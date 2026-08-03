Bella Nascimento é cestinha na vitória do Brasil na estreia do Sul-Americano de basquete

A capixaba Bella Nascimento foi o principal destaque da Seleção Brasileira feminina na estreia do Classificatório Sul-Americano para a AmeriCupW. Nesta segunda-feira (3), em Zárate, na Argentina, a ala foi a cestinha da partida com 17 pontos e comandou a vitória do Brasil por 85 a 57 sobre o Chile.





O resultado coloca a seleção brasileira em boa situação no Grupo B da competição, que também conta com a Venezuela. A equipe volta à quadra na quinta-feira (6), às 14h (horário de Brasília), e garante vaga nas semifinais e na AmeriCupW 2027 em caso de nova vitória.





Além de Bella, outras quatro jogadoras brasileiras terminaram a partida com dois dígitos em pontuação. Aline Moura registrou um duplo-duplo, com 15 pontos e 10 rebotes, enquanto Aaliyah Guyton marcou 14 pontos e distribuiu seis assistências. Sassá Gonçalves anotou 13 pontos e nove rebotes, e Lety Vasconcelos também alcançou um duplo-duplo, com 10 pontos e 11 rebotes.





A equipe comandada pelo técnico Léo Figueiró teve atuação consistente durante toda a partida e controlou o placar diante das chilenas para confirmar a primeira vitória na competição continental.





O Classificatório Sul-Americano reúne sete seleções em Zárate, na Argentina, e distribui quatro vagas para a AmeriCupW 2027, que será disputada em El Salvador. Na fase de grupos, o primeiro colocado avança diretamente às semifinais, enquanto segundo e terceiro disputam as quartas de final.





Com a boa atuação na estreia, Bella Nascimento reforça seu protagonismo na seleção brasileira e chega embalada para a sequência da competição, na qual o Brasil busca confirmar presença na próxima edição da principal competição continental de seleções femininas.