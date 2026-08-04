Sem vice definido, Republicanos confirma Pazolini para o governo e Evair para o Senado

Em convenção realizada em Vitória na noite desta terça-feira (4), o Republicanos confirmou a candidatura do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini ao governo do Estado. O nome do ex-chefe do Executivo foi anunciado sem o de vice, uma vez que a vaga na chapa ainda segue sendo discutida, inclusive visando a eventual aliança com o PSD.





Além de Pazolini candidato ao governo, o encontro partidário oficializou o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) como postulante a uma vaga de senador pela legenda.





Com isso, Evair se torna o segundo candidato ao Senado no grupo político encabeçado pelo Republicanos.





É que o Partido Liberal (PL), presidido no Estado pelo senador Magno Malta, aceitou endossar a candidatura de Pazolini sob a condição de a primeira vaga para o Senado no grupo ser reservada à publicitária Maguinha Malta (PL), filha de Magno.





Também foram lançadas as chapas de deputado estadual e federal do Republicanos.