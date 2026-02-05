Marcus Vinicius Sant'Ana
Marcus Vinicius Sant'Ana
É historiador e mestre em Estudos Urbanos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Pesquisa a cultura capixaba e manifestações populares brasileiras. É comentarista da CBN Vitória, no quadro Histórias do Cotidiano

Iemanjá: o dia em que a Praia de Camburi se aproxima da África

O epicentro da cerimônia é a estátua da orixá. Em cortejo, os terreiros que chegam tomam o píer em direção ao monumento que, desde as primeiras horas do amanhecer, já está cercado de velas, oferendas e devotos

Vitória
Publicado em 05/02/2026 às 05h00


