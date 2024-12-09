Porto da Imetame encaminha terminais e inauguração fica para 2026

Avanço das obras do Porto Imetame, em Aracruz Crédito: Divulgação/Porto da Imetame

Os executivos da Imetame estão avançando nas conversas com os interessados em operar os terminais que funcionarão dentro do porto de águas profundas que o grupo capixaba está construindo em Barra do Riacho, Aracruz. Dona do complexo, a Imetame fará a operação do terminal de carga geral, os demais - grãos, contêineres e líquidos - estão em negociação.

"Temos várias frentes de negociações em andamento. No terminal de contêineres estamos conversando com três empresas de estrangeiras, no de grãos a negociação está sendo feita com uma companhia brasileira, assim como no terminal de líquidos. A Imetame ficará com o de cargas gerais. As coisas estão caminhando bem, teremos boas novidades no decorrer de 2025", disse Ettore Cavaliere, fundador e presidente do Grupo Imetame.

Sobre a inauguração, anteriormente prevista para o segundo semestre de 2025, o empresário disse que ficará para o primeiro semestre de 2026. “O cronograma de obras está dentro do previsto, mas ainda dependemos de aprovações junto a órgãos como Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), SPU (Secretaria do Patrimônio da União) e Marinha. A inauguração vai ficar para a primeira metade de 2026", explicou o empresário.