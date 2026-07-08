Jovem morre em acidente de moto no interior de Atílio Vivácqua

Um jovem de 19 anos, identificado como Arthur Pelais Rios, morreu em um acidente de moto na localidade de Amapá, no interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar (PM), ele perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva e caiu.





De acordo com a corporação, o acidente aconteceu na Rodovia Ricardo Barbieri, no trecho que dá acesso à localidade de Praça do Oriente. Ao passar por uma curva acentuada, o motociclista perdeu o controle da direção e sofreu a queda.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Arthur Pelais Rios não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.





O jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a PM. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Atílio Vivácqua.





A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte de Arthur Pelais Rios.