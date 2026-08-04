AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Sem vice definido, Republicanos confirma Pazolini para o governo e Evair para o Senado

Também foram lançadas as chapas de deputado estadual e federal do partido

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 19:53

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 ago 2026 às 19:53

Convenção do Republicanos confirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES
Convenção do Republicanos confirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES Ricardo Medeiros/AG

Em convenção realizada em Vitória na noite desta terça-feira (4), o Republicanos confirmou a candidatura do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini ao governo do Estado. O nome do ex-chefe do Executivo foi anunciado sem o de vice, uma vez que a vaga na chapa ainda segue sendo discutida, inclusive visando a eventual aliança com o PSD.


Além de Pazolini candidato ao governo, o encontro partidário oficializou o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) como postulante a uma vaga de senador pela legenda.


Com isso, Evair se torna o segundo candidato ao Senado no grupo político encabeçado pelo Republicanos. 


É que o Partido Liberal (PL), presidido no Estado pelo senador Magno Malta, aceitou endossar a candidatura de Pazolini sob a condição de a primeira vaga para o Senado no grupo ser reservada à publicitária Maguinha Malta (PL), filha de Magno.


Também foram lançadas as chapas de deputado estadual e federal do Republicanos.

Respeito a Hartung e Casagrande
Ao discursar na convenção, Lorenzo Pazolini defendeu respeito às últimas duas gestões do Executivo estadual desde 2003, em menção indireta aos ex-governadores Paulo Hartung (PSD) e Renato Casagrande (PSB), que deixou o mandato em abril deste ano para tentar vaga de senador.

"Defendemos respeito ao Espírito Santo, respeito aos dois  governadores que governaram o Espírito Santo nos últimos 20 anos", disse Pazolini, afirmando que, apesar dos avanços reconhecidos, muitas áreas do Estado ainda precisam de melhorias.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trump, Presidente dos Estados Unidos
Governo Trump revoga visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos
O deputado federal Evair de Melo, o candidato ao governo Lorenzo Pazolini e o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, em convenção do partido
"Tudo alinhado": chapa de Pazolini com Maguinha e Evair é irreversível
Imagem de destaque
Torta vegetariana proteica: 3 receitas ricas em proteínas para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados