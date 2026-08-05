AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Acidente

Motociclista bate em trator e morre atropelado na Rodovia do Sol, em Vila Velha

A vítima, de 35 anos, colidiu na traseira de um trator/carregadeira e, após cair na pista, foi atingida por outros veículos

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 11:37

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 ago 2026 às 11:37
Motociclista bate em trator e morre atropelado na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Motociclista bate em trator e morre atropelado na Rodovia do Sol, em Vila Velha Leitor A Gazeta

Um motociclista de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após bater em um trator/carregadeira, cair na pista e ser atropelado por outros veículos na noite de terça-feira (4), na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha.


De acordo com a Polícia Militar, o condutor do trator/carregadeira, de 43 anos, relatou que trafegava pela faixa da direita quando a motocicleta atingiu a traseira do veículo. 


O motorista de um dos automóveis envolvidos informou à PM que passou por cima da motocicleta após outro carro realizar uma manobra brusca à sua frente. Tanto ele, quanto o condutor do trator/carregadeira, foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.


Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista do trator compareceu espontaneamente à 2ª Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos, acompanhado de representantes jurídicos da empresa onde trabalha.


A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.


Segundo a Polícia Civil, o motorista do trator foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A corporação informou que a medida foi adotada porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. 


O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil Polícia Científica Polícia Militar Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alfredo Gaspar, anunciado como vice de Flávio Bolsonaro nas eleições 2026
A vereadora de Vitória Mara Maroca
Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido
Imagem de destaque
Feto é encontrado em lixeira de UPA na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados