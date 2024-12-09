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Infraestrutura

Porto da Imetame encaminha terminais e inauguração fica para 2026

O Porto da Imetame, em sua primeira fase, terá calado de 17 metros e capacidade para movimentar 300 mil contêineres por ano. O investimento se aproxima dos R$ 3 bi

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 00:50

Públicado em 

09 dez 2024 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Avanço das obras do Porto Imetame, em Aracruz
Avanço das obras do Porto Imetame, em Aracruz Crédito: Divulgação/Porto da Imetame
Os executivos da Imetame estão avançando nas conversas com os interessados em operar os terminais que funcionarão dentro do porto de águas profundas que o grupo capixaba está construindo em Barra do Riacho, Aracruz. Dona do complexo, a Imetame fará a operação do terminal de carga geral, os demais - grãos, contêineres e líquidos - estão em negociação.
"Temos várias frentes de negociações em andamento. No terminal de contêineres estamos conversando com três empresas de estrangeiras, no de grãos a negociação está sendo feita com uma companhia brasileira, assim como no terminal de líquidos. A Imetame ficará com o de cargas gerais. As coisas estão caminhando bem, teremos boas novidades no decorrer de 2025", disse Ettore Cavaliere, fundador e presidente do Grupo Imetame.

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Sobre a inauguração, anteriormente prevista para o segundo semestre de 2025, o empresário disse que ficará para o primeiro semestre de 2026. “O cronograma de obras está dentro do previsto, mas ainda dependemos de aprovações junto a órgãos como Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), SPU (Secretaria do Patrimônio da União) e Marinha. A inauguração vai ficar para a primeira metade de 2026", explicou o empresário.
O Porto da Imetame, em sua primeira fase, terá calado de 17 metros e capacidade para movimentar 300 mil contêineres por ano. Mais adiante, o calado irá para 25 metros, suficiente para receber os maiores navios do planeta, e o movimento de contêineres poderá chegar a 1 milhão/ano. O investimento no projeto completo se aproxima dos R$ 3 bilhões.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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