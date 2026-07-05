Quase R$ 22 mil, drogas e munições são apreendidos pela PM em Guaçuí

Quase R$ 22 mil em dinheiro, além de cerca de 2,6 quilos de drogas, munições e outros materiais, foram apreendidos pela Polícia Militar do 3° Batalhão, na tarde de sábado (4), no bairro São Miguel, em Guaçuí. A ação foi feita depois de os militares receberem denúncias anônimas informando que uma casa estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes na região.





Entre as drogas apreendidas estavam 1 quilo de skunk, 500g de crack, cocaína, haxixe, maconha e comprimidos de ecstasy, uma droga psicoativa sintética que pode causar alucinações.







Além disso, foram encontrados na residência R$ 21.987,40 em dinheiro, nove munições de calibre .38, uma balança de precisão, três celulares, lidocaína, cafeína e materiais usados para embalar drogas.







Os policiais não encontraram ninguém na casa, e nenhum suspeito foi detido. Os materiais foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.