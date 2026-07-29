TV Gazeta celebra 50 anos com campanha que reforça conexão histórica com os capixabas

A Feira do Bairro República, em Vitória, recebeu na última terça-feira (28) a primeira edição da ação promocional Escuta Aí, realizada pela Litoral FM em parceria com a Prefeitura de Vitória. Durante a manhã, a equipe da rádio conversou com moradores para ouvir sugestões, elogios e demandas relacionadas aos bairros da Capital.





Com a pergunta “Qual é a sua ideia de melhoria para o bairro onde você mora?”, a ação convidou a população a compartilhar percepções e propostas sobre os locais onde vive. As respostas foram registradas por meio de um formulário digital e serão encaminhadas à Prefeitura de Vitória.



"Hoje, aqui em Bairro República, nós tratamos questões pontuais de poda e acessibilidade, ouvimos relatos positivos sobre a unidade de saúde e relatamos, inclusive, que a nossa nova unidade de saúde aqui do Bairro República já está em pleno cronograma de obra. Com isso, a gente vai criando essa relação, com os moradores se sentindo realmente escutados e a gente tratando pontualmente os problemas que ficam ali na vida das pessoas e que, às vezes, parecem muito difíceis de serem realizados", explica Cris Samorini, prefeita de Vitória.





A proposta é que as manifestações recebidas durante a ação sejam respondidas pela administração municipal por meio da programação da Litoral FM, criando um canal de diálogo entre o poder público e os moradores.





Além de participar da iniciativa, o público também interagiu com a equipe da rádio, concorreu a brindes no The Wall e recebeu ecobags e picolés durante a programação.



