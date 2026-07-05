Criança de 6 anos entra na frente da mãe para salvá-la de agressões no ES

Um menino de apenas 6 anos precisou entrar na frente da mãe para salvá-la das agressões do companheiro, no bairro Cocal, em Vila Velha, na madrugada do último sábado (4). O suspeito, de 47 anos, acabou preso.





A vítima, de 46 anos, contou à Guarda Municipal que estava bebendo com o companheiro, com quem mantinha um relacionamento havia 16 anos, quando os dois se desentenderam. O suspeito começou a agredir a mulher e chegou a pegar uma faca, dizendo que iria matá-la. Em meio aos socos, o garotinho se colocou na frente da mãe e suplicou pela vida dela, dizendo que, se o homem a matasse, o menino não teria ninguém para cuidar dele.





Depois do pedido da criança, o suspeito interrompeu as agressões, e a mulher conseguiu fugir com o menino. Ferida, ela caiu em uma rua. O garoto pediu ajuda a garis que passavam em um caminhão de coleta de lixo, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, assim como a Guarda Municipal.





A vítima, que afirmou sofrer agressões frequentes, precisou ser levada para o Pronto Atendimento (PA) da Glória, onde levou pontos na cabeça. O Conselho Tutelar foi chamado para ficar com a criança.





Agentes foram até a casa do suspeito e o prenderam. Ele confessou o crime, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.