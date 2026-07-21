Isa Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose na gravidez; entenda o perigo

A influenciadora Isabella Scherer, de 30 anos, revelou que foi diagnosticada com toxoplasmose. Ela contou que descobriu a doença quando estava com 10 semanas de gestação. Isa está grávida de 33 semanas do terceiro filho, Tom.





“Eu descobri a toxoplasmose e não tinha nem anunciado a gestação. Acho que deve ter sido por volta de 10 semanas de gestação. No primeiro exame positivo, era final do dia, saiu o resultado, eu chorava e fiquei desesperada”.





"Eu peguei muito cedo e depois fui acompanhando. Consegui detectar no exame nos 3 primeiros dias de infecção. Dei muita sorte". O desespero da influenciadora tem explicação, visto que, se não for tratada, a condição pode afetar o feto, gerando problemas oculares no bebê ou até mesmo aborto espontâneo.





A toxoplasmose é uma infecção que merece atenção, principalmente entre gestantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Causada por um protozoário parasita - Toxoplasma gondii, a doença pode apresentar poucos sintomas em grande parte da população, mas, quando adquirida durante a gravidez, pode trazer riscos para o desenvolvimento do bebê.





Segundo o infectologista Lorenzo Nico Gavazza, da Bluzz Saúde, a toxoplasmose é uma infecção que pode ocorrer quando há contato com o parasita presente em alimentos, água ou ambientes contaminados.





“É causada pelo Toxoplasma gondii e, na maioria dos casos, a pessoa infectada não apresenta sintomas ou apresenta sinais leves, que podem ser confundidos com outras doenças virais, como febre, cansaço, dores no corpo, dor de cabeça e aumento dos gânglios. Porém, em situações específicas, a infecção pode evoluir de forma muito grave”, explica o médico.