Porto da Imetame encaminha terminais e inauguração fica para 2026

"Temos várias frentes de negociações em andamento. No terminal de contêineres estamos conversando com três empresas de estrangeiras, no de grãos a negociação está sendo feita com uma companhia brasileira, assim como no terminal de líquidos. A Imetame ficará com o de cargas gerais. As coisas estão caminhando bem, teremos boas novidades no decorrer de 2025", disse Ettore Cavaliere, fundador e presidente do Grupo Imetame.
Sobre a inauguração, anteriormente prevista para o segundo semestre de 2025, o empresário disse que ficará para o primeiro semestre de 2026. “O cronograma de obras está dentro do previsto, mas ainda dependemos de aprovações junto a órgãos como Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), SPU (Secretaria do Patrimônio da União) e Marinha. A inauguração vai ficar para a primeira metade de 2026", explicou o empresário.
O Porto da Imetame, em sua primeira fase, terá calado de 17 metros e capacidade para movimentar 300 mil contêineres por ano. Mais adiante, o calado irá para 25 metros, suficiente para receber os maiores navios do planeta, e o movimento de contêineres poderá chegar a 1 milhão/ano. O investimento no projeto completo se aproxima dos R$ 3 bilhões.