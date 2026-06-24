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Coluna Abdo Filho

Os desafios postos para o novo presidente do Porto de Vitória

Gustavo Serrão, após pouco mais de dois anos no cargo, deixou, na última quinta-feira (18), o comando da Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 12:03

Públicado em 

24 jun 2026 às 12:03
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Espírito Santo Carlos Alberto Silva

Gustavo Serrão, após pouco mais de dois anos no cargo, deixou, na última quinta-feira (18), o comando da Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória. De acordo com os dois lados, tratou-se de um "ciclo natural de mudanças na empresa". Pedro Benevides, diretor Comercial da companhia desde quando a concessão foi feita, em 2022, fica na cadeira até o novo CEO chegar. A Quadra Capital, dona da Vports, já iniciou o processo de contratação, mas ainda não tem data para anunciar o novo nome. Os desafios que serão colocados para o novo executivo, por sua vez, já estão definidos.

Nas operações de Vitória e Vila Velha, caberá ao novo CEO focar no desenvolvimento de projetos e na atração de cargas em um ambiente de maior concorrência, afinal, o Porto da Imetame deve começar a funcionar em 2027, o Porto Central está previsto para 2028 e Portocel está em ritmo de expansão. Soluções como a expansão da área de contêineres, inaugurada pela Log-In, responsável pelo terminal, no dia 10 de junho, são muito bem vistas. Também estará na lista de prioridades uma atenção especial para a ampliação da capacidade marítima e terrestre do complexo.

Observando a ampliação do leque de oportunidades no longo prazo, caberá ao novo presidente desenvolver a área que a Vports tem em Barra do Riacho, Aracruz, entre Portocel e Porto da Imetame. Hoje, não há nada ali. Terá de sair do zero. A expectativa é de que o licenciamento ambiental saia até o começo do ano que vem. A concessionária deu entrada no pedido junto ao Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente) no primeiro semestre de 2025. A partir disso terá de ser definido o que será feito no espaço com mais de 500 mil metros quadrados de retroárea, buscar financiamento e partir para a execução. Não é pouca coisa.

Importante sempre lembrar que o Complexo Portuário de Vitória, muito embora consolidado, tem travas de infraestrutura que são insuperáveis. Os maiores navios do mundo não entram e não entrarão na Baía de Vitória. Buscar soluções para o Porto de Vitória - elas existem (cabotagem e offshore, por exemplo) - e dar a tacada certa em Barra do Riacho, onde um hub portuário de grande porte está em pleno desenvolvimento, são estratégicos para o futuro da concessionária responsável pela única autoridade portuária privada do Brasil.

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Gustavo Serrão, CEO da Vports
Gustavo Serrão, CEO que deixou o comando da Vports Carlos Alberto Silva

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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