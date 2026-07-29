Justiça condena ex-prefeito de Laranja da Terra por improbidade administrativa

A ação foi ajuizada pelo MPES, que apontou irregularidades em um contrato firmado pela prefeitura durante a gestão de Storchh. O município contratou uma empresa para instalar torres e repetidores de sinal de telefonia, mas, segundo o processo, os equipamentos operavam sem a autorização exigida pela Anatel.





Segundo a sentença, assinada pelo juiz Marcelo Feres Bressan, que atuou no caso pelo Núcleo de Apoio às Comarcas (Napes) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a Anatel avisou diversas vezes que o serviço era irregular.





Além de enviar comunicados, representantes da agência se reuniram pessoalmente com o então prefeito e integrantes da administração municipal, em agosto de 2020, para explicar que a operação era clandestina e poderia gerar sanções. Mesmo assim, de acordo com o juiz, a prefeitura manteve o contrato e permitiu a continuidade da instalação dos equipamentos.





O magistrado destacou que os repetidores chegaram a provocar interferências na rede da operadora Vivo, causando falhas no serviço de telefonia no município. Depois da fiscalização, a Anatel determinou o desligamento dos equipamentos e aplicou uma multa de R$ 440 ao município.





Para a Justiça, o dinheiro gasto na contratação acabou sendo desperdiçado, já que os equipamentos eram irregulares e precisaram ser desativados.





Durante o processo, a defesa alegou que a licitação foi realizada de forma regular, que a empresa prestou o serviço contratado e que o então prefeito agiu com respaldo de um parecer da Procuradoria-Geral do município.





O juiz, no entanto, entendeu que esse parecer foi emitido antes de a prefeitura ser alertada pela Anatel sobre a ilegalidade da operação. Na avaliação do magistrado, depois de receber essas informações, o ex-prefeito optou conscientemente por manter o contrato, o que caracteriza o dolo exigido pela atual Lei de Improbidade Administrativa.