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Televisão

TV Gazeta celebra 50 anos com campanha que reforça conexão histórica com os capixabas

Com o slogan “A gente se vê em você”, emissora celebra vínculo com o público e apresenta uma evolução de identidade visual

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 19:44

Públicado em 

29 jul 2026 às 19:44
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Crédito: Carlos Alberto Silva
Em 2026, a TV Gazeta completa 50 anos de uma trajetória construída ao lado dos capixabas. Para celebrar esse marco, a emissora lançou nesta terça-feira (28) um teaser que deu início a campanha institucional comemorativa guiada pelo conceito "A gente se vê em você". A expressão traduz, na prática, que celebrar 50 anos não é apenas falar da emissora, é falar de quem a trouxe até aqui: o capixaba. 

Pelas lentes das câmeras, a TV Gazeta é responsável por registrar acontecimentos que marcaram gerações, revelando personagens, levando informação, entretenimento e conteúdo de qualidade, consolidando uma relação de confiança com a audiência. 

A assinatura ‘A gente se vê em você’ enfatiza que a nossa identidade e o nosso propósito vêm do telespectador. A TV Gazeta se reconhece nas pessoas porque sempre contou suas histórias. E os capixabas se reconhecem na TV Gazeta porque encontram na emissora um espaço onde reconhecem suas realidades, suas culturas e o jeito de viver de quem mora aqui. Somos um espelho que reflete tudo o que acontece no Espírito Santo.

Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta

-
Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta - Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, para despertar a memória afetiva, a campanha resgata "Devaneio", uma composição de Cariê Lindenberg, fundador da TV Gazeta. 

Essa música, por muitos anos, marcou o encerramento da programação. Uma trilha que conecta passado e futuro pela emoção. Cariê foi o grande responsável por firmar a parceria com a Globo. A TV Gazeta é afiliada do grupo desde o início de sua trajetória.

Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta

Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta. Crédito: Carlos Alberto Silva
Parceiras

Carla explica ainda que a campanha será multiplataforma, reunindo televisão, rádio, ambiente digital, eventos, projetos especiais e ações de relacionamento. O projeto foi realizado por duas das principais agências do Estado, Lifebrand e MP Publicidade, ambas parceiras de décadas da Rede Gazeta. 

Crédito: Carlos Alberto Silva
A atualização do símbolo, identidade visual e materialização da campanha dos 50 anos ficou sob responsabilidade da MP Publicidade, garantindo cores mais vivas, formas mais leves, equilibradas e uma presença visual mais dinâmica. Mônica Debbané, chefe criativa da agência, destaca que sempre cresceu assistindo à tela da TV Gazeta. 
Mônica Debbané, chefe criativa da MP Publicidade
Mônica Debbané, chefe criativa da MP Publicidade Divulgação

Como publicitária, vivi 38 anos ocupando os intervalos comerciais, criando campanhas, filmes institucionais e momentos que também passaram a fazer parte da memória do Espírito Santo. E, ao longo desse caminho, tive a alegria de dividir essa história com projetos que marcaram minha trajetória, como o prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo e tantas outras entregas feitas ao lado da emissora.

Mônica Debbané, Chefe criativa da MP

Mônica conta que o desafio estava em atualizar a expressão da marca, fortalecendo sua identidade e dando voz à TV Gazeta, "o espelho do capixaba". "Ser convidada para liderar a criação da campanha dos 50 anos da TV Gazeta tem um significado que vai muito além do trabalho. É uma honra".

Já a Lifebrand desenvolveu o selo comemorativo dos 50 anos e o lettering da marca atual. Para Igor Franzotti, sócio-fundador e diretor de Design da Lifebrand, foi um projeto muito rico e desafiador. 


"Antes de chegar à solução visual, passamos por um processo de pesquisa, imersão e definição dos direcionadores de design da marca, além da construção da identidade verbal. Um dos principais desafios foi o redesenho do lettering da marca gráfica, criando uma tipografia exclusiva que traduzisse uma TV Gazeta mais contemporânea".

Igor Franzotti, Sócio-fundador e Diretor de Design da Lifebrand
Igor Franzotti, sócio-fundador e diretor de Design da Lifebrand divulgação

Em nome de toda a equipe da Lifebrand, fica o orgulho de ter participado desse momento de evolução da marca e de ter contribuído para construir uma identidade preparada para os próximos capítulos da história da TV Gazeta.

Igor Franzotti, sócio-fundador e diretor de Design da Lifebrand


Aliás, foi a partir dessa parceria com a Lifebrand, por meio de imersão e pesquisas, que o Marketing da Rede Gazeta confirmou que a marca da TV é forte e aprovada pelo público.


“Ao longo desse ano de planejamento tivemos evidências que não fazia sentido mudar completamente uma marca que a nossa audiência gosta e reconhece com facilidade. E o público sempre foi e sempre será a nossa razão de trabalhar diariamente na produção de conteúdos informativos e de entretenimento para os capixabas”, finaliza Carla.


Confira o teaser da TV Gazeta

Bairro República

Litoral FM e Prefeitura de Vitória promovem ação que dá voz aos moradores da Capital

Cris Samorini, prefeita de Vitória, na feira do Bairro República, durante ação do Escuta Aí, da Litoral. Crédito: Divulgação

A Feira do Bairro República, em Vitória, recebeu na última terça-feira (28) a primeira edição da ação promocional Escuta Aí, realizada pela Litoral FM em parceria com a Prefeitura de Vitória. Durante a manhã, a equipe da rádio conversou com moradores para ouvir sugestões, elogios e demandas relacionadas aos bairros da Capital.


Com a pergunta “Qual é a sua ideia de melhoria para o bairro onde você mora?”, a ação convidou a população a compartilhar percepções e propostas sobre os locais onde vive. As respostas foram registradas por meio de um formulário digital e serão encaminhadas à Prefeitura de Vitória.

"Hoje, aqui em Bairro República, nós tratamos questões pontuais de poda e acessibilidade, ouvimos relatos positivos sobre a unidade de saúde e relatamos, inclusive, que a nossa nova unidade de saúde aqui do Bairro República já está em pleno cronograma de obra. Com isso, a gente vai criando essa relação, com os moradores se sentindo realmente escutados e a gente tratando pontualmente os problemas que ficam ali na vida das pessoas e que, às vezes, parecem muito difíceis de serem realizados", explica Cris Samorini, prefeita de Vitória.


A proposta é que as manifestações recebidas durante a ação sejam respondidas pela administração municipal por meio da programação da Litoral FM, criando um canal de diálogo entre o poder público e os moradores.


Além de participar da iniciativa, o público também interagiu com a equipe da rádio, concorreu a brindes no The Wall e recebeu ecobags e picolés durante a programação.


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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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