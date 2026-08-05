Motociclista bate em trator e morre atropelado na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um motociclista de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após bater em um trator/carregadeira, cair na pista e ser atropelado por outros veículos na noite de terça-feira (4), na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha.





De acordo com a Polícia Militar, o condutor do trator/carregadeira, de 43 anos, relatou que trafegava pela faixa da direita quando a motocicleta atingiu a traseira do veículo.





O motorista de um dos automóveis envolvidos informou à PM que passou por cima da motocicleta após outro carro realizar uma manobra brusca à sua frente. Tanto ele, quanto o condutor do trator/carregadeira, foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.





Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista do trator compareceu espontaneamente à 2ª Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos, acompanhado de representantes jurídicos da empresa onde trabalha.





A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.





Segundo a Polícia Civil, o motorista do trator foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A corporação informou que a medida foi adotada porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.





O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.