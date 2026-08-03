Câmara de Vitória: Justiça proíbe procuradores comissionados de exercer funções exclusivas de concursados

Uma decisão da Justiça do Espírito Santo determinou que a Câmara de Vereadores de Vitória deixe de atribuir a procuradores ocupantes de cargos em comissão atividades típicas da advocacia pública.





Na sentença, assinada em 27 de julho pelo juiz Ubirajara Paixão Pinheiro, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, o magistrado estabelece que o procurador-geral e o subprocurador-geral da Casa, ambos ocupantes de cargos comissionados, não podem exercer funções como representação judicial e extrajudicial do Legislativo, emissão de pareceres técnicos, consultoria jurídica e assessoramento jurídico de natureza técnica.





Atualmente, a estrutura da Procuradoria da Câmara de Vitória é composta por sete integrantes: um procurador-geral, um subprocurador-geral (ambos nomeados pela Presidência da Casa) e cinco procuradores legislativos concursados (que ocupam cargos efetivos).





A ação foi proposta pela Associação Nacional da Advocacia Pública Municipal (ANAPM). A entidade questionou uma resolução editada pela Câmara em 2023, que atribuiu ao procurador-geral competências como o assessoramento estratégico à Presidência da Casa em atos de representação judicial e extrajudicial, além de atividades de consultoria e assessoramento jurídico.





Segundo a resolução, o procurador-geral também poderia emitir pareceres técnicos em processos legislativos e administrativos, bem como elaborar proposições e minutas de pareceres das comissões temáticas.





Para a ANAPM, essas atribuições são privativas dos procuradores legislativos concursados, por se tratarem de funções típicas da advocacia pública.





O entendimento foi acolhido pelo magistrado. Na sentença, o juiz concluiu que o exercício dessas atividades por ocupantes de cargos em comissão viola os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, que reservam o desempenho das funções técnicas da advocacia pública a servidores aprovados em concurso público.





Com isso, a decisão impede que a Câmara continue aplicando os efeitos da resolução de 2023 para justificar a atuação do procurador-geral e do subprocurador-geral em atividades de natureza técnica.