Crédito imobiliário cresce 23% e amplia perspectivas para o setor

O crédito imobiliário brasileiro cresceu 23% no primeiro semestre de 2026, mesmo em um período marcado por juros elevados. As operações para aquisição e construção de imóveis movimentaram R$ 180,9 bilhões entre janeiro e junho, ante R$ 147,1 bilhões no mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).





O desempenho, inclusive, superou as projeções iniciais da entidade, que estimava um crescimento de 16% para o ano (volume de R$ 375 bilhões). Diante dos números apurados, a Abecip confirmou que revisará a estimativa anual para cima.





Ao todo, cerca de 850 mil imóveis foram financiados de janeiro a junho, somando operações via Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), FGTS e fontes livres.





“O crescimento de 23% do crédito imobiliário no primeiro semestre reforça a resiliência do setor para a economia e para as famílias brasileiras. Vimos avanços expressivos no FGTS, com destaque para o Minha Casa Minha Vida, e alta de 12% na aquisição via SBPE. Ao mesmo tempo, a elevação da curva de juros prefixada pressiona o custo do funding e reforça a necessidade de diversificarmos as fontes de recursos do setor, complementando a poupança com instrumentos como as LCIs (letras de crédito imobiliário)”, afirma o presidente da Abecip, Michel Cury.