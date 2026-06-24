Justiça do ES mantém condenação de ex-vereador por rachadinha e receitas falsas

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) manteve a condenação do ex-vereador de Linhares Carlos Almeida Filho por participação em um esquema de rachadinha no gabinete parlamentar entre 2017 e 2020. A decisão, tomada pela 2ª Câmara Criminal da Corte, também confirmou as condenações de dois ex-assessores dele.





A defesa do ex-vereador, representada pelos advogados Hélio Maldonado e Leandro Freitas, informou que respeita a decisão revelada na terça-feira (23), mas discorda do entendimento adotado pelos desembargadores e pretende recorrer.





Segundo os advogados, a acusação estaria baseada em provas cuja autenticidade não teria sido devidamente comprovada. A defesa também sustenta que não houve prática de rachadinha, falsificação de atestados médicos ou associação criminosa no gabinete de Carlos Almeida.





O julgamento analisou recursos apresentados pelos condenados contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares. Embora tenha mantido o reconhecimento dos crimes, o Tribunal reduziu as penas aplicadas e reconheceu a prescrição de parte das acusações contra o ex-parlamentar.





De acordo com a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), assessores nomeados para cargos comissionados eram obrigados a devolver parte dos salários recebidos da Câmara Municipal de Linhares. Os valores seriam recolhidos por pessoas ligadas ao então vereador e destinados ao grupo investigado.





As investigações apontaram que a prática ocorreu de forma contínua ao longo de quase toda a legislatura iniciada em 2017. Segundo a acusação, o esquema funcionava mediante a exigência de repasses mensais feitos pelos assessores logo após o recebimento dos vencimentos.





Além da chamada rachadinha, o processo também apurou a emissão de receitas e atestados médicos sem consulta. Conforme a denúncia, Carlos Almeida, que é médico, assinava e carimbava receituários em branco, posteriormente preenchidos por uma assessora sem formação na área da saúde.