É historiador e mestre em Estudos Urbanos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Pesquisa a cultura capixaba e manifestações populares brasileiras. É comentarista da CBN Vitória, no quadro Histórias do Cotidiano
Iemanjá: o dia em que a Praia de Camburi se aproxima da África
O epicentro da cerimônia é a estátua da orixá. Em cortejo, os terreiros que chegam tomam o píer em direção ao monumento que, desde as primeiras horas do amanhecer, já está cercado de velas, oferendas e devotos
