivar iniciativas que valorizam a sustentabilidade, a inovação e o desenvolvimento responsável do Espírito Santo. Acreditamos que reconhecer boas práticas é uma forma de estimular empresas, instituições e pessoas a construírem um futuro mais equilibrado, competitivo e sustentável para o nosso Estado.
Aderbauer Pedroni Sócio-proprietário do Oriundi Supermercados
A gente estimula que as empresas e as entidades participem do Prêmio Biguá, porque ele dá visibilidade às iniciativas que já existem e, ao mesmo tempo, estimula que outros venham a aderir. Nós do Sindirochas, como entidade setorial, nos somamos a esse esforço de divulgação e incentivo para que cada vez mais empresas e ações voltadas ao meio ambiente sejam desenvolvidas.
Celmo de Freitas Diretor executivo do Sindirochas
As inscrições para a edição 2026 já estão abertas e encerram no dia 6 de setembro. Podem participar produtores rurais, sociedade civil, escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, empresas e poder público.
Os participantes podem submeter iniciativas que promovam a sustentabilidade e gerem impactos positivos e replicáveis em suas comunidades. Os primeiros colocados de cada categoria regional, exceto Empresa e Poder Público, recebem certificado, troféu e premiação de R$ 5 mil, além de garantirem vaga na etapa estadual.
Veja as datas em que acontecem as premiações:
- Cachoeiro de Itapemirim - 27 de outubro
- Colatina - 28 de outubro
- Linhares - 29 de outubro
- Vitória: 27 de novembro