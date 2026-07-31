Prêmio Biguá 2026 celebra união entre marcas, sociedade e poder público pela sustentabilidade

A construção de um futuro mais sustentável é uma missão que depende da participação de todos, sendo uma responsabilidade compartilhada por indivíduos, empresas e órgãos públicos. Com a missão de reconhecer iniciativas capazes de gerar impacto ambiental, social e econômico positivo no Espírito Santo, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega a mais uma edição, desta vez com o tema “Todos 100% Presentes”.





Nesta quinta-feira (30), foi dada a largada da edição 2026, com uma coletiva de imprensa realizada na sede da Rede Gazeta em Vitória, que marcou o início das atividades. O prêmio é voltado para representantes da sociedade civil, educação, empresas, produtores rurais e do poder público, que podem submeter iniciativas que promovam a sustentabilidade e gerem impactos positivos e replicáveis em suas comunidades.