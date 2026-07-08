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Vila Velha

A casa no ES que já foi atingida por três carros e até helicóptero; entenda

Moradora afirma que está custeando todas as reformas. 'Se eu estiver do lado de fora, eu vou junto”, disse

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2026 às 10:23

Uma moradora de Riviera da Barra, em Vila Velha, vive dias de tensão após o muro da casa onde mora ser atingido por três veículos em menos de um mês.


Localizado em uma curva às margens da rodovia ES-288, o imóvel também já sofreu danos em outros acidentes, incluindo a queda de um helicóptero que deixou dois mortos em janeiro de 2021. 


Em entrevista para a TV Gazeta, a aposentada Rosângela Maria Marques, de 66 anos, conta que, em um dos acidentes, um carro derrubou o seu portão e destruiu o padrão de energia. Diante da situação, ela precisou largar o trabalho de vendedora que possuía para ter uma renda extra.

Acidentes em série

Tive que sair porque a minha casa estava toda aberta, sem muro. Eu não conseguia sair de casa para trabalhar em paz, não sei o que poderiam fazer aqui com a minha ausência

Rosângela Marques Moradora da residência atingida 

Com o impacto, o portão e parte do muro caíram. A casa também foi atingida e o padrão de energia foi destruído, deixando o imóvel sem luz elétrica.


A sequência de acidentes começou na madrugada de 6 de junho. Na ocasião, Rosângela estava dormindo quando a residência foi atingida por um veículo desgovernado.


“Foi um susto. Eu só vi uma fumaça e pensei ‘Meu Deus, o que está acontecendo? Será que é um incêndio?’. Quando eu consegui sair e abri a porta, vi que era um carro que tinha entrado e quebrado tudo. Inclusive, até a minha cama quebrou, porque puxou a fiação”, relatou. 


Uma semana depois, uma nova batida foi registrada. Desta vez, o veículo atingiu o poste localizado na calçada do imóvel, colidindo lateralmente com o muro. Uma pessoa precisou ser socorrida por uma equipe do Samu.


A batida mais recente ocorreu no último domingo (5). Após o acidente, a moradora passou a construir uma barricada para tentar evitar novas colisões.


“A pessoa vem, bate e o próprio motorista não consegue explicar o que aconteceu. Eles vêm da rodovia a mil por hora e, quando chegam aqui, não conseguem parar”, explica.

Casa foi atingida por três veículos em menos de um mês na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo
Casa foi atingida por três veículos em menos de um mês na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo Rosângela Marques

Gastos com reforma

A aposentada conta que contratou um seguro, que cobriu parte dos prejuízos causados pelo primeiro acidente. No entanto, devido à recorrência, está tendo que custear as reformas sozinha.

Tenho que chamar um pedreiro de emergência e o custo é alto. O prejuízo está sendo grande, sem contar o meu risco de vida. Se eu estiver do lado de fora, eu vou junto

Rosângela Marques Moradora da residência atingida 

Rosângela Marques vem sofrendo prejuízos com os acidentes que têm atingido a casa dela TV gazeta

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela TV Gazeta e questionado sobre projeto para a região ou instalação de proteção no local, mas até a pubicação desta reportagem não se manifestou.

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Testemunhas relatam detalhes da queda de helicóptero em Vila Velha

Queda de helicóptero 

O imóvel da aposentada também foi danificado pela queda de um helicóptero. O acidente, ocorrido em 6 de janeiro de 2021, matou o engenheiro de manutenção Octávio Schneider, de 68 anos, e a namorada dele, a empresária Lucimara Poleto, de 52. “Bateu no coqueiro aqui em casa e caiu em uma área do Exército. Foi horrível”, relembra.


Rosângela conta que a aeronave passou bem próximo da casa, causando diversas rachaduras. “Ninguém nunca me procurou, eu tentei procurar o endereço do proprietário, mas o aeroclube não me forneceu. E ficou por isso mesmo, os prejuízos vão ficando só para mim, só afetando o meu orçamento”, relatou. 

Segundo o relatório de ocorrências do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), divulgado cerca de 15 dias após o acidente, o acidente ocorreu após a perda de controle no voo.


"A aeronave entrou em emergência e o piloto realizou uma descida acentuada, com intenções de pouso. A aeronave perdeu altitude e colidiu contra árvores e solo", diz o documento, que foi publicado no Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer).

*Com infomações de Andressa Antunes, Alice Carvalho, g1 ES e TV Gazeta

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