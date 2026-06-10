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Investigação

Buscas por desaparecida mobiliza força-tarefa em Afonso Cláudio

Lisalinda Spamer saiu de casa no distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6), e não foi mais localizada

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 13:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jun 2026 às 13:59
Lisalinda Spamer de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões, distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6)
Câmera de segurança registrou a última vez que Lisalinda saiu de casa, antes do seu desaparecimento Arquivo da família

O desaparecimento de uma moradora do interior de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, mobilizou uma força-tarefa com a participação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e até do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), na tarde de terça-feira (9).

Lisalinda Spamer, de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões, distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6), e não foi mais vista.
    

De acordo com o genro de Lisalinda, Antônio Pereira Alves, a câmera de segurança da residência da família mostra o momento em que a sogra sai de casa e caminha em direção à estrada. 


“Ela mora sozinha no primeiro andar e nós moramos no segundo. Antes de sair, falou que iria buscar uma planta para fazer uma compressa. Às 18h, vimos que não voltou e começamos a procurar”, conta Antônio.


Lisalinda estava trabalhando na colheita de café na região com a família. O desaparecimento foi comunicado à polícia na segunda-feira (8).

Buscas

Na tarde de terça-feira (9), a Defesa Civil Municipal de Afonso Cláudio acionou o Corpo de Bombeiros e solicitou apoio nas buscas. O Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), que atua com equipe de busca com cães, e o Notaer também foram chamados.

 

O Corpo de Bombeiros informou que permanece à disposição para a realização de diligências, em apoio à Polícia Civil. De acordo com a Defesa Civil de Afonso Cláudio, as buscas continuam nesta quarta-feira (10) com o suporte de sobrevoo de drone no local. A Polícia Militar também acompanha o caso. 

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