AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Isa Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose na gravidez; entenda o perigo
Saiba como é transmitida

Isa Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose na gravidez; entenda o perigo

Na maioria dos casos, a pessoa infectada não apresenta sintomas ou apresenta sinais leves, que podem ser confundidos com outras doenças virais

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 17:46

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

21 jul 2026 às 17:46
Isabella Scherer
Isabella Scherer foi diagnosticada com toxoplasmose Reprodução @Isascherer

A influenciadora Isabella Scherer, de 30 anos, revelou que foi diagnosticada com toxoplasmose. Ela contou que descobriu a doença quando estava com 10 semanas de gestação. Isa está grávida de 33 semanas do terceiro filho, Tom. 


“Eu descobri a toxoplasmose e não tinha nem anunciado a gestação. Acho que deve ter sido por volta de 10 semanas de gestação. No primeiro exame positivo, era final do dia, saiu o resultado, eu chorava e fiquei desesperada”.


"Eu peguei muito cedo e depois fui acompanhando. Consegui detectar no exame nos 3 primeiros dias de infecção. Dei muita sorte". O desespero da influenciadora tem explicação, visto que, se não for tratada, a condição pode afetar o feto, gerando problemas oculares no bebê ou até mesmo aborto espontâneo.


A toxoplasmose é uma infecção que merece atenção, principalmente entre gestantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Causada por um protozoário parasita - Toxoplasma gondii, a doença pode apresentar poucos sintomas em grande parte da população, mas, quando adquirida durante a gravidez, pode trazer riscos para o desenvolvimento do bebê.


Segundo o infectologista Lorenzo Nico Gavazza, da Bluzz Saúde, a toxoplasmose é uma infecção que pode ocorrer quando há contato com o parasita presente em alimentos, água ou ambientes contaminados.


“É causada pelo Toxoplasma gondii e, na maioria dos casos, a pessoa infectada não apresenta sintomas ou apresenta sinais leves, que podem ser confundidos com outras doenças virais, como febre, cansaço, dores no corpo, dor de cabeça e aumento dos gânglios. Porém, em situações específicas, a infecção pode evoluir de forma muito grave”, explica o médico.

Perigos na gravidez

O infectologista explica que, quando a mulher contrai a toxoplasmose durante a gravidez, existe a possibilidade de transmissão para o feto. O parasita pode atravessar a placenta e atingir o bebê, causando a chamada toxoplasmose congênita.


“A preocupação com as gestantes acontece porque o parasita pode chegar ao feto e provocar complicações. Dependendo do período da gestação em que a infecção ocorre, podem surgir alterações como problemas de visão, alterações neurológicas, dificuldades no desenvolvimento e outras consequências para a saúde da criança”, destaca Lorenzo Nico Gavazza.


Por isso, o acompanhamento pré-natal é fundamental para identificar possíveis infecções e iniciar o tratamento adequado quando necessário. A gestante deve informar ao médico qualquer situação de risco ou suspeita de contato com o parasita.


“O diagnóstico é feito principalmente por exames de sangue e, quando identificada a infecção, o acompanhamento médico permite definir a melhor conduta para reduzir os riscos de transmissão e proteger a mãe e o bebê”, orienta o infectologista.


A transmissão da toxoplasmose está relacionada principalmente ao consumo de alimentos contaminados. Carnes cruas ou malpassadas, frutas e verduras sem a higienização adequada e água de origem desconhecida podem ser fontes de contaminação. O contato com solo contaminado também exige cuidados.


“É importante esclarecer que o risco não está simplesmente em ter um gato em casa. O problema está no contato com fezes de gatos infectados sem os cuidados adequados de higiene. A prevenção envolve hábitos simples, como lavar bem os alimentos, cozinhar corretamente as carnes, higienizar utensílios de cozinha e lavar as mãos após manipular alimentos crus ou ter contato com terra”, afirma.


Durante a gravidez, alguns cuidados devem ser redobrados. Evitar alimentos malpassados, utilizar luvas ao mexer em jardins e ter atenção com a limpeza de caixas de areia de gatos são medidas importantes para reduzir as chances de infecção.


Embora a toxoplasmose seja geralmente controlada em pessoas saudáveis, a doença pode representar riscos em grupos específicos. “Na maioria dos indivíduos com boa imunidade, a evolução costuma ser tranquila. Mas em gestantes e pessoas imunossuprimidas, o acompanhamento médico é indispensável para evitar complicações”, ressalta o especialista.


O tratamento depende da situação de cada paciente. Em alguns casos, pessoas saudáveis podem não precisar de medicamentos, enquanto gestantes e pacientes com maior risco podem receber terapias específicas para combater o parasita e reduzir possíveis impactos.

Veja Também 

Lito Sousa

Influencer Lito Sousa com câncer de próstata: entenda sinais e tratamento

Rouquidão é um dos sintomas do câncer de cabeça e pescoço

Câncer de cabeça e pescoço: diagnóstico tardio aumenta sequelas; veja sintomas

Renato Machado

Insuficiência cardíaca: entenda a condição que causou a morte de Renato Machado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Iuri Aguiar é presidente estadual do Novo
A maior novidade do Novo para as eleições 2026
Imagem de destaque
Torta proteica com frango cremoso: aprenda receita prática para o lanche da tarde
Imagem de destaque
'Não conseguia aceitar que nunca encontrariam minha amiga desaparecida, então fui para o outro lado do planeta procurá-la'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados