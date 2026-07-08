A casa no ES que já foi atingida por três carros e até helicóptero; entenda

Localizado em uma curva às margens da rodovia ES-288, o imóvel também já sofreu danos em outros acidentes, incluindo a queda de um helicóptero que deixou dois mortos em janeiro de 2021.





Em entrevista para a TV Gazeta, a aposentada Rosângela Maria Marques, de 66 anos, conta que, em um dos acidentes, um carro derrubou o seu portão e destruiu o padrão de energia. Diante da situação, ela precisou largar o trabalho de vendedora que possuía para ter uma renda extra.