O custo de capital que impede o Brasil de crescer

Por isso, a taxa de juros elevada deve ser compreendida menos como causa isolada e mais como sintoma de um ambiente econômico arriscado. O Brasil convive há décadas com incerteza fiscal, dívida pública elevada, baixa previsibilidade regulatória, insegurança jurídica, inflação resistente e baixa poupança doméstica. Todos esses elementos aumentam o prêmio de risco exigido pelos investidores. Em outras palavras, o país paga caro para financiar seu desenvolvimento porque ainda transmite risco elevado para quem precisa alocar capital no longo prazo.





Mesmo quando a Selic inicia um ciclo de queda, o custo efetivo para empresas e famílias permanece alto. O crédito produtivo segue pressionado pelos spreads bancários, pela inadimplência, pela concentração financeira e pela percepção de risco. Para muitas empresas, especialmente pequenas e médias, o juro relevante não é apenas a Selic anunciada nas reuniões do Copom, mas a taxa final cobrada no financiamento, no capital de giro ou na antecipação de recebíveis.





Esse custo altera profundamente as decisões empresariais. Um projeto que poderia gerar empregos, elevar a produtividade e ampliar a competitividade pode ser abandonado simplesmente porque seu retorno esperado não compensa o custo de financiamento. Não se trata, necessariamente, de falta de boas ideias ou de ausência de empresários dispostos a investir. Muitas vezes, o problema é que o dinheiro ficou caro demais para transformar oportunidade em produção.





O efeito agregado é conhecido: menos investimento, menor modernização tecnológica, baixa produtividade e crescimento limitado. A economia passa a operar abaixo do seu potencial. Empresas adiam expansões, reduzem planos de inovação e priorizam liquidez. Projetos de longo prazo, que são justamente os mais importantes para transformar a estrutura produtiva, tornam-se mais raros.





Há ainda uma distorção adicional. Quando a renda fixa oferece retornos elevados com baixo risco, parte relevante da poupança nacional é canalizada para financiar o governo, e não a economia real. Para o investidor, torna-se racional aplicar em títulos públicos em vez de assumir os riscos de financiar empresas, startups ou novos projetos produtivos. O resultado é uma competição desigual entre o investimento produtivo e a segurança da renda fixa.





Esse fenômeno enfraquece o mercado de capitais, reduz a disponibilidade de recursos para inovação e limita o financiamento de empresas em crescimento. Em um país que precisa investir mais em infraestrutura, tecnologia, indústria e qualificação produtiva, a alocação excessiva de recursos em aplicações conservadoras representa um custo silencioso para o desenvolvimento.