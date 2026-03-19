Homem é preso com maconha do tipo Pak e Skunk em Cachoeiro

Suspeito foi flagrado com as drogas em Cachoeiro de Itapemirim após denúncia Crédito: Divulgação | PMES

Um homem de 30 anos foi preso com cerca de 500 gramas de maconha do tipo Pak e 190 gramas de Skunk — uma variação da droga com alto valor comercial, conhecida como “supermaconha” — na noite de quarta-feira (18), no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima à Polícia Militar. Segundo a corporação, os militares montaram campana no local e conseguiram confirmar as informações. Após um período de observação, o suspeito foi abordado com a droga, que seria destinada à venda na região.