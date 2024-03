Obras do Porto da Imetame, em Aracruz, entram na reta final

Avanço das obras do Porto Imetame, em Aracruz. Crédito: Divulgação/Porto da Imetame

O Grupo da Imetame ainda não tem a data exata, mas vai inaugurar o seu porto, em Barra do Riacho, Aracruz, em meados do ano que vem. Muito provavelmente em junho ou julho. Com 17 metros de calado e amplo espaço de manobra, o terminal terá capacidade para receber os maiores navios do mundo. O investimento bilionário, capaz de mudar o eixo da logística de cargas do Espírito Santo, já entrou na reta final das obras de sua primeira fase operacional.

"Vamos iniciar os trabalhos, em meados de 2025, com o que estamos chamando de "fase enxuta", que, como o nome diz, é mais enxuta do que a primeira fase completa do projeto, que deve ser iniciada em 2026. As obras estão encaminhadas e tudo estará pronto dentro do prazo estabelecido. Também já estamos negociando com os fornecedores do maquinário necessário para a primeira fase, já que alguns equipamentos precisam de até 30 meses para chegar, e estamos tratando com as grandes operadoras de contêineres do mundo. Em paralelo, como já foi até noticiado, a gente vem comprando áreas nas proximidades para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao porto. Teremos decisões importantes nos próximos meses", disse Gilson Pereira Júnior, executivo do Grupo Imetame, que, na semana passada, esteve na Intermodal, em São Paulo, a maior feira de logística de carga do Brasil.

Os primeiros 450 metros de cais, suficiente para a fase enxuta, estão com as obras em andamento e ficam prontos no começo do ano que vem. A dragagem, com 12 metros de profundidade, está em andamento. A segunda fase, que chegará aos 17 metros de calado, será iniciada no primeiro trimestre de 2025. Nas próximas semanas começa a ser feita a concretagem dos primeiros 150 mil m² da retroárea, que, ao final do projeto, terá 1 milhão de m². O quebra-mar será entregue em abril de 25.

Os equipamentos da primeira fase do Porto da Imetame, que começam a ser entregues no primeiro semestre do ano que vem e só acabam em meados de 2026, estão em fase final de negociação e consumirão algo perto de R$ 300 milhões. Entre os equipamentos estão dois portêineres (grandes guindastes destinados à operação de embarque e desembarque de contêineres), seis RTGs (guindastes móveis com pneus) e dois MHCs (gruas móveis).

