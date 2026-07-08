Viana faz mutirão noturno para emissão de Carteira de Identidade Nacional

A Prefeitura de Viana vai realizar, na quinta-feira (9), um mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em horário estendido. A ação é voltada a moradores que não conseguem acessar o serviço durante o expediente comercial.
O atendimento será das 17h às 20h, no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. Ao todo, serão distribuídas 70 senhas, por ordem de chegada, após a conferência da documentação exigida.
Para solicitar a nova CIN, é necessário:
Ter mais de 16 anos;
Certidão de nascimento ou casamento original;
CPF;
Comprovante de residência;
Foto 3x4.
A emissão do documento será feita pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), responsável pelo serviço.