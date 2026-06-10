Buscas por desaparecida mobiliza força-tarefa em Afonso Cláudio

O desaparecimento de uma moradora do interior de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, mobilizou uma força-tarefa com a participação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e até do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), na tarde de terça-feira (9).



Lisalinda Spamer, de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões, distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6), e não foi mais vista.



De acordo com o genro de Lisalinda, Antônio Pereira Alves, a câmera de segurança da residência da família mostra o momento em que a sogra sai de casa e caminha em direção à estrada.





“Ela mora sozinha no primeiro andar e nós moramos no segundo. Antes de sair, falou que iria buscar uma planta para fazer uma compressa. Às 18h, vimos que não voltou e começamos a procurar”, conta Antônio.





Lisalinda estava trabalhando na colheita de café na região com a família. O desaparecimento foi comunicado à polícia na segunda-feira (8).