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Sul do ES

Quase R$ 22 mil, drogas e munições são apreendidos pela PM em Guaçuí

Materiais foram encontrados depois de a PM receber uma denúncia anônima sobre a residência, mas nenhum suspeito foi encontrado

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 16:33

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

05 jul 2026 às 16:33
Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre
Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre Polícia Militar

Quase R$ 22 mil em dinheiro, além de cerca de 2,6 quilos de drogas, munições e outros materiais, foram apreendidos pela Polícia Militar do 3° Batalhão, na tarde de sábado (4), no bairro São Miguel, em Guaçuí. A ação foi feita depois de os militares receberem denúncias anônimas informando que uma casa estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes na região.

Entre as drogas apreendidas estavam 1 quilo de skunk, 500g de crack, cocaína, haxixe, maconha e comprimidos de ecstasy, uma droga psicoativa sintética que pode causar alucinações.


Além disso, foram encontrados na residência R$ 21.987,40 em dinheiro, nove munições de calibre .38, uma balança de precisão, três celulares, lidocaína, cafeína e materiais usados para embalar drogas.


Os policiais não encontraram ninguém na casa, e nenhum suspeito foi detido. Os materiais foram  encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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