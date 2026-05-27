Justiça Federal barra atuação de advogado condenado por fraude no INSS no ES

A Justiça Federal manteve a decisão da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) que barrou a atuação do advogado Fabrício Carlos Rodrigues Loureiro no Espírito Santo.





Fabrício é acusado de apresentar informações falsas à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ) para conseguir registro profissional. Ele também já foi condenado por estelionato e fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pela Justiça Federal, em Vitória. Em um dos processos, chegou a receber pena de 49 anos de prisão, que foi reduzida após recursos apresentados pela defesa.





Em decisão assinada na última segunda-feira (25), o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Marcus Abraham, rejeitou recurso apresentado pelo advogado e confirmou a legalidade do processo interno da OAB-ES. A ação da ordem declarou a falta de idoneidade moral de Fabrício para o exercício da advocacia, especialmente, segundo o magistrado, em função da omissão das ações penais em que figurava como réu à epoca do requerimento de sua inscrição junto à OAB-RJ.





Mesmo diante da acusação de omissão e falsidade de informações passadas à OAB-RJ, a inscrição de Fabrício como advogado no Rio de Janeiro permanece ativa, segundo aponta consulta feita pela reportagem de A Gazeta à base de dados da ordem nesta quarta-feira (27).





É a segunda derrota de Fabrício na Justiça Federal sobre o mesmo caso. Em 2023, a 8ª Turma Especializada do TRF-2 acolheu recurso da OAB-ES e reformou sentença da 3ª Vara Federal Cível de Vitória que havia considerado ilegal a suspensão da inscrição suplementar do advogado. Na ocasião, o tribunal deu razão aos argumentos apresentados pela ordem para negar o registro profissional no Estado.





A reportagem de A Gazeta procurou Fabrício por e-mail e por contatos telefônicos vinculados a um escritório com o qual ele mantém sociedade em Vitória para comentar a decisão do TRF-2.





Durante contato por um número com conta comercial no WhatsApp, uma mensagem automática informava se tratar do escritório “Loureiro & Kurth Advocacia”. Quando a reportagem se identificou e informou o teor da apuração, houve o início de uma resposta, mas a conversa foi interrompida a seguir. O espaço segue aberto para manifestações.





Também foram procurados a OAB-RJ, o Conselho Federal da OAB e a OAB-ES para comentar o caso. Por nota, a OAB no Espírito Santo informa que "o recurso do pedido de inscrição suplementar do caso em questão está em análise no Conselho Federal da OAB, aguardando decisão". A ordem ainda disse não comentar decisões do TRF-2.





A OAB-RJ informa que há um processo aberto na corregedoria da ordem para apurar o caso, que tramita em caráter sigiloso.





Em caso de resposta do Conselho Federal da OAB, este texto será atualizado.