TV Gazeta celebra 50 anos com campanha que reforça conexão histórica com os capixabas

A assinatura ‘A gente se vê em você’ enfatiza que a nossa identidade e o nosso propósito vêm do telespectador. A TV Gazeta se reconhece nas pessoas porque sempre contou suas histórias. E os capixabas se reconhecem na TV Gazeta porque encontram na emissora um espaço onde reconhecem suas realidades, suas culturas e o jeito de viver de quem mora aqui. Somos um espelho que reflete tudo o que acontece no Espírito Santo.
Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta
Segundo a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, para despertar a memória afetiva, a campanha resgata "Devaneio", uma composição de Cariê Lindenberg, fundador da TV Gazeta.
Essa música, por muitos anos, marcou o encerramento da programação. Uma trilha que conecta passado e futuro pela emoção. Cariê foi o grande responsável por firmar a parceria com a Globo. A TV Gazeta é afiliada do grupo desde o início de sua trajetória.
Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta
Carla explica ainda que a campanha será multiplataforma, reunindo televisão, rádio, ambiente digital, eventos, projetos especiais e ações de relacionamento. O projeto foi realizado por duas das principais agências do Estado, Lifebrand e MP Publicidade, ambas parceiras de décadas da Rede Gazeta.
Como publicitária, vivi 38 anos ocupando os intervalos comerciais, criando campanhas, filmes institucionais e momentos que também passaram a fazer parte da memória do Espírito Santo. E, ao longo desse caminho, tive a alegria de dividir essa história com projetos que marcaram minha trajetória, como o prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo e tantas outras entregas feitas ao lado da emissora.
Mônica Debbané, Chefe criativa da MP
Mônica conta que o desafio estava em atualizar a expressão da marca, fortalecendo sua identidade e dando voz à TV Gazeta, "o espelho do capixaba". "Ser convidada para liderar a criação da campanha dos 50 anos da TV Gazeta tem um significado que vai muito além do trabalho. É uma honra".
Já a Lifebrand desenvolveu o selo comemorativo dos 50 anos e o lettering da marca atual. Para Igor Franzotti, sócio-fundador e diretor de Design da Lifebrand, foi um projeto muito rico e desafiador.
"Antes de chegar à solução visual, passamos por um processo de pesquisa, imersão e definição dos direcionadores de design da marca, além da construção da identidade verbal. Um dos principais desafios foi o redesenho do lettering da marca gráfica, criando uma tipografia exclusiva que traduzisse uma TV Gazeta mais contemporânea".
Em nome de toda a equipe da Lifebrand, fica o orgulho de ter participado desse momento de evolução da marca e de ter contribuído para construir uma identidade preparada para os próximos capítulos da história da TV Gazeta.
Igor Franzotti, sócio-fundador e diretor de Design da Lifebrand
Aliás, foi a partir dessa parceria com a Lifebrand, por meio de imersão e pesquisas, que o Marketing da Rede Gazeta confirmou que a marca da TV é forte e aprovada pelo público.
“Ao longo desse ano de planejamento tivemos evidências que não fazia sentido mudar completamente uma marca que a nossa audiência gosta e reconhece com facilidade. E o público sempre foi e sempre será a nossa razão de trabalhar diariamente na produção de conteúdos informativos e de entretenimento para os capixabas”, finaliza Carla.
Bairro República
Litoral FM e Prefeitura de Vitória promovem ação que dá voz aos moradores da Capital
A Feira do Bairro República, em Vitória, recebeu na última terça-feira (28) a primeira edição da ação promocional Escuta Aí, realizada pela Litoral FM em parceria com a Prefeitura de Vitória. Durante a manhã, a equipe da rádio conversou com moradores para ouvir sugestões, elogios e demandas relacionadas aos bairros da Capital.
Com a pergunta “Qual é a sua ideia de melhoria para o bairro onde você mora?”, a ação convidou a população a compartilhar percepções e propostas sobre os locais onde vive. As respostas foram registradas por meio de um formulário digital e serão encaminhadas à Prefeitura de Vitória.
"Hoje, aqui em Bairro República, nós tratamos questões pontuais de poda e acessibilidade, ouvimos relatos positivos sobre a unidade de saúde e relatamos, inclusive, que a nossa nova unidade de saúde aqui do Bairro República já está em pleno cronograma de obra. Com isso, a gente vai criando essa relação, com os moradores se sentindo realmente escutados e a gente tratando pontualmente os problemas que ficam ali na vida das pessoas e que, às vezes, parecem muito difíceis de serem realizados", explica Cris Samorini, prefeita de Vitória.
A proposta é que as manifestações recebidas durante a ação sejam respondidas pela administração municipal por meio da programação da Litoral FM, criando um canal de diálogo entre o poder público e os moradores.
Além de participar da iniciativa, o público também interagiu com a equipe da rádio, concorreu a brindes no The Wall e recebeu ecobags e picolés durante a programação.