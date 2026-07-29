AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Contratos de telefonia

Justiça condena ex-prefeito de Laranja da Terra por improbidade administrativa

Setença determina que Josafá Storch devolva R$ 54.640 aos cofres públicos, pague multa e tenha os direitos políticos suspensos

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 20:08

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

29 jul 2026 às 20:08

O ex-prefeito de Laranja da Terra Josafá Storch foi condenado por improbidade administrativa por manter um contrato para instalação de equipamentos de telefonia móvel sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A sentença, encaminhada para conhecimento do Ministério Público Estadual (MPES), autor da ação contra o ex-mandatário, nesta quarta-feira (29),  determina que ele devolva R$ 54.640 aos cofres públicos, pague multa civil equivalente à metade desse valor, tenha os direitos políticos suspensos por oito anos e fique proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo mesmo período. A decisão é de primeira instância e ainda pode ser alvo de recurso.


Procurado pela reportagem, o ex-prefeito informou ainda não ter sido oficialmente notificado da sentença e que avalia recorrer da condenação.

Josafá Storch, ex-prefeito de Laranja da Terra, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo
Josafá Storch, ex-prefeito de Laranja da Terra, avalia recorrer da decisão Instagram/ @josaphastorch
Telefonia

A ação foi ajuizada pelo MPES, que apontou irregularidades em um contrato firmado pela prefeitura durante a gestão de Storchh. O município contratou uma empresa para instalar torres e repetidores de sinal de telefonia, mas, segundo o processo, os equipamentos operavam sem a autorização exigida pela Anatel.


Segundo a sentença, assinada pelo juiz Marcelo Feres Bressan, que atuou no caso pelo Núcleo de Apoio às Comarcas (Napes) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a Anatel avisou diversas vezes que o serviço era irregular. 


Além de enviar comunicados, representantes da agência se reuniram pessoalmente com o então prefeito e integrantes da administração municipal, em agosto de 2020, para explicar que a operação era clandestina e poderia gerar sanções. Mesmo assim, de acordo com o juiz, a prefeitura manteve o contrato e permitiu a continuidade da instalação dos equipamentos.


O magistrado destacou que os repetidores chegaram a provocar interferências na rede da operadora Vivo, causando falhas no serviço de telefonia no município. Depois da fiscalização, a Anatel determinou o desligamento dos equipamentos e aplicou uma multa de R$ 440 ao município.


 Para a Justiça, o dinheiro gasto na contratação acabou sendo desperdiçado, já que os equipamentos eram irregulares e precisaram ser desativados.


Durante o processo, a defesa alegou que a licitação foi realizada de forma regular, que a empresa prestou o serviço contratado e que o então prefeito agiu com respaldo de um parecer da Procuradoria-Geral do município. 


O juiz, no entanto, entendeu que esse parecer foi emitido antes de a prefeitura ser alertada pela Anatel sobre a ilegalidade da operação. Na avaliação do magistrado, depois de receber essas informações, o ex-prefeito optou conscientemente por manter o contrato, o que caracteriza o dolo exigido pela atual Lei de Improbidade Administrativa.

Veja Também 

Imagem de destaque

Justiça condena mulher que chamou bispo de 'comunista' no ES

TJES

Justiça do ES mantém condenação de ex-vereador por rachadinha e receitas falsas

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ

Justiça Federal barra atuação de advogado condenado por fraude no INSS no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O serviço será realizado no quilômetro 224 e integra as obras de duplicação da rodovia
BR 101 será interditada nos dois sentidos em Ibiraçu nesta quinta (30)
Imagem de destaque
O que explica os ventos de 100 km/h que causaram mortes, destruição e apagões em SP e RJ
Imagem de destaque
Novo Caged: agro puxa a baixa e ES perde mais de 2 mil vagas em junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados