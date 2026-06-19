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Investigação

Genro é preso suspeito de matar mulher que desapareceu em Afonso Cláudio

Delegado pediu à Justiça um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que foi preso nesta sexta-feira (19)

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 18:11

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

19 jun 2026 às 18:11

O genro de Lisalinda Spamer, encontrada morta em Afonso Cláudio, foi preso nesta sexta-feira (19). Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou um vídeo em que o suspeito aparece agredindo a vítima, além de um áudio em que ele a ameaça, afirmando já "sentir cheiro de defunto". Outra gravação, feita pela própria Lisalinda, denuncia episódios de violência física e psicológica.


A reportagem de A Gazeta apurou que se trata de Antônio Pereira Alves, de 40 anos, conhecido na cidade como "Tony dos Teclados". "O genro já está preso e agora aguardamos os laudos periciais e as próximas diligências. Vamos ouvir novas testemunhas para esclarecer esse crime ocorrido aqui na Mata Fria", afirmou o delegado Guilherme Eberhard.

Lisalinda Spamer, mulher que desapareceu em Afonso Cláudio
Lisalinda Spamer, mulher assassinada em Afonso Cláudio Arquivo da família

A motivação do crime ainda é investigada, mas o delegado afirma que há indícios de que envolva disputa patrimonial. 


A reportagem tenta localizar a defesa do preso. O espaço permanece aberto para manifestação. 

Comoção na cidade

Lisalinda Spamer, de 48 anos, estava desaparecida desde 6 de junho. Uma força-tarefa foi organizada para tentar encontrá-la, sem sucesso. 


No dia 15 de junho, o corpo dela foi encontrado em uma área de difícil acesso na localidade de Mata Fria.

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