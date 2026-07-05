Após bater em carro, motorista foge e deixa rastro de colisões em Linhares

Um motorista que dirigia em alta velocidade por diversos bairros de Linhares enquanto fugia da polícia após provocar um primeiro acidente neste domingo (5), causou uma sequência de novas colisões antes de ser parado. O primeiro acidente foi na Rua Nair Durão Guimarães, no bairro Três Barras. A fuga terminou na Avenida Guaçuí, onde o veículo atingiu um poste, uma árvore, uma casa e um reboque.



De acordo com o boletim policial, o motorista, identificado como Wanderson Alves, conduzia um Onix e colidiu inicialmente com um Gol no bairro Três Barras. Depois da batida, ele quase atropelou um pedestre e seguiu em fuga por diversos bairros da cidade.





Ao fugir, o motorista do Onix chegou a atingir em um poste, mas continuou dirigindo. Ele só parou na Avenida Guaçuí, após perder o controle do veículo e atingir uma árvore, uma casa e um reboque, em sequência.





Segundo a Polícia Militar, medidas administrativas foram tomadas após a ocorrência, e a Polícia Civil não foi acionada.