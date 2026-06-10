Buscas por desaparecida mobiliza força-tarefa em Afonso Cláudio

O desaparecimento de uma moradora do interior de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, mobilizou uma força-tarefa com a participação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e até do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte
Aéreo (Notaer), na tarde de terça-feira (9).
Lisalinda Spamer, de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões, distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6), e não foi mais vista.
De acordo com o genro de Lisalinda, Antônio Pereira Alves, a câmera de segurança da residência da família mostra o momento em que a sogra sai de casa e caminha em direção à estrada.
“Ela mora sozinha
no primeiro andar e nós moramos no segundo. Antes de sair, falou que iria buscar uma planta para
fazer uma compressa. Às 18h, vimos que não voltou e começamos a procurar”,
conta Antônio.
Lisalinda estava trabalhando na colheita de café na região com a família. O desaparecimento foi comunicado à polícia na segunda-feira (8).
Buscas
Na tarde de terça-feira (9), a Defesa Civil Municipal de Afonso Cláudio acionou o Corpo de Bombeiros e solicitou apoio nas buscas. O Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), que atua com equipe de busca com cães, e o Notaer também foram chamados.
O Corpo de Bombeiros informou que permanece à disposição para a realização de diligências, em apoio à Polícia Civil. De acordo com a Defesa Civil de Afonso Cláudio, as buscas continuam nesta quarta-feira (10) com o suporte de sobrevoo de drone no local. A Polícia Militar também acompanha o caso.
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