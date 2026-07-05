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No Instagram

Irmã de Beyoncé posta foto da escultura de Iemanjá em Camburi

A cantora Solange Knowles postou a foto na noite de sábado (4) nos stories do Instagram

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 10:34

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 jul 2026 às 10:34
Escultura de Iemanjá no Pier de Camburi
Escultura de Iemanjá no Pier de Camburi Reprodução | Rede Social

A cantora norte-americana Solange Knowles, irmã da cantora Beyoncé, postou uma foto da escultura de Iemanjá, localizada no píer da Orla de Camburi, em Vitória. A imagem foi publicada nos stories do Instagram na noite de sábado (5), mas não há informação sobre a presença da cantora, que também é compositora e DJ, no Espírito Santo.


A reportagem pesquisou a imagem no Google Images, um mecanismo de busca visual, e encontrou registro bastante similar na Wikipédia. Conforme a descrição da plataforma, o autor do ‘clique’ se registrou como El Aristoteles. A data de quando a imagem foi feita é de 16 de setembro de 2023. 

À esquerda, a foto postada por Solange Knowles no Instagram; à direita, a foto encontrada na Wikipedia
À esquerda, a foto postada por Solange Knowles no Instagram; à direita, a foto encontrada na Wikipedia Reprodução

Ao comparar a foto na rede social postada por Solange e a que está na enciclopédia online, é possível ver duas varas de pescar ao fundo na mesma posição. Contudo, os objetos que aparecem na base da estátua na foto da Wikipedia não estão na foto dos stories, o que pode sugerir que foram apagados com alguma ferramenta de edição.


O portal Beyoncé Brasil no X (antigo Twitter), que é dedicado a notícias da dona do hit ‘Single Ladies’, postou a foto em Vitória e informou que Solange cultua Iemanjá, a divindade de religiões de matriz africana e afro-brasileira. Beyoncé já citou a ligação de Solange com a orixá na música "Black Parade" com a frase “My little sister reppin’ Yemanya” (Minha irmã caçula representando Yemanjá).


Nos comentários, alguns fãs se empolgaram com possibilidade de a cantora estar no Brasil, mas não há até o momento nenhuma informação que confirme a presença dela em Vitória.

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Tópicos Relacionados

Praia de Camburi jardim camburi Iemanjá Rede Social X Beyoncé
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