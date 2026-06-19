Genro é preso suspeito de matar mulher que desapareceu em Afonso Cláudio

O genro de Lisalinda Spamer, encontrada morta em Afonso Cláudio, foi preso nesta sexta-feira (19). Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou um vídeo em que o suspeito aparece agredindo a vítima, além de um áudio em que ele a ameaça, afirmando já "sentir cheiro de defunto". Outra gravação, feita pela própria Lisalinda, denuncia episódios de violência física e psicológica.





A reportagem de A Gazeta apurou que se trata de Antônio Pereira Alves, de 40 anos, conhecido na cidade como "Tony dos Teclados". "O genro já está preso e agora aguardamos os laudos periciais e as próximas diligências. Vamos ouvir novas testemunhas para esclarecer esse crime ocorrido aqui na Mata Fria", afirmou o delegado Guilherme Eberhard.