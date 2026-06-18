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Investimento milionário

Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai começar a operar em agosto

Iniciativa tem potencial de dobrar a movimentação de ferro gusa, passando de 500 mil toneladas para 1 milhão de toneladas por ano.

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 18:36

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 jun 2026 às 18:36
Ramal ferroviário no Porto de Vitória
Novo ramal ferroviário no Porto de Vitória foi feito a partir de investimento de R$ 130 milhões. Divulgação/Vports

O primeiro embarque de ferro gusa na nova conexão ferroviária no Porto de Vitória está previsto para ocorrer em agosto. A instalação de uma moega ferroviária específica para a movimentação do produto, interligada a um ramal ferroviário, dentro do Porto de Capuaba, em Vila Velha, fica pronto em julho, segundo a Vports, concessionária responsável pelo terminal portuário.


O projeto, feito a partir de um investimento de R$ 130 milhões, e resultado de uma parceria entre Vports, VLI e Multilift, tem potencial de dobrar a movimentação do produto, passando de 500 mil toneladas para 1 milhão de toneladas por ano.


Para Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, o projeto da ferrovia integrada ao porto representa bem o investimento em infraestrutura que promove ganho de eficiência. Ele explica que a moega – uma estrutura em formato de funil que permite o descarregamento direto de cargas de vagões para correias transportadoras ou silos – tornará mais ágil e eficiente a movimentação de gusa.


Segundo ele, essa nova solução ferroviária permite evitar uma fase logística em que o vagão tinha que descarregar em outro pátio para depois o material ser levado ao porto, via caminhões ou vagões menos eficientes. Agora, os vagões poderão ir diretamente ao porto. 


A recuperação da estrutura ferroviária, realizada pela Vports no final de 2024, permite que o vagão entre no porto e seja posicionado "em cima" da moega. Com a abertura das comportas inferiores, o gusa cai por gravidade diretamente nesse funil subterrâneo.  


“Permitir a integração entre modais é um passo fundamental para ampliar a eficiência e reduzir o custo logístico total, com ganhos para toda a cadeia. E esse projeto ilustra bem o objetivo conjunto de trabalhar para trazer competitividade ao setor portuário capixaba”, afirma Serrão.


À integração ferroviária e à inauguração da moega, também se soma a disponibilização de um novo berço voltado ao gusa, com capacidade para receber navios maiores, evoluindo de 40 mil para 55 mil toneladas.

Importação de carros puxa recorde de maio

Em maio, o Porto de Vitória registrou recordes de movimentação de carga, atingindo 755 mil toneladas, superando as 730 mil obtidas no mesmo mês de 2024. O destaque ficou para o volume de importações. Chegaram pelos dois portos capixabas 458 mil toneladas de produtos – 70 mil a mais do que o marco anterior de 388 mil, também obtido em maio de 2024. 


Entre as cargas que protagonizaram o aumento, estão os veículos. “Em maio, batemos o recorde de movimentação de veículos em um único mês, totalizando 51 mil unidades. No acumulado de janeiro a maio, movimentamos 123 mil veículos — também um recorde para o período”, afirma o diretor-presidente da Vports.


Em 2026, a Vports alcançou a segunda maior movimentação da história de janeiro a maio, com 3,293 milhões de toneladas, tendo o maior volume exportado – 1,518 milhão de toneladas –  dos últimos 10 anos, segundo Serrão.

 

A movimentação de máquinas e equipamento, nesses cinco meses, somou 230 mil toneladas, superando o recorde anterior de 196 mil toneladas registrado no mesmo período do ano passado.

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