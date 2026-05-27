Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Decisão

Justiça Federal barra atuação de advogado condenado por fraude no INSS no ES

Em um dos processos, profissional chegou a receber pena de 49 anos de prisão, que foi reduzida após recursos apresentados pela defesa e, depois, acabou extinta por prescrição

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 19:05

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

27 mai 2026 às 19:05
Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Justiça Federal rejeitou recurso apresentado por advogado. Ricardo Medeiros

A Justiça Federal manteve a decisão da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) que barrou a atuação do advogado Fabrício Carlos Rodrigues Loureiro no Espírito Santo.


Fabrício é acusado de apresentar informações falsas à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ) para conseguir registro profissional. Ele também já foi condenado por estelionato e fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pela Justiça Federal, em Vitória. Em um dos processos, chegou a receber pena de 49 anos de prisão, que foi reduzida após recursos apresentados pela defesa.


Em decisão assinada na última segunda-feira (25), o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Marcus Abraham, rejeitou recurso apresentado pelo advogado e confirmou a legalidade do processo interno da OAB-ES. A ação da ordem declarou a falta de idoneidade moral de Fabrício para o exercício da advocacia, especialmente, segundo o magistrado, em função da omissão das ações penais em que figurava como réu à epoca do requerimento de sua inscrição junto à OAB-RJ.


Mesmo diante da acusação de omissão e falsidade de informações passadas à OAB-RJ, a inscrição de Fabrício como advogado no Rio de Janeiro permanece ativa, segundo aponta consulta feita pela reportagem de A Gazeta à base de dados da ordem nesta quarta-feira (27).


É a segunda derrota de Fabrício na Justiça Federal sobre o mesmo caso. Em 2023, a 8ª Turma Especializada do TRF-2 acolheu recurso da OAB-ES e reformou sentença da 3ª Vara Federal Cível de Vitória que havia considerado ilegal a suspensão da inscrição suplementar do advogado. Na ocasião, o tribunal deu razão aos argumentos apresentados pela ordem para negar o registro profissional no Estado.


A reportagem de A Gazeta procurou Fabrício por e-mail e por contatos telefônicos vinculados a um escritório com o qual ele mantém sociedade em Vitória para comentar a decisão do TRF-2.


Durante contato por um número com conta comercial no WhatsApp, uma mensagem automática informava se tratar do escritório “Loureiro & Kurth Advocacia”. Quando a reportagem se identificou e informou o teor da apuração, houve o início de uma resposta, mas a conversa foi interrompida a seguir. O espaço segue aberto para manifestações.


Também foram procurados a OAB-RJ, o Conselho Federal da OAB e a OAB-ES para comentar o caso. Por nota, a OAB no Espírito Santo informa que "o recurso do pedido de inscrição suplementar do caso em questão está em análise no Conselho Federal da OAB, aguardando decisão". A ordem ainda disse não comentar decisões do TRF-2.


A OAB-RJ informa que há um processo aberto na corregedoria da ordem para apurar o caso, que tramita em caráter sigiloso.


Em caso de resposta do Conselho Federal da OAB, este texto será atualizado. 

Indícios de fraude e omissão de antecedentes

Conforme documentos do processo obtidos pela reportagem, a disputa judicial entre Fabrício e a OAB-ES começou após a entidade analisar um pedido de inscrição suplementar apresentado por ele em 2019.


Em 2022, o Conselho Pleno da OAB-ES declarou, por unanimidade, a inidoneidade moral do advogado e comunicou o Conselho Federal da OAB para análise da situação da inscrição principal dele no Rio de Janeiro.


Segundo o processo, Fabrício declarou não responder a ações penais, apesar de já ter sido condenado pela Justiça Federal e ainda responder a outro processo criminal no Espírito Santo. Para o TRF-2, a omissão foi suficiente para justificar a negativa da inscrição suplementar no Estado.


A Corte também considerou o histórico envolvendo crimes de estelionato e fraudes previdenciárias, mesmo após a extinção da punibilidade em um dos processos por prescrição.

Condenação por atuar como falso advogado

Antes do impasse envolvendo o registro profissional, Fabrício já havia sido alvo de investigações sobre fraudes previdenciárias no Espírito Santo.


Segundo a Justiça Federal, ele liderava uma organização criminosa especializada na produção de documentos falsos, criação de identidades fictícias e obtenção irregular de benefícios do INSS.


Apesar de distribuir cartões com a identificação “Advogados Associados” e atender clientes em escritórios na Serra e em Vila Velha, Fabrício era, na época, carteiro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.


A esposa dele também trabalhava nos Correios. Conforme o processo, a função facilitava o esquema, já que parte dos documentos usados nas fraudes era recebida em uma caixa postal ligada ao grupo.


Durante as investigações, a Polícia Federal apreendeu certidões de nascimento e óbito, laudos médicos, carteiras de trabalho, CPFs, extratos bancários e formulários usados para empréstimos consignados. Muitos dos documentos estavam em nomes fictícios.


Segundo a sentença criminal, familiares e pessoas próximas participavam do esquema. Esposa, cunhadas e uma amante desempenhavam funções diferentes na operação. Algumas se passavam por beneficiárias do INSS, assinavam documentos falsos e compareciam a perícias médicas utilizando identidades fictícias. Em depoimento, Fabrício confessou as fraudes atribuídas a ele.


Em 2012, ele foi condenado a 49 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa, pelos crimes de formação de quadrilha e 21 casos de estelionato — sendo 10 contra o INSS e 11 contra particulares. Após sucessivos recursos apresentados pela defesa, a pena foi reduzida e a punição acabou extinta por prescrição em decisão proferida em 3 de junho de 2019.


O advogado ainda responde a uma ação penal ajuizada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em 2010. Até julho de 2024, não havia sentença no processo.

Veja Também 

Operação da PF mira esquema de falsa cidadania italiana para migração ilegal

PF mira esquema de falsa cidadania italiana para migração ilegal no ES, RJ e GO

Kleilson Rezende, prefeito de Pedro Canário, e Bruno Araújo, ex-prefeito

PF prende prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário

Imagem de destaque

Justiça Federal condena trio do ES por fraude milionária contra o INSS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo OAB-ES Justiça Federal Rio de Janeiro TJES INSS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Nó do esgoto da Serra será desatado", garante presidente da Cesan
Imagem de destaque
Tudo sobre o BYD Sealion 7: preço, motor e autonomia do SUV
Brazil's Goias State Governor Ronaldo Caiado, of the Social Democratic Party (PSD)
Caiado diz que ele e Zema avaliam unir forças no primeiro turno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados