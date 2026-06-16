AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Após buscas em mata

Polícia confirma que corpo encontrado é de mulher desaparecida em Afonso Cláudio

Lisalinda Spamer, de 48 anos, havia desaparecido no último dia 6, quando saiu de casa; ela estava trabalhando em lavoura de café

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 08:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jun 2026 às 08:52
Lisalinda Spamer, mulher que desapareceu em Afonso Cláudio
O velório de Lisalinda Spamer acontece nesta terça-feira (16) em Afonso Cláudio. Arquivo da família

O corpo encontrado na manhã de segunda-feira (15), em uma área de difícil acesso de Mata Fria, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, é de Lisalinda Spamer, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 6. A informação foi confirmada pela Polícia Científica após o corpo ser encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante e passar por exame necroscópico.

 

Segundo a polícia, o corpo de Lisalinda Spamer Okumski foi liberado para os familiares. A Polícia Civil informa que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio estão em andamento.


De acordo com o genro de Lisalinda, Antônio Pereira Alves, a câmera de segurança da residência da família mostra o momento em que a sogra sai de casa e caminha em direção à estrada. Lisalinda atualmente estava trabalhando na colheita de café na região com a família.

 

O velório da moradora acontece nesta manhã de terça-feira (16) no Memorial São Vicente, em Afonso Cláudio. A reportagem não conseguiu contato com a família. 

Veja Também 

Leonardo de Sal, representante comercial

Morre representante comercial atropelado ao sair de lanchonete em Cariacica

Lisalinda Spamer, mulher que desapareceu em Afonso Cláudio

Polícia confirma que corpo encontrado é de mulher desaparecida em Afonso Cláudio

Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro em Iúna

Corpo de jovem desaparecido é encontrado dentro do próprio carro em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Afonso Cláudio desaparecidos Polícia Civil Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Febre dos peptídeos: entenda o que são e quais os riscos
Sucesso baiano fechará o primeiro dia de festival Vital 2026
Com Bell Marques e Léo Santana, Vital 2026 tem ingressos a partir de R$ 40
Imagem de destaque
O Espírito Santo parou de esperar o futuro. Decidiu construí-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados