Papo de Valor #17: Norte do ES se apresenta como porta de entrada e saída do Brasil

O segundo episódio da série "Espírito Santo - Plataforma Logística do Brasil", do videocast Papo de Valor, mergulha nas oportunidades abertas pelos investimentos portuários que estão sendo feitos e planejados para o Norte do Estado. São bilhões de reais nos complexos de Portocel, Imetame e Vports. Tudo caminhando bem, teremos, na região de Barra do Riacho, em Aracruz, um dos maiores hubs portuários do Brasil. Mas, claro, há desafios pela frente.

"Os investimentos são privados e estão saindo do papel. Mas precisamos montar, e isso já está acontecendo, um planejamento estratégico que permita que o complexo tenha condições de crescer e agregar valor ao longo do tempo. O projeto do Parklog tem justamente este objetivo, dar condições para que o hub avance sem limitações de espaço, com oferta de energia, saneamento, sustentabilidade, mão de obra de qualidade... enfim é um trabalho a várias mãos, com a participação firme de governos e setor produtivo", explicou José Eduardo Azevedo, secretário de Desenvolvimento de Aracruz e um dos elaboradores do Parklog.

Sobre o desafio de conectar o complexo ao resto do Brasil, Alexandre Billot Mori, gerente geral de Portocel, afirma estar otimista e diz ser importante olhar para os mais diversos modais. "As coisas estão caminhando, estou confiante. Acima de 300 quilômetros a ferrovia é o meio mais eficiente, mas é importante também olharmos para as conexões rodoviárias e marítimas. A cabotagem (transporte entre terminais do mesmo país) tem muito para crescer no Brasil, estamos no meio do litoral brasileiro, portanto, muito bem posicionados. Vejo enormes possibilidades nessa questão intermodal".

Azevedo e Mori também falaram sobre reforma tributária, Sudene, ZPE e sobre os muitos interessados no que está acontecendo no Espírito Santo.

