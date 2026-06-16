Polícia confirma que corpo encontrado é de mulher desaparecida em Afonso Cláudio

O corpo encontrado na manhã de segunda-feira (15), em uma área de difícil acesso de Mata Fria, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, é de Lisalinda Spamer, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 6. A informação foi confirmada pela Polícia Científica após o corpo ser encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante e passar por exame necroscópico.

Segundo a polícia, o corpo de Lisalinda Spamer Okumski foi liberado para os familiares. A Polícia Civil informa que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio estão em andamento.





De acordo com o genro de Lisalinda, Antônio Pereira Alves, a câmera de segurança da residência da família mostra o momento em que a sogra sai de casa e caminha em direção à estrada. Lisalinda atualmente estava trabalhando na colheita de café na região com a família.

O velório da moradora acontece nesta manhã de terça-feira (16) no Memorial São Vicente, em Afonso Cláudio. A reportagem não conseguiu contato com a família.