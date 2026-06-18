Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai começar a operar em agosto

O primeiro embarque de ferro gusa na nova conexão ferroviária no Porto de Vitória está previsto para ocorrer em agosto. A instalação de uma moega ferroviária específica para a movimentação do produto, interligada a um ramal ferroviário, dentro do Porto de Capuaba, em Vila Velha, fica pronto em julho, segundo a Vports, concessionária responsável pelo terminal portuário.





O projeto, feito a partir de um investimento de R$ 130 milhões, e resultado de uma parceria entre Vports, VLI e Multilift, tem potencial de dobrar a movimentação do produto, passando de 500 mil toneladas para 1 milhão de toneladas por ano.





Para Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, o projeto da ferrovia integrada ao porto representa bem o investimento em infraestrutura que promove ganho de eficiência. Ele explica que a moega – uma estrutura em formato de funil que permite o descarregamento direto de cargas de vagões para correias transportadoras ou silos – tornará mais ágil e eficiente a movimentação de gusa.





Segundo ele, essa nova solução ferroviária permite evitar uma fase logística em que o vagão tinha que descarregar em outro pátio para depois o material ser levado ao porto, via caminhões ou vagões menos eficientes. Agora, os vagões poderão ir diretamente ao porto.





A recuperação da estrutura ferroviária, realizada pela Vports no final de 2024, permite que o vagão entre no porto e seja posicionado "em cima" da moega. Com a abertura das comportas inferiores, o gusa cai por gravidade diretamente nesse funil subterrâneo.





“Permitir a integração entre modais é um passo fundamental para ampliar a eficiência e reduzir o custo logístico total, com ganhos para toda a cadeia. E esse projeto ilustra bem o objetivo conjunto de trabalhar para trazer competitividade ao setor portuário capixaba”, afirma Serrão.





À integração ferroviária e à inauguração da moega, também se soma a disponibilização de um novo berço voltado ao gusa, com capacidade para receber navios maiores, evoluindo de 40 mil para 55 mil toneladas.